مواصفات هونداي توسان 2022 Hunday tossan والأسعار وأهم المميزات

مواصفات Hyundai Tucson 2022 يبحث عنها الكثير من محبي هذه السيارة الفخمة القوية، وتطرح هذه السيارة في الأسواق في خمس فئات سعرية مختلفة لأن هذه السيارة مزودة بمحرك قوي رباعي الأسطوانات بسعة 1600 سي سي شاحن توربيني، يمكن أن تولد حوالي 180 حصانًا، كما أن السيارة مزودة بعدد من مواصفات الأمان منها 6 وسائد هوائية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق وغيرها من المواصفات، وهي من السيارات متعددة الأغراض باستخدام سيار (suv)، من خلال الأسطر القليلة القادمة، سنعرض لك أهم ميزات هيونداي توسون 2022 الجديدة وما هو سعر السيارة في السوق.

مواصفات هيونداي توسان 2022

في نقاط نرصد أهم ما تتمتع بع ويتوفر من مميزات هيونداي توسون 2022 بالعديد من الميزات الاستثنائية التي تجعل هذه السيارة المفضلة لدي، وهي كالآتي:

تنتمي السيارة إلى فئة السيارات متعددة الأغراض.

مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات.

شاحن توربيني.

سعة المحرك 1600 سي سي

يولد 180 حصانًا.

عزم دوران أقصى 265 نيوتن متر.

متصل بناقل حركة أوتوماتيكي بـ 7 سرعات.

طول السيارة حوالي 4500 ملم.

ووصل عرضها نحو 1865 مم، وقد زودت بارتفاع 1650 مم.

حجم العجلات 2680.

سعة الشنطه الخلفية للسيارة 503 لتر.

سعة خزان البنزين 53 لتر.

تتمتع هيونداي توسون 2022 بالعديد من ميزات الأمان والسلامة، مثل

عدد 6 وسائد هوائية.

فرامل ABS مانعة للانغلاق.

يوجد أيضًا نظام توزيع إلكتروني للفرامل EBD.

برنامج الميزان الإلكتروني ESP

برنامج التوازن عند التسلق (HAC -HDC)

يوجد أيضًا مكابح انتظار كهربائية

فرملة اليد ذات التثبيت التلقائي

يمكن لـ Tucson 2022 طي المقاعد الخلفية

مرآة خلفية قابلة للطي كهربائياً تدعم إشارة LED

مقعد مع تنجيد من القماش

شاشة وسائط متعددة مقاس 8 بوصات تدعم Android Auto و Apple CarPlay

مميزات هونداي توسان 2022

سعر سيارة Hyundai Tucson 2022

تم الإعلان عن سعر السيارة رسميًا في الأسواق، يصل سعر الفئة الأولى في مصر إلى حوالي 460 ألف جنيه، أما النوع الثاني من سمارت بلس فيبلغ سعره حوالي 490 ألف جنيه مصري في مصر، ويبلغ سعر سيارة هيونداي توسان 2022 الحديثة من الدرجة الثالثة حوالي 525.000 جنيه مصري في مصر، وقد وصل سعر الفئة الرابعة الراقية في مصر حوالي 575 ألف جنيه، بينما وصل سعر الفئة الخامسة بريميوم في مصر 615.000 جنيه.