جوهرة هيونداي.. سيارة هيونداي أكسنت 2022 الجديدة كليًا في الأسواق الافضل والاقل أعطال

جوهرة هيونداي.. سيارة هيونداي أكسنت 2022 الجديدة كليًا ننشر لكم أبرز مواصفات سيارة هيونداي أكسنت 2022 الجديدة كليًا في الأسواق وأسعارها في سوق السيارات السعودي حيث تعد شركة هيونداي أفضل شركات السيارات العالمية التي تدهشنا في كل مرة بأفضل المركبات التي تتغلب على مثيلاتها من نفس الفئة والجيل ويتم تصنيف السيارة ضمن سيارات السيدان صغيرة الحجم الاقتصادية التي لا تستهلك الكثير من الوقود ولا تتسبب في الازدحام المروري وتتميز بمساحتها الداخلية الرحبة وبالرغم من أن محركها ضعيف إلا أنه جيد عند السرعات العالية. أبرز مواصفات سيارة هيونداي أكسنت 2022 الجديدة كليًا تحتوي على محركين إحداهما يعمل بسعة 1400 سي سي والآخر بسعة 1600 سي سي ذو 7 نقلات.

بينما تبلغ قوة محرك السيارة حوالي 125 حصان ويتصل بناقل حركة يعمل أوتوماتيكيًا مكون من 4 أسطوانات 8 صبابات.

أقصى سرعة للسيارة تبلغ 192 كيلو متر في الساعة الواحدة.

الفرامل من النوع ABS والوقود يعمل بالحقن الإلكتروني.

مقاس الخلوص الأرضي حوالي 14.7 مللي متر. مميزات سيارة هيونداي الجديدة لعام 2022 شكلها الخارجي مميز وجذاب ولامع.

استهلاكها من الوقود اقتصادي مقارنة بمنافسيها.

خاماتها مناسبة ومتوسطة بالنسبة لأسعارها في السوق المحلية والعالمية.

المقاعد مصنوعة من القماش الجيد والفاخر وخاصة في الفئات العليا.

أنظمة تثبيت المقاعد الخاصة بالأطفال للحفاظ على أمانهم وسلامتهم.

الزجاج مصنوع من الفاميه العازل للذين هم خارج السيارة.

أنظمة تكييف الهواء.

الدخول الذكي للسيارة.

نظام الدفع الأمامي للسيارة. عيوب سيارة هيونداي الجديدة لعام 2022 سعة الحقيبة الخلفية ضيقة إلى حد ما.

ارتطام الهواء القوي بالسطح الخلفي للسيارة يتسبب في صوت ضوضاء تزعج الركاب.

غير ثابتة عند السرعات العالية.

في الفئات الأولى منها لا تحتوي على وسائد هوائية داخل المقاعد. أسعار سيارة هيونداي الجديدة لعام 2022 في سوق السيارات السعودي أبرز مواصفات سيارة هيونداي أكسنت 2022 الجديدة كليًامميزات سيارة هيونداي الجديدة لعام 2022عيوب سيارة هيونداي الجديدة لعام 2022أسعار سيارة هيونداي الجديدة لعام 2022 في سوق السيارات السعودي تختلف أسعار السيارة في السوق الواحد باختلاف الفئة ونوع المحرك وجاءت أسعار السيارة الجديدة من هيونداي في سوق السيارات السعودي كالآتي:- فئة السيارات الأولى التي تعمل بمحرك سعته 1400 سي سي تراوحت أسعارها من 46 إلى 47 ألف ريال سعودي.

أما الفئات الأعلى التي تبلغ سعة محركها 1600 سي سي تراوحت الأسعار من 47 إلى 49 ألف ريال سعودي. الوسوم

جوهرة هيونداي.. سيارة هيونداي أكسنت 2022 الجديدة كليًا ننشر لكم أبرز مواصفات سيارة هيونداي أكسنت 2022 الجديدة كليًا في الأسواق وأسعارها في سوق السيارات السعودي حيث تعد شركة هيونداي أفضل شركات السيارات العالمية التي تدهشنا في كل مرة بأفضل المركبات التي تتغلب على مثيلاتها من نفس الفئة والجيل ويتم تصنيف السيارة ضمن سيارات السيدان صغيرة الحجم الاقتصادية التي لا تستهلك الكثير من الوقود ولا تتسبب في الازدحام المروري وتتميز بمساحتها الداخلية الرحبة وبالرغم من أن محركها ضعيف إلا أنه جيد عند السرعات العالية. أبرز مواصفات سيارة هيونداي أكسنت 2022 الجديدة كليًا تحتوي على محركين إحداهما يعمل بسعة 1400 سي سي والآخر بسعة 1600 سي سي ذو 7 نقلات.

بينما تبلغ قوة محرك السيارة حوالي 125 حصان ويتصل بناقل حركة يعمل أوتوماتيكيًا مكون من 4 أسطوانات 8 صبابات.

أقصى سرعة للسيارة تبلغ 192 كيلو متر في الساعة الواحدة.

الفرامل من النوع ABS والوقود يعمل بالحقن الإلكتروني.

مقاس الخلوص الأرضي حوالي 14.7 مللي متر. مميزات سيارة هيونداي الجديدة لعام 2022 شكلها الخارجي مميز وجذاب ولامع.

استهلاكها من الوقود اقتصادي مقارنة بمنافسيها.

خاماتها مناسبة ومتوسطة بالنسبة لأسعارها في السوق المحلية والعالمية.

المقاعد مصنوعة من القماش الجيد والفاخر وخاصة في الفئات العليا.

أنظمة تثبيت المقاعد الخاصة بالأطفال للحفاظ على أمانهم وسلامتهم.

الزجاج مصنوع من الفاميه العازل للذين هم خارج السيارة.

أنظمة تكييف الهواء.

الدخول الذكي للسيارة.

نظام الدفع الأمامي للسيارة. عيوب سيارة هيونداي الجديدة لعام 2022 سعة الحقيبة الخلفية ضيقة إلى حد ما.

ارتطام الهواء القوي بالسطح الخلفي للسيارة يتسبب في صوت ضوضاء تزعج الركاب.

غير ثابتة عند السرعات العالية.

في الفئات الأولى منها لا تحتوي على وسائد هوائية داخل المقاعد. أسعار سيارة هيونداي الجديدة لعام 2022 في سوق السيارات السعودي أبرز مواصفات سيارة هيونداي أكسنت 2022 الجديدة كليًامميزات سيارة هيونداي الجديدة لعام 2022عيوب سيارة هيونداي الجديدة لعام 2022أسعار سيارة هيونداي الجديدة لعام 2022 في سوق السيارات السعودي تختلف أسعار السيارة في السوق الواحد باختلاف الفئة ونوع المحرك وجاءت أسعار السيارة الجديدة من هيونداي في سوق السيارات السعودي كالآتي:- فئة السيارات الأولى التي تعمل بمحرك سعته 1400 سي سي تراوحت أسعارها من 46 إلى 47 ألف ريال سعودي.

أما الفئات الأعلى التي تبلغ سعة محركها 1600 سي سي تراوحت الأسعار من 47 إلى 49 ألف ريال سعودي.

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