طريقك نحو القوة والمتانة.. تويوتا إيجو x موديل 2022 مواصفات فريدة تجعلها في المقدمة والسعر خيالي

نعلن اليوم عن كافة التفاصيل الخاصة بسيارة تويوتا إيجو x موديل 2022، من حيث ذكر مواصفاتها وإمكانياتها، نظرا لأنها من أفضل السيارات التي تم صناعتها في موديل الكروس أوفر، وعلى الرغم من أنها صغيرة في الحجم، إلا أنها متمتعة بمزايا مختلفة عن غيرها، من حيث التكنولوجيا ووسائل الأمان، وغيرها من العوامل الأخرى.

سيارة تويوتا إيجو x موديل 2022

تلك السيارة صغيرة الحجم كثيرة الإمكانيات، لذا يفضل شرائها البعض في تلك الأيام، وتلك الإمكانيات هي: يوجد في تلك الفئة شاحن لاسلكي، كما تتميز تلك النسخة أنها عازلة للضوضاء، كما أنها عازلة للصوت، وتلك الميزة نادرا ما تكون في سيارة، يوجد في السيارة شاشة لعرض الأفلام تعمل بواسطة اللمس حجم 9 بوصة، كما أنها تنفرد بمقاعد مخصصة بمقاس 55 مم، كما أنه يتم صنعه من الجلد المميز باللون الاسود، نظام الصوت به مكون من 4 سماعات.

المواصفات الفريدة في سيارة تويوتا إيجو x موديل 2022

يوجد بالسيارة مواصفات كثيرة سواء أكانت في الشكل الخارجي أو الداخلي منها:

شكل السيارة من موديل الكروس أوفر، والتي يفضله كثير من الأشخاص، وتلك الفئة مدمجة.

محرك تلك السيارة من الفئات القوية، حيث يبلغ 72 حصان، أما بالنسبة للماتور تصل سعته إلى ألف سي سي.

عزم الدوران لسيارة تويوتا من هذا الموديل هو 39 نيوتن، وهذا العزم متصل بالمحرك وبه ناقل حركة يضم سرعات مختلفة بها ست سرعات، كما أنه ليس يدوي.

الطول الخاص بالسيارة الخارجي: 3.700 مم، والعرض هو 1.740 مم، والارتفاع 1.525 مم.

حجم عجلات تلك السيارة 2430 مم، أما بالنسبة للحقيبة الخلفية تصل مساحتها إلى 329 لتر.

السيارة مزودة بعدة أشياء منها الرادار، المصابيح سواء الخلفية أو الأمامية المميزة.

كما أن بها كاميرا، ومثبت سرعة لزيادة الأمان.

بها نظام خاص بتتبع المشاة.

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أما بالنسبة لسعر السيارة فإنه يختلف من دولة لأخرى طبقا لعدة عوامل، ولكن السعر المبدئي لتلك السيارة هو 18760 دولار، وهذا السعر مناسب لتلك الفئة وما تحمله من مميزات عديدة، وفي النهاية يجب على العميل المقارنة بين السعر المقدم له وبين المزايا والمواصفات التي سوف يحصل عليها.