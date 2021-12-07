التميز والرقي.. سيارة تويوتا فورتشنر 2022 في السعودية بأسعار ومواصفات ولا في الأحلام

سيارة تويوتا فورتشنر 2022، سيارة من هذا النوع المميز لها العديد من الخصائص والمواصفات، والتي تجعلها هي الأكثر تميز ما بين الكثير من أنواع الموديلات الفاخرة للسيارات فهي تقع في مستوى تنافسي مع أقوى الماركات العالمية، وتتوفر تلك السيارة من طرازها الياباني من الفئة الميد سايز أو الحجم المتوسط بالكثير من المواصفات، وتتواجد من تلك النوعية أكثر من نسخة، وكل نسخة لها تكلفتها السعرية الخاصة بها، ومن خلال الآتي من الفقرات القادمة نتعرف فيما يلي على أهم المواصفات وأقوى التجهيزات الخاصة بهذا النوع من أنواع السيارات، كما سنتطرق لأهم التجهيزات الخاصة بالسيارة، وعما سبق سيكون الحديث بمزيد من التفاصيل عن سيارة تويوتا فورتشنر.

سيارة تويوتا فورتشنر 2022 في السعودية

تتوفر تلك النوعية من السيارات بأكثر من نسخة، وهذا ما يتيح مساحة للمفاضلة واختيار النسخة الأفضل والتي تتلاءم مع ظروف كل شخص، وأهم ما تمتاز به السيارة من الموديل الياباني ماركة تويوتا فورتشنر بالعديد من التجهيزات الأساسية وعوامل الأمان والسلامة أثناء القيادة، مع توفر العديد من الكماليات المتميزة، ومن خلال الآتي توضيح للمواصفات الخاصة بهذه السيارة الفارهة.

مواصفات سيارة تويوتا فورتشنر 2022 في السعودية

أهم المواصفات لسيارة تويوتا فورتشنر 2022 في المملكة السعودية ما يلي ذكره بالنقاط القادمة:

السيارة بمحرك قوي تبلغ مستويات قوته حتى مائة اثنين وأربعين حصان.

المحرك سعته تقدر بحوالي اثنين وسبعة من عشرة لتر ويصل حتى أربعة لترات.

السيارة تعد متوفرة بعدد من المحركات يبلغ ثلاثة.

تتوفر بالسيارة أنظمة وعوامل أمان منها الفرامل منعة الانزلاق والانغلاق.

تتوفر أيضا العديد من الخيارات فيما يخص اللون للسيارة.

النظام الخاص بالإضاءة بالسيارة يكون من خلال المصابيح الليد.

أسعار سيارة تويوتا فورتشنر 2022 في السعودية

السيارة من ماركة تويوتا فورتشنر وموديل قوي ومميز مثل فورتشنر 2022 في المملكة العربية السعودية متواجدة بالمعارض بالسعر الذي يبدأ من مائة وسبعة عشر ألف ريال سعودي، كما أن الأسعار قد تصل حتى مائة ثمانية وعشرين ألف ريال سعودي على حسب المواصفات كما أن سنة الموديل للسيارة والسيارة فورتشنر يتوفر منها عدد ستة نسخ.