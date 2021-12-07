الياباني ثمنه فيه.. سعر سوزوكي جيمني 2021 في السعودية والكويت الخيالي والمواصفات المستقبلية

سيارة سوزوكي جيمني 2021 التي تعد طفرة كبيرة وتحدياً قوياً للمنافسين من قبل شركة سوزوكي المُصنعة، إذ حرص مُصنعيها على تزويدها بالكثير من المميزات والمواصفات الرائعة، والتي تؤهلها للمنافسة في الأسواق العالمية والإماراتية والعربية والسعودية وغيرها، ومن خلال هذا التقرير نتناول كل ما يرغب القارئ معرفته حول مواصفات سوزوكي جيمني ومميزتها وأسعارها في الأسواق.

سيارة سوزوكي جيمني 2021

تعد سيارة سوزوكي جيمني 2021 من السيارات ذات الإصدارات الشهيرة والتي تنتمي لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، فهي تمتلك بعض القدرات الفنية والتقنية وكذلك لديها تصميم هيكلي يمنحها الأفضلية علي بعض الطرق الخطيرة، وقد تأتي السيارة بتصميم خارجي مميز يضم مصابيح أمامية دائرية الشكل، بالإضافة لمصابيح ضباب تقع على جانبي الصادم الأمامي، والذي يوجد في أوسطه شبكات متعددة المقاطع، بجانب منظومة الشبكات الواقعة أسفل غطاء المحرك مع مساحة تخزين خلفية رحبة وخزان وقود يسع 40 لتر.

تدعم سيارة سوزوكي جيمني 2021 محرك رباعي الأسطوانات 4 سليندر بسعة 1500 سي سي. حيث تتمكن من إنتاج قوة قدرها 102 حصان وعزم أقصى للدوران 130 نيوتن / متر. كما بها نوعين من نواقل الحركة الاول تحكم يدوي (مانيوال) مكون من 5 نقلات، والثاني (أوتوماتيكي). بينما تتميز بخيارات الدفع الثنائي أو الدفع الرباعي للعجلات. وبها مرايات جانبية كهربائية ونظام صوتي ترفيهي ومكيف هواء وقفل مركزي وزجاج كهربائي للابواب. كما تتمتع بمنظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS ونظام المساعدة على خوض المنحدرات، بالإضافة إلى خاصية متابعة ضغط الاطارات TPMS. بينما تتميز ببرنامج تحديد المسار وفرامل ABS مانعة الانغلاق وبرنامج توزيع الكتروني للمكابح EBD. وترتكز على جنوط رياضية 15 بوصة.

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يوجد بها دفرنس امامي وخلفي يتكون من أربع سرعات.

كما تتميز بأبعاد مدمجة وحجم صغير مما جعل مناورتها من الأمور السهلة والجيدة.

بينما تتمكن من السير في جميع الطرق مهما كانت طبيعتها ويرجع ذلك لنظام الدفع الرباعي بها.

وبها مخرج طاقة قوة 12 فولت.

كما تحتوي على الكثير من وسائل الأمان والرفاهية من شاشة وسائط تعمل باللمس مقاس 7 بوصة.

يصل سعر السيارة في السعودية ما بين 83 الف ريال سعودي و87,975 ريال سعودي.

كما يصل سعرها في الكويت بين 5,170 دينار كويتي و5,830 دينار كويتي.

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