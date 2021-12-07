أرخص عرض تقسيط.... تقسيط سيارة تويوتا كورولا من عبد اللطيف جميل 2022 لمدة 5 سنوات

تقسيط سيارة تويوتا كورولا من عبد اللطيف جميل، تنضم سيارة تويوتا كورولا أكل أل أي من بين فئة سيدان وكأنه نوع الدفع الخاص بالعجلات والتي تدعم نظام الدفع الأمامي، كما أن ماركو تويوتا المعروفة وذات جودة عالية ومتانة التصميم التي تتناسب كافة الأذواق وتنتشر ماركة سيارات تويوتا في العديد من الدول العربية وكذلك الغربية، والكثير من المعارض والأسواق التي تتعلق بالسيارات، ويقوم الكثير بتفضيلها كأحد أنواع الماركات المتميزة نظراً لمزايا السيارة. تقسيط سيارة تويوتا كورولا من عبد اللطيف جميل تقسيط سيارة تويوتا كورولا من عبد اللطيف جميل وتتميز الشركة بأنها تقوم بتوفير عروض التقسيط للسيارات ويتم عرض الكثير من الأنواع حتى يستطيع العميل اختيار النوع المناسب له.

على حسب الإمكانية المالية والقسط الشهري الذي يتناسب مع الدخل المادي الخاص بك.

وعرض سيارات تويوتا مستمر حتى نهاية شهر نوفمبر الجاري.

من خلال تقسيط السيارة تويوتا كورولا على مدار 60 شهر فيما يعادل 5 سنوات ويتم القيام بدفع قسط شهري بقيمة 1.152 ريال سعودي. مميزات سيارة تويوتا كورولا اكس أل أي تحمل السيارة الكثير من المزايا التي يجعل العديد من الأشخاص يرغبون في الحصول عليها ومن أهم مزايا السيارة:

تعتبر سيارة تويوتا كورولا من بين فئات سيدان والدفع الخاص بالعجلات بنظام الدفع الأمامي.

من بين فئات سيدان والدفع الخاص بالعجلات بنظام الدفع الأمامي. محرك السيارة بسعة 2 لتر من حيث الحجم، كما أن السيارة تحتوي على 4 أسطوانات من أجل القيام توليد القوة التي تقدر بحوالي 168 حصان.

كما أن السيارة تويوتا كورولا تدعم ناقل حركة أتوماتيك، ونوع الوقود المستخدم هو البنزين.

تدعم ناقل حركة أتوماتيك، ونوع الوقود المستخدم هو البنزين. معدل استهلاك البنزين لكل لتر بمسافة 19.8 كيلو متر، كما أن السيارة تحتوي على الكثير من الوسائل الترفيهية مثل البلوتوث ووصلة يو أس بي، كما أنها تحتوي على 6 مكبرات للصوت. مميزات سيارة تويوتا كورولا اكس أل أي يوجد في السيارة فتحة بالسقف ومن المرجح أنها تتوفر بسعر 82.900 ريال سعودي. الوسوم

تقسيط سيارة تويوتا كورولا من عبد اللطيف جميل، تنضم سيارة تويوتا كورولا أكل أل أي من بين فئة سيدان وكأنه نوع الدفع الخاص بالعجلات والتي تدعم نظام الدفع الأمامي، كما أن ماركو تويوتا المعروفة وذات جودة عالية ومتانة التصميم التي تتناسب كافة الأذواق وتنتشر ماركة سيارات تويوتا في العديد من الدول العربية وكذلك الغربية، والكثير من المعارض والأسواق التي تتعلق بالسيارات، ويقوم الكثير بتفضيلها كأحد أنواع الماركات المتميزة نظراً لمزايا السيارة. تقسيط سيارة تويوتا كورولا من عبد اللطيف جميل تقسيط سيارة تويوتا كورولا من عبد اللطيف جميل وتتميز الشركة بأنها تقوم بتوفير عروض التقسيط للسيارات ويتم عرض الكثير من الأنواع حتى يستطيع العميل اختيار النوع المناسب له.

على حسب الإمكانية المالية والقسط الشهري الذي يتناسب مع الدخل المادي الخاص بك.

وعرض سيارات تويوتا مستمر حتى نهاية شهر نوفمبر الجاري.

من خلال تقسيط السيارة تويوتا كورولا على مدار 60 شهر فيما يعادل 5 سنوات ويتم القيام بدفع قسط شهري بقيمة 1.152 ريال سعودي. مميزات سيارة تويوتا كورولا اكس أل أي تحمل السيارة الكثير من المزايا التي يجعل العديد من الأشخاص يرغبون في الحصول عليها ومن أهم مزايا السيارة:

تعتبر سيارة تويوتا كورولا من بين فئات سيدان والدفع الخاص بالعجلات بنظام الدفع الأمامي.

من بين فئات سيدان والدفع الخاص بالعجلات بنظام الدفع الأمامي. محرك السيارة بسعة 2 لتر من حيث الحجم، كما أن السيارة تحتوي على 4 أسطوانات من أجل القيام توليد القوة التي تقدر بحوالي 168 حصان.

كما أن السيارة تويوتا كورولا تدعم ناقل حركة أتوماتيك، ونوع الوقود المستخدم هو البنزين.

تدعم ناقل حركة أتوماتيك، ونوع الوقود المستخدم هو البنزين. معدل استهلاك البنزين لكل لتر بمسافة 19.8 كيلو متر، كما أن السيارة تحتوي على الكثير من الوسائل الترفيهية مثل البلوتوث ووصلة يو أس بي، كما أنها تحتوي على 6 مكبرات للصوت. مميزات سيارة تويوتا كورولا اكس أل أي يوجد في السيارة فتحة بالسقف ومن المرجح أنها تتوفر بسعر 82.900 ريال سعودي.

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