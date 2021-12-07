انطلاق وحش شيفروليه… سيارة شيفروليه بيست 2021 العملاقة الجديدة في السوق السعودي

انطلاق وحش شيفروليه… سيارة شيفروليه بيست 2021 العملاقة الجديدة قدمت شركة شيفروليه وحش جديد ضمن فئاتها المتميزة وهي سيارة شيفروليه بيست 2021 أو ما تعرف باسم Chevy Beast الجديدة كليًا وقامت شيفروليه بتقديم السيارة في معرض سيما للسيارات وتتمتع السيارة بمميزات رائعة يأتي على رأس المميزات شكلها القوي الجرئ الذي يخطف الأنظار والمختلف عن المألوف حيث أن السيارة تشبه السيارات العسكرية في قوتها وشكلها ومتناتها، وتحتوي علي مواصفات واعرة وهي من السيارات المناسبة والاكثر قوة للطرق الواعرة، وسنوضح بالتفصيل أبرز مميزات سيارة شيفروليه بيست 2021 وعيوبها. مواصفات سيارة شيفروليه بيست 2021 مواصفات سيارة شيفروليه بيست 2021 صممت السيارة للسير على الأراضي الوعرة بمواصفات ممتازة تتمثل فيما يلي:- المصابيح الأمامية مطلية بمادة الكروم الفاخر وأنابيبها العلوية تعمل بتقنية الليد الحديثة.

طول قاعدة عجلاتها 3223 مللي متر ويبلغ ارتفاعها عن الأرض حوالي 342 مللي متر.

المحرك من النوع LT4 سوبرتشارجد ومكون من 8 أسطوانات و10 سرعات.

سعة المحرك 6200 سي سي (6.2 لتر) وقوته 650 حصان متصل بناقل حركة أوتوماتيكي.

مقاس شاشتها LCD حوالي 7 بوصة وتعمل باللمس.

طول السيارة الإجمالي 204 بوصة.

مسافة تفصل بين عجلتي السيارة 91 بوصة.

مقاس الخلوص الأرضي 13.5 بوصة.

مقاس العجلات 20 بوصة.

تحتوي السيارة من الداخل على تصميم قوي للغاية وتضم 4 مقاعد بأداء قوي وعالي.

صممت للاماكن الواعرة وطرق الصحراء لاداءها وسرعتها العالية. مواصفات سيارة شيفروليه كابتيفا موديل 2020 مواصفات سيارة شيفروليه كابتيفا موديل 2020 سعة المحرك 1500 سي سي (1.5 لتر) وقوته 148 حصان.

عزم دوران المحرك 225 نيوتن لكل متر ومرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي ذو 4 أسطوانات.

متوسط استهلاك السيارة من الوقود 8.4 لتر لكل 100 كيلو متر.

تعمل بنظام الجر الأمامي للعجلات.

طول السيارة 4655 مللي متر وعرضها 1835 مللي متر.

مللي متر وعرضها مللي متر. ارتفاع السيارة يبلغ 1760 مللي متر بينما طول قاعدة عجلاتها 2750 مللي متر. وسائل الأمان في سيارة شيفروليه كابتيفا 2021 وسائل الأمان في سيارة شيفروليه كابتيفا 2021 مزودة بنوعين من وسائد الهوائية.

نظام الفرامل مانعة للانغلاق.

التوزيع الإلكتروني لقوى المكابح.

أنظمة صعود المرتفعات ونزول المنخفضات.

مستشعرات خاصة بالاصطفاف الأمامي ومراقبة ضغط الهواء على الإطارات.

تحتوي على كاميرا خلفية لكشف الطريق لسلامة الرجوع.

كما أنها مزودة بنظام تثبيت مقاعد الأطفال.

بالإضافة إلى احتوائها على أنواع فرامل اليد اليدوية والكهربائية. الوسوم

انطلاق وحش شيفروليه… سيارة شيفروليه بيست 2021 العملاقة الجديدة قدمت شركة شيفروليه وحش جديد ضمن فئاتها المتميزة وهي سيارة شيفروليه بيست 2021 أو ما تعرف باسم Chevy Beast الجديدة كليًا وقامت شيفروليه بتقديم السيارة في معرض سيما للسيارات وتتمتع السيارة بمميزات رائعة يأتي على رأس المميزات شكلها القوي الجرئ الذي يخطف الأنظار والمختلف عن المألوف حيث أن السيارة تشبه السيارات العسكرية في قوتها وشكلها ومتناتها، وتحتوي علي مواصفات واعرة وهي من السيارات المناسبة والاكثر قوة للطرق الواعرة، وسنوضح بالتفصيل أبرز مميزات سيارة شيفروليه بيست 2021 وعيوبها. مواصفات سيارة شيفروليه بيست 2021 مواصفات سيارة شيفروليه بيست 2021 صممت السيارة للسير على الأراضي الوعرة بمواصفات ممتازة تتمثل فيما يلي:- المصابيح الأمامية مطلية بمادة الكروم الفاخر وأنابيبها العلوية تعمل بتقنية الليد الحديثة.

طول قاعدة عجلاتها 3223 مللي متر ويبلغ ارتفاعها عن الأرض حوالي 342 مللي متر.

المحرك من النوع LT4 سوبرتشارجد ومكون من 8 أسطوانات و10 سرعات.

سعة المحرك 6200 سي سي (6.2 لتر) وقوته 650 حصان متصل بناقل حركة أوتوماتيكي.

مقاس شاشتها LCD حوالي 7 بوصة وتعمل باللمس.

طول السيارة الإجمالي 204 بوصة.

مسافة تفصل بين عجلتي السيارة 91 بوصة.

مقاس الخلوص الأرضي 13.5 بوصة.

مقاس العجلات 20 بوصة.

تحتوي السيارة من الداخل على تصميم قوي للغاية وتضم 4 مقاعد بأداء قوي وعالي.

صممت للاماكن الواعرة وطرق الصحراء لاداءها وسرعتها العالية. مواصفات سيارة شيفروليه كابتيفا موديل 2020 مواصفات سيارة شيفروليه كابتيفا موديل 2020 سعة المحرك 1500 سي سي (1.5 لتر) وقوته 148 حصان.

عزم دوران المحرك 225 نيوتن لكل متر ومرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي ذو 4 أسطوانات.

متوسط استهلاك السيارة من الوقود 8.4 لتر لكل 100 كيلو متر.

تعمل بنظام الجر الأمامي للعجلات.

طول السيارة 4655 مللي متر وعرضها 1835 مللي متر.

مللي متر وعرضها مللي متر. ارتفاع السيارة يبلغ 1760 مللي متر بينما طول قاعدة عجلاتها 2750 مللي متر. وسائل الأمان في سيارة شيفروليه كابتيفا 2021 وسائل الأمان في سيارة شيفروليه كابتيفا 2021 مزودة بنوعين من وسائد الهوائية.

نظام الفرامل مانعة للانغلاق.

التوزيع الإلكتروني لقوى المكابح.

أنظمة صعود المرتفعات ونزول المنخفضات.

مستشعرات خاصة بالاصطفاف الأمامي ومراقبة ضغط الهواء على الإطارات.

تحتوي على كاميرا خلفية لكشف الطريق لسلامة الرجوع.

كما أنها مزودة بنظام تثبيت مقاعد الأطفال.

بالإضافة إلى احتوائها على أنواع فرامل اليد اليدوية والكهربائية.

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