مواصفات تويوتا كورولا كروس 2022 Toyota Corolla Cross الفاخرة والأسعار

تويوتا كورولا كروس 2022 Toyota Corolla Cross تلك السيارة من ضمن قائمة سيارات شركة تويوتا الفاخرة، التي أثبتت للعالم قدرتها على إنتاج مركبات تناسب جميع الأذواق، والفئات، متعددة الاستخدامات ومنها كروس الجديدة، التي تأتي بمجموعة من المميزات، لايمكن تجاهلها، رياضية، وعائلية، وعملية، طراز 2022 إدخل عليها بعض التعديلات، لتكون أفضل من السابق، مع محرك اقتصادي وصديق للبيئة، تملك مواصفات عالمية، من الممتع قيادتها، مع أحدث التقنيات الترفيهية وأنظمة السلامة، سيارة راقية وجذابة.

مواصفات تويوتا كورولا كروس 2022 Toyota Corolla Cross الفاخرة

الشكل الخارجي لكروس 2022 مبهر ومبتكر، أصبح أكثر جاذبية من قبل مع شبكة علوية في مقدمة السيارة ذات لون أسود راقي تحمل شعار تويوتا الفاخر، وشبكة أخري في الأسفل من أجل تهوية المحرك متوسطة الحجم، وتضفي لمسة جمالية، مع مصابيح مسحوبة تعمل بتقنية الهالوجين، تدعم وجود مصابيح نهارية أيضا، وكاميرا في الخلف تصل زاويتها إلى 360 درجة.

مواصفات 2022 Toyota Corolla Cross

يزيد من جمال التصميم الخارجي للمركبة تلك الخطوط الانسيابية، من نفس اللون الأساسي للطراز، كذلك المرايا الجانبية وتدعم العمل بالكهرباء ليسهل التحكم بها، لمساعدة السائق عند الدوران تم تزويد تويوتا كورولا كروس 2022 بإشارات للانعطاف، العجلات قوية ذات مظهر رائع من الألومنيوم 17 إنش.

تصميم تويوتا كورولا كروس الداخلي

التصميم الداخلي لها عنوان للفخامة، واسع ومريح مصنوع من خامات عالية الجودة سواء كانت من الجلد أو مخملية، يوجد بها 2 صف للمقاعد تتسع ل 5 أشخاص بالغين، تكييف السيارة رائع جداً متاح فتحات في الأمام، وكذلك فتحات للمقاعد الخلفية، يوجد فتحة سقف لمنح كورولا المزيد من الرفاهية والجاذبية، والمظهر العصري الجريء، مع أحدث وسائل التكنولوجيا من شاشة لمس 8 بوصة سهلة التعامل، و GPS ونظام صوت نقي وواضح ب 6 مكبرات، اتصال بلوتوث، ودعم أنظمة الهواتف الذكية الاندرويد وابل كار.

محرك سيارة تويوتا كروس 2022

تأتي السيارة بأحدث أنواع المحركات الصديقة للبيئة، والموفرة في استهلاك الوقود هايبرد الهجين، الذي يجمع بين نوعين من المحركات الكهربائية، والحارقة للوقود، رباعي الأسطوانات، تبلغ قوته 121 حصان، سعة الخزان 1،8 لتر، على الرغم من مميزات هذا المحرك، إلا أنه حقيقة لايناسب السير على الطرق السريعة جداً، لأنه بطيئ نسبياً.

سعر كورولا كروس 2022 Corolla Cross في السعودية

تأتي المركبة بأكثر من طراز في المملكة لكل منها سعر خاص، حسب المواصفات والكماليات الاختيارية لكل فئة، تبدأ الأسعار من 75،500 ريال ال اي هايبرد، و اكس ال اي هايبرد ب 80،600 ريال، و كروس ال تي دي ب 91،000 ريال.