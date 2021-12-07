تبدأ بـ 32,900 ألف ريال سعودي أرخص السيارات في السعودية بمواصفات ومميزات جبارة

أرخص السيارات في السعودية، يتجه الكثير من الناس إلى شراء السيارات منخفضة السعر حيث أنها لا تكلفهم الكثير من الأموال لشرائها، ومع ذلك يبحثون عن إمكانات مناسبة من حيث الشكل الخارجي للسيارة والتقنيات الموجودة بداخلها التي تدعم الأمن والسلامة والرفاهية لذلك هناك العديد من السيارات الرخيصة في السوق السعودي التي قد ترضى كل الأذواق وكافة المتطلبات بأسعار مناسبة ومنها: أرخص السيارات في السعودية أرخص السيارات في السعودية تتمتع سيارات شيفروليه سبارك بالعديد من المواصفات مقارنة بسعرها الاقتصادية حيث تتميز بمحرك تصل قوته إلى 67 حصان وسعته 1.4 لتر كما يبلغ عزم الدوران لسيارة شيفروليه سبارك 127 نيوتن لكل متر.

شيفروليه سبارك بالعديد من المواصفات مقارنة بسعرها الاقتصادية حيث تتميز بمحرك تصل قوته إلى 67 حصان وسعته 1.4 لتر كما يبلغ عزم الدوران لسيارة شيفروليه سبارك 127 نيوتن لكل متر. كما يصل معدل استهلاك الوقود في شيفروليه سبارك إلى 19.6 كم/لتر.

تعد شيفروليه سبارك من سيارات الهاتشباك وتعمل من طريق الدفع الأمامي ولا تصرف الكثير من المال في تشغيلها ويبلغ سعر السيارة في السوق السعودي 36,900 ريال سعودي. جيلي بين راي 2021 تتميز سيارة جيلي بين راي 2021 بتصميمها الأنيق الذي يجذب العديد من العملاء في شرائها بالإضافة إلى سعرها الاقتصادي الذي يبلغ في السوق السعودي 53,900 ريال.

وتعمل جيلي بين راي 2021 بواسطة محرك قبل القوة 163 حصان و تصل سرعته إلى 1 لتر كما يتكون من ثلاث أسطوانات.

يبلغ معدل استهلاك الوقود في سيارة جيلي بين راي إلى 20.9 كم/ لتر.

ويصل عزم الدوران في السيارة إلى 215 نيوتن/ متر. جيلي بين راي 2021 نيسان صني 2021 تستهلك سيارة نيسان صني وقود بمعدل 17.1 كم/ لتر، كما تعمل بواسطة محرك يتكون من 4 أسطوانات وتبلغ قوته 118 حصان كما تصل سعته إلى 1.6 لتر.

نيسان صني وقود بمعدل 17.1 كم/ لتر، كما تعمل بواسطة محرك يتكون من 4 أسطوانات وتبلغ قوته 118 حصان كما تصل سعته إلى 1.6 لتر. معدل تسارع السيارة خلال 15.5 ثانية يتراوح ما بين 0 إلى 100 كيلومتر/ ساعة.

وتباع السيارة في السوق السعودي بأسعار تبدأ من 50,064 ريال سعودي وتتميز بتصميم راقي وتنتمى إلى سيارات السيدان التي تشتهر بانها سيارة اقتصاديه في استهلاك الوقود.

وهناك العديد من السيارات التي يعد سعرها اقتصادي في السوق السعودي وتناسب العديد من العملاء مثل سيارة تويوتا يارس التي يبلغ سعرها 45,900 ريال سعودي، و سيارة شانجان السفن 2021 التي يبدأ سعرها من 32,900 ريال سعودي. نيسان صني 2021 الوسوم

أرخص السيارات في السعودية، يتجه الكثير من الناس إلى شراء السيارات منخفضة السعر حيث أنها لا تكلفهم الكثير من الأموال لشرائها، ومع ذلك يبحثون عن إمكانات مناسبة من حيث الشكل الخارجي للسيارة والتقنيات الموجودة بداخلها التي تدعم الأمن والسلامة والرفاهية لذلك هناك العديد من السيارات الرخيصة في السوق السعودي التي قد ترضى كل الأذواق وكافة المتطلبات بأسعار مناسبة ومنها: أرخص السيارات في السعودية أرخص السيارات في السعودية تتمتع سيارات شيفروليه سبارك بالعديد من المواصفات مقارنة بسعرها الاقتصادية حيث تتميز بمحرك تصل قوته إلى 67 حصان وسعته 1.4 لتر كما يبلغ عزم الدوران لسيارة شيفروليه سبارك 127 نيوتن لكل متر.

شيفروليه سبارك بالعديد من المواصفات مقارنة بسعرها الاقتصادية حيث تتميز بمحرك تصل قوته إلى 67 حصان وسعته 1.4 لتر كما يبلغ عزم الدوران لسيارة شيفروليه سبارك 127 نيوتن لكل متر. كما يصل معدل استهلاك الوقود في شيفروليه سبارك إلى 19.6 كم/لتر.

تعد شيفروليه سبارك من سيارات الهاتشباك وتعمل من طريق الدفع الأمامي ولا تصرف الكثير من المال في تشغيلها ويبلغ سعر السيارة في السوق السعودي 36,900 ريال سعودي. جيلي بين راي 2021 تتميز سيارة جيلي بين راي 2021 بتصميمها الأنيق الذي يجذب العديد من العملاء في شرائها بالإضافة إلى سعرها الاقتصادي الذي يبلغ في السوق السعودي 53,900 ريال.

وتعمل جيلي بين راي 2021 بواسطة محرك قبل القوة 163 حصان و تصل سرعته إلى 1 لتر كما يتكون من ثلاث أسطوانات.

يبلغ معدل استهلاك الوقود في سيارة جيلي بين راي إلى 20.9 كم/ لتر.

ويصل عزم الدوران في السيارة إلى 215 نيوتن/ متر. جيلي بين راي 2021 نيسان صني 2021 تستهلك سيارة نيسان صني وقود بمعدل 17.1 كم/ لتر، كما تعمل بواسطة محرك يتكون من 4 أسطوانات وتبلغ قوته 118 حصان كما تصل سعته إلى 1.6 لتر.

نيسان صني وقود بمعدل 17.1 كم/ لتر، كما تعمل بواسطة محرك يتكون من 4 أسطوانات وتبلغ قوته 118 حصان كما تصل سعته إلى 1.6 لتر. معدل تسارع السيارة خلال 15.5 ثانية يتراوح ما بين 0 إلى 100 كيلومتر/ ساعة.

وتباع السيارة في السوق السعودي بأسعار تبدأ من 50,064 ريال سعودي وتتميز بتصميم راقي وتنتمى إلى سيارات السيدان التي تشتهر بانها سيارة اقتصاديه في استهلاك الوقود.

وهناك العديد من السيارات التي يعد سعرها اقتصادي في السوق السعودي وتناسب العديد من العملاء مثل سيارة تويوتا يارس التي يبلغ سعرها 45,900 ريال سعودي، و سيارة شانجان السفن 2021 التي يبدأ سعرها من 32,900 ريال سعودي. نيسان صني 2021

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