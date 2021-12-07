“عرض مذهل” تقسيط سوزوكي فيتارا 2022 الجديدة ارخص سيارات السعودية على 5 سنوات

“عرض مذهل” تقسيط سوزوكي فيتارا 2022 الجديدة من أبرز السيارات التي لاقت شهرة واسعة منذ وقت اصدارها والكشف عنها هي سيارة سوزوكي فيتارا 2022 اليابانية واحتلت السيارة اليابانية إهتمام الأشخاص لما فيها من مميزات رائعة تجعلها الخيار الأول في كل الفئات والأجيال، وما يجعلك لا تفكر باقتناء غيرها هي أسعارها المناسبة بالنسبة لمواصفاتها الرائعة وبالنسبة لمنافسيها من نفس الجيل وسنوضح لكم باستفاضة أكثر عن مميزات وعيوب سيارة سوزوكي فيتارا 2022 في مقالنا عبر موقع “ثقفني” الإلكتروني. أهم مواصفات سيارة سوزوكي فيتارا 2022 في الأسواق يبلغ طول السيارة حوالي 4.42 متر بينما يصل عرضها إلى 1.82 متر وارتفاعها حوالي 1.71 متر.

عزم دوران السيارة يصل إلى 156 نيوتن لكل متر كحد أقصى.

محرك السيارة سعته 1600 سي سي (1.6 لتر) وقوته 120 نيوتن.

يرتبط المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي يحتوي على 6 سرعات.

يتكون المحرك من 4 سلندر وعدد 16 صباب.

أقصى سرعة للسيارة تبلغ 100 كيلو متر لكل ساعة.

معدل استهلاك السيارة من الوقود يصل إلى 5.5 لتر عند كل 100 كيلو متر وسعة الخزان 47 لتر.

تسارع السيارة يبلغ 180 كيلو متر في الساعة الواحدة.

مساحة قاعدة عجلات السيارة تبلغ 2.5 متر. مميزات سيارة سوزوكي الجديدة موديل 2022 أهم مواصفات سيارة سوزوكي فيتارا 2022 في الأسواقمميزات سيارة سوزوكي الجديدة موديل 2022 تحتوي على نظام الجر الأمامي للعجلات.

تمت إعادة تصميم هيكل السيارة الخارجي بالكامل.

الجهة الأمامية للسيارة تحتوي على شبك كبير وعريض.

إطار السيارة الداخلي يحتوي على مادة الكروم اللامعة.

الإطارات مصنوعة من المعدن والزجاج الخلفي حاد إلى حد ما.

يتم حقن البنزين داخل السيارة إلكترونيًا.

النوافذ الخلفية للسيارة تعمل بالكهرباء.

مزودة بنظام الفرامل ABS ونظام لتثبيت السرعة.

مصابيح السيارة تعمل بتقنية الليد الحديثة.

كما أنها تحتوي على خاصية الايموبليزر التي تحمي السيارة من السرقة.

شاشة عرض معلوماتية وترفيهية مقاس 4.2 بوصة. عيوب سيارة فيتارا الجديدة في الأسواق سعر حقيبة المتاع الخلفية صغير نسبيًا بالنسبة لمنافسيها من نفس الجيل.

لم يتم الكشف عن أي عيوب أخرى نظرًا لأن السيارة لا تزال حديثة وغير متوفرة كليًا في كل الأسواق. تقسيط سيارة سوزوكي فيتارا الجديدة في السعودية عيوب سيارة فيتارا الجديدة في الأسواقتقسيط سيارة سوزوكي فيتارا الجديدة في السعودية من المتوقع بعد أن تنتشر السيارة بشكل كبير تبدأ بأسعار من 80 ألف ريال سعودي في سوق السيارات السعودى، يمكنك تقسيط السيارة من عبد اللطيف جميل من أشهر معارض السيارات في السعودية لمدة 5 سنوات حوالي ستون شهرا، لمزيد من الاستفسارات اتركوا لنا تعليق أسفل المقال. الوسوم

