الشركة تفشي السر.. وحش الطريق تويوتا تندرا 2022 Toyota Tundra تتحدى بقدرتها ومواصفاتها الرهيبة

سيارة تويوتا تندرا 2022 Toyota Tundra، لأول مرة تتحفظ شركة تويوتا عن الإعلان على سيارة إصدار جديد، وهذا ما فعلته مع هذه السيارة الجديدة التي تعد من طراز تندرا 2022، وكل ما قامت به هو نشر صورة تشويقية لها، ولكن لم تستطيع الاحتفاظ بالسر كثيراً حيث قام أحد المتابعين بنشر الصورة الحقيقة للسيارة، مما دفع الشركة المصنعة من نشر باقي الصور، وسوف نوفر لكم بعض المواصفات الخاصة بالسيارة من خلال التسريبات وبعض التكهنات.

سيارة تويوتا تندرا 2022

تعد سيارة تويوتا تندرا من أحدث سيارات الدفع الرباعي من إنتاج الشركة اليابانية تويوتا، ومن المنتظر لها أن تكتسح السوق المحلي والعالمي خلال العام الجديد 2022، حيث قامت الشركة المصنعة بتزويدها أحدث الأنظمة بالإضافة لتصميمها المبتكر، كما تم إتاحتها بعدة فئات بعضها بمحركات هجين والبعض الأخر بمحركات قوية، ولم تتوافر الكثير من المعلومات عن هذه السيارة، ولكن نوفر فيما يلي كل ما لدينا من مواصفات لها.

تعتمد سيارة تويوتا تندرا 2022 محرك توربيني سداسي الاسطوانات ومزدوج الشاحن بسعة 3.5 لتر كما بها محرك هجين تصل قوته إلى 437 حصان. ولكن أعلنت الشركة أن السيارة تعتمد على محرك أقوى من V8 بسعة 5.7 لتر، وتنتج قوة تبلغ 381 حصان. بينما يوجد تشابه كبير بيها وبين سيارة تويوتا لاند كروزر من حيث التصميم خلال الشكل الرياضي والتجهيزات الرياضية الموجودة بها. كما تأتي السيارة بمظهر خارجي يتميز بالقوة والأناقة من خلال شبك أمامي ثماني الأضلاع، أعلاه شعار تويوتا الشهير ويحيط به من الأعلى والأسفل شريط إضاءة بارز. وبها غطاء محرك يتصف بالضخامة ومزود بخطوط ديناميكية. وقد تصل حمولة السيارة لنصف طن. وتأتي السيارة بجوانب ذات زوايا كبيرة لتعطي السيارة مظهر عضلي رياضي. كما مزودة بعجلات قوية تتحمل صعوبة الطرق وخصوصاً الطرق الخطرة بقياس 20 بوصة.

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يوجد بها شريط إضاءه بارز.

كما هي مزودة بمصابيح أمامية بتقنية الليد.

وبها عجلة قيادة مكسوة جلد بشريط أحمر مثل السيارات الرياضية.

بينما تحتوي على مقصورة واسعة تتسع لخمس أشخاص ومزودة بمقاعد جلدية حمراء اللون.

مواصفات تويوتا تندرامميزات سيارة تويوتا تندرا 2022