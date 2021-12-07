مواصفات وأسعار سيارات تسلا في أسواق المملكة

كشفت شركة “تسلا”، عن مواصفات وأسعار أبرز موديلاتها الأخيرة من السيارات، والتي جرى طرحها في الأسواق السعودية خلال الفترة الأخيرة، خاصة في ظل الإقبال الذي تشهده سيارات الشركة كونها تنتمي لفئة صناعة الطرازات الكهربائية، وهو ما دفع الشركة إلى طرح موديلات جديدة من سياراتها ذات المواصفات الأكثر حداثة، لتنافس بذلك بقية شركات السيارات حول العالم.

تيسلا موديل Y والتي تعتبر سيارة كهربائية بالكامل تنتمي إلى فئة السيارات الـSUV متوسطة الحجم، حيث يتراوح سعرها ما بين 39 إلى 60 ألف دولار، كما تؤدي السيارة وظيفة سيارات الدفع الرباعي مصحوبة بتصميم وقيادة أشبه بالسيارات الرياضية، كما جرى تزويدها بسقف زجاجي بانورامي ومقاعد مرتفعة.

تسلا موديل S حيث يبدأ سعرها الافتتاحي نحو 75 ألف دولار، كما يبلغ سعر الفئة الأولى منها قرابة 92 ألف دولار وتتمتع بالعديد من المزايