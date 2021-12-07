بدون مقدم أو مصروفات إدارية.. عروض تقسيط سيارة هيونداي أكسنت سمارت 2022 في السعودية

نقدم اليوم عرض تقسيط سيارة هيونداي أكسنت سمارت 2022، وذلك لزيادة الطلب عليها، بسبب مميزاتها المتعددة من حيث توفيرها حين استهلاك الوقود، ونوع العجلات المميز، والعديد من المواصفات العالمية الأخرى، لذا سوف ننقل لكم اليوم أقوى العروض الخاصة بالتقسيط، وكذلك كافة المزايا التي تشجعك على شرائها وتقسيط ثمنها، مع ذكر كافة مواصفاتها.

مزايا سيارة هيونداي أكسنت سمارت 2022

تعتمد تلك الفئة المنتمية لفئة السيدان، على نوعين من المحركات، الأول: يتكون من 4 إسطوانات، وهو الخاص بالبنزين، أما بالنسبة لسعته فهي 1.4 لتر، والثاني: به أربع اسطوانات، قوتهم 124 حصان، أما بالنسبة لسعتهم فهي 1.6 لتر، بينما يبلغ عزم الدوران له 126 نيوتن/ لتر، كما تتميز تلك السيارة بالفخامة من حيث التصميم الأنيق، وذلك بسبب الشبكة التي تشبه خلية النحل بالأمام، كما تم تزويد الهالوجين في المصابيح، وتستهلك السيارة ما يقرب من 16.8 كيلو متر/ لتر من الوقود، كما تبلغ قوة السيارة حاليا 100 حصان، بينما يصل عزم الدوران الكلي لها 136 نيوتن/ متر.

لوحة التحكم الداخلية بالسيارة على هيئة U.

أطراف النوافذ مصنوعة من الكروم.

تصميمها الجديد عصري للغاية.

المرايا بالسيارة كهربائية.

تتميز المصابيح الأمامية بأن إضاءتها تحتوي على الهالوجين.

السيارة بها تكييف هوائي.

الخطوط الجانبي للسيارة بارزة.

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المواصفات الجديدة لسيارة هيونداي أكسنت سمارت 2022عرض تقسيط سيارة هيونداي أكسنت سمارت 2022

يلجأ بعض المشترين إلى هذا النظام لأنه يتيح دفع ثمن السيارة على عدة أقساط، بدلا من دفع المبلغ الكلي لها، لذا قامت الشركة بتوفير هذا النظام لأنه من شأنه يزيد من عمليات الشراء وتشجع المواطنين على الشراء، لذا عرض التقسيط الذي تقدمه الشركة حاليًا هو: