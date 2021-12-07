الهجينة المتفوقة سيارة الدفع الرباعي… جيب رانجلر 2022 الجديدة كليًا وأسعارها في الاسواق مواصفاتها عالية

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الهجينة المتفوقة سيارة الدفع الرباعي… جيب رانجلر 2022 الجديدة قامت مجموعة “ستيلانتس ” الوكيل الرسمي لسيارات الجيب في جمهورية مصر العربية بالكشف عن سيارة جيب رانجلر 2022 الجديدة كليًا وأسعارها في السوق المصري للسيارات وهي من أفضل سيارات الدفع الرباعي في هذه الفترة والتي من المتوقع انتشارها بشكل كبير في الأسواق العالمية والمحلية بين الربع الأول والثاني للعام القادم 2022 وخصصت السيارة للسير على الطرق والأراضي الوعرة وسنوضح لكم بالتفصيل أبرز مواصفات السيارة ومميزاتها وعيوبها وكذلك أسعارها في السوق المصري.
مواصفات سيارة جيب رانجلر 2022 الجديدة في الأسواق
- تتميز بوجود محرك قوي تبلغ سعته 3600 سي سي (3.6 لتر) قوته تبلغ 285 نيوتن.
- يرتبط المحرك بناقل حركة يعمل أوتوماتيكيًا وأقصى عزم دوران له 352 نيوتن لكل متر.
- المحرك مكون من 6 أسطوانات و5 سرعات ويحتوي عن 5 صبابات.
- أقصى سرعة للسيارة تبلغ 200 كيلو متر لكل ساعة.
- ارتفاعها عن الأرض يبلغ 27 سم.
- شاشات عرض الوسائط المعلوماتية والترفيهية تأتي بمقاسات 7 و8.4 بوصة.
- 4 أبواب للسيارة ومقاس الجنوط الرياضية للعجلات يبلغ 17 بوصة.
- المصابيح الأمامية للسيارة تعمل بتقنية الليد التي تضيء الطريق كامل من جميع النواحي.
- كاميرا تعمل بزاوية كاملة 360 درجة مئوية تكشف كل الطريق أمام السائق.
- نظام فرامل ABS مانعة للانغلاق.
- مثبت للسرعة.
- نظام حقن الوقود إلكترونيًا.
- خاصية دخول السيارة الذكي بدون المفاتيح.
- يتم التحكم في السيارة إلكترونيًا وليس يدويًا.
- كشف النقطة العمياء.
- الفرامل مانعة للانغلاق.
- كبح الفرامل.
- طي المقاعد والتحكم في أطوالها.
- عدد من الوسائد الهوائية.
- كاميرا خلفية للسيارة ومثبت للسرعة.
- فتحة سقف بانورامية.
- ثباتها عالي عند السرعات العالية.
لم يتم حتى الآن الكشف عن عيوب السيارة نظرًا لأنها إصدار جديد تمامًا وغير متوفر في السوق وبمجرد الكشف عن أية عيوب سنقوم بالإعلان عنها وفقًا للأمانة التجارية.أسعار سيارة الجيب الجديدة موديل 2022 في سوق السيارات المصري
لم تنتشر السيارة بالشكل الكافي في الأسواق سواء العالمية أو المحلية ولكن بدأت أسعار الفئة الأولى السيارة في سوق السيارات المصري من واحد مليون و800 ألف جنيه مصري ولم يتم الكشف عن سعر الفئات الأخرى حتى الآن.
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الهجينة المتفوقة سيارة الدفع الرباعي… جيب رانجلر 2022 الجديدة قامت مجموعة “ستيلانتس ” الوكيل الرسمي لسيارات الجيب في جمهورية مصر العربية بالكشف عن سيارة جيب رانجلر 2022 الجديدة كليًا وأسعارها في السوق المصري للسيارات وهي من أفضل سيارات الدفع الرباعي في هذه الفترة والتي من المتوقع انتشارها بشكل كبير في الأسواق العالمية والمحلية بين الربع الأول والثاني للعام القادم 2022 وخصصت السيارة للسير على الطرق والأراضي الوعرة وسنوضح لكم بالتفصيل أبرز مواصفات السيارة ومميزاتها وعيوبها وكذلك أسعارها في السوق المصري.
مواصفات سيارة جيب رانجلر 2022 الجديدة في الأسواق
- تتميز بوجود محرك قوي تبلغ سعته 3600 سي سي (3.6 لتر) قوته تبلغ 285 نيوتن.
- يرتبط المحرك بناقل حركة يعمل أوتوماتيكيًا وأقصى عزم دوران له 352 نيوتن لكل متر.
- المحرك مكون من 6 أسطوانات و5 سرعات ويحتوي عن 5 صبابات.
- أقصى سرعة للسيارة تبلغ 200 كيلو متر لكل ساعة.
- ارتفاعها عن الأرض يبلغ 27 سم.
- شاشات عرض الوسائط المعلوماتية والترفيهية تأتي بمقاسات 7 و8.4 بوصة.
- 4 أبواب للسيارة ومقاس الجنوط الرياضية للعجلات يبلغ 17 بوصة.
- المصابيح الأمامية للسيارة تعمل بتقنية الليد التي تضيء الطريق كامل من جميع النواحي.
- كاميرا تعمل بزاوية كاملة 360 درجة مئوية تكشف كل الطريق أمام السائق.
- نظام فرامل ABS مانعة للانغلاق.
- مثبت للسرعة.
- نظام حقن الوقود إلكترونيًا.
- خاصية دخول السيارة الذكي بدون المفاتيح.
- يتم التحكم في السيارة إلكترونيًا وليس يدويًا.
- كشف النقطة العمياء.
- الفرامل مانعة للانغلاق.
- كبح الفرامل.
- طي المقاعد والتحكم في أطوالها.
- عدد من الوسائد الهوائية.
- كاميرا خلفية للسيارة ومثبت للسرعة.
- فتحة سقف بانورامية.
- ثباتها عالي عند السرعات العالية.
لم يتم حتى الآن الكشف عن عيوب السيارة نظرًا لأنها إصدار جديد تمامًا وغير متوفر في السوق وبمجرد الكشف عن أية عيوب سنقوم بالإعلان عنها وفقًا للأمانة التجارية.أسعار سيارة الجيب الجديدة موديل 2022 في سوق السيارات المصري
لم تنتشر السيارة بالشكل الكافي في الأسواق سواء العالمية أو المحلية ولكن بدأت أسعار الفئة الأولى السيارة في سوق السيارات المصري من واحد مليون و800 ألف جنيه مصري ولم يتم الكشف عن سعر الفئات الأخرى حتى الآن.
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