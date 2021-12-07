ب600 ريال تقسيط سيارة تويوتا كورولا 2022 على خمس سنوات من عبد اللطيف جميل.. عرض ممتاز

بمبلغ يعدل 600 ريال سعودي تقسيط سيارة تويتا كورلا 2022 على خمس سنوات من عبد اللطيف جميل وهذا العرض المميز يبحث عنه الكثير من الناس من محبي التجديد للسيارة لمزيد من الراجحة والاستمتاع بالكماليات، حيث أنها تعتبر من السيارات المفضلة بالمملكة العربية السعودية، وتعد مطلوبة ومتميزة في موديلها وتصميمها الخارجي وتجهيزاتها الداخلية ومن خلال الآتي من الفقرات القادمة نتعرف بالتفصيل على أهم المعلومات عن السيارة وعرض التقسيط الخاص يبها والمقدم من الشركة الشهيرة عبد اللطيف جميل وفيما يلي البيان الكامل عن هذا العرض التقسيطي المميز على السيارات من موديل كورولا ماركة تويوتا الشهيرة.

ب 600 ريال سعودي تقسيط سيارة تويتا كورلا 2022 على خمس سنوات

ب 600 ريال سعودي تقسيط سيارة تويتا كورلا 2022 على خمس سنوات من عبد اللطيف جميل والسيارة متمتعة بالعديد من المميزات، وتعد أبرز الموديلات التي تتسم بجمال ورونق التصميم وإبداع صالون السيارة وجمال المقاعد وتزويدها بما يعرف بالوسائد الهوائية وتلتي تحمي من التصادمات، وتقي من يقود السيارة من التعرض لمخاطر شديدة أثناء القيادة

السيارة بمحرك سعته تبلغ ألف وستمائة سي سي.

الناقل الحركي مقسم لخمس سرعات.

الخزان المتواجد بالسعة خمسة وخمسين لتر.

السرعة تصل لمائة خمسة وثمانين كيلو متر.

كما تتوفر أنواع من مصابيح الليد والتي تعرف بمصابيح الضباب.

السيارة تعد محتوية على عدد ثلاثة من الاسطوانات.

وقوة المحرك مائة وتسعة عشر حصان.

مواصفات السيارة تويوتا كورولا 2022

وهذه جميع مواصفات سيارة تويوتا كورلا 2022 بقسط شهري 600 ريال يمكنكم الحصول بسهولة على العرض من عبد اللطيف جميل .

عرض التقسيط من الشركة عبد اللطيف جميل

القسط تصل القيمة الخاصة به إلى نحو ستمائة ريال سعودي وهذا كل شهر، والمدة لسداد هذا القسط تصل لنحو ستين شهر، والسعر الإجمالي لتلك السيرة من المعارض لعبد اللطيف جميل يبلغ ما قيمته حوالي تسعة وسبعين ألف ريال سعودي، كما يتوفر عدد من العروض المختلفة والتي تكون من خلال الشركة ويستطيع كل عميل من العملاء أن يقوم بالاختيار لنوعية العرض الملائم لظروفه المالية يمكنكم شراءها بسهولة