“عرض مذهل” تقسيط سوزوكي فيتارا 2022 الجديدة من أبرز السيارات التي لاقت شهرة واسعة منذ وقت اصدارها والكشف عنها هي سيارة سوزوكي فيتارا 2022 اليابانية واحتلت السيارة اليابانية إهتمام الأشخاص لما فيها من مميزات رائعة تجعلها الخيار الأول في كل الفئات والأجيال، وما يجعلك لا تفكر باقتناء غيرها هي أسعارها المناسبة بالنسبة لمواصفاتها الرائعة وبالنسبة لمنافسيها من نفس الجيل وسنوضح لكم باستفاضة أكثر عن مميزات وعيوب سيارة سوزوكي فيتارا 2022 في مقالنا عبر موقع “ثقفني” الإلكتروني. أهم مواصفات سيارة سوزوكي فيتارا 2022 في الأسواق يبلغ طول السيارة حوالي 4.42 متر بينما يصل عرضها إلى 1.82 متر وارتفاعها حوالي 1.71 متر.

عزم دوران السيارة يصل إلى 156 نيوتن لكل متر كحد أقصى.

محرك السيارة سعته 1600 سي سي (1.6 لتر) وقوته 120 نيوتن.

يرتبط المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي يحتوي على 6 سرعات.

يتكون المحرك من 4 سلندر وعدد 16 صباب.

أقصى سرعة للسيارة تبلغ 100 كيلو متر لكل ساعة.

معدل استهلاك السيارة من الوقود يصل إلى 5.5 لتر عند كل 100 كيلو متر وسعة الخزان 47 لتر.

تسارع السيارة يبلغ 180 كيلو متر في الساعة الواحدة.

مساحة قاعدة عجلات السيارة تبلغ 2.5 متر. مميزات سيارة سوزوكي الجديدة موديل 2022 أهم مواصفات سيارة سوزوكي فيتارا 2022 في الأسواقمميزات سيارة سوزوكي الجديدة موديل 2022 تحتوي على نظام الجر الأمامي للعجلات.

تمت إعادة تصميم هيكل السيارة الخارجي بالكامل.

الجهة الأمامية للسيارة تحتوي على شبك كبير وعريض.

إطار السيارة الداخلي يحتوي على مادة الكروم اللامعة.

الإطارات مصنوعة من المعدن والزجاج الخلفي حاد إلى حد ما.

يتم حقن البنزين داخل السيارة إلكترونيًا.

النوافذ الخلفية للسيارة تعمل بالكهرباء.

مزودة بنظام الفرامل ABS ونظام لتثبيت السرعة.

مصابيح السيارة تعمل بتقنية الليد الحديثة.

كما أنها تحتوي على خاصية الايموبليزر التي تحمي السيارة من السرقة.

شاشة عرض معلوماتية وترفيهية مقاس 4.2 بوصة. عيوب سيارة فيتارا الجديدة في الأسواق سعر حقيبة المتاع الخلفية صغير نسبيًا بالنسبة لمنافسيها من نفس الجيل.

لم يتم الكشف عن أي عيوب أخرى نظرًا لأن السيارة لا تزال حديثة وغير متوفرة كليًا في كل الأسواق. تقسيط سيارة سوزوكي فيتارا الجديدة في السعودية عيوب سيارة فيتارا الجديدة في الأسواقتقسيط سيارة سوزوكي فيتارا الجديدة في السعودية من المتوقع بعد أن تنتشر السيارة بشكل كبير تبدأ بأسعار من 80 ألف ريال سعودي في سوق السيارات السعودى، يمكنك تقسيط السيارة من عبد اللطيف جميل من أشهر معارض السيارات في السعودية لمدة 5 سنوات حوالي ستون شهرا، لمزيد من الاستفسارات اتركوا لنا تعليق أسفل المقال.

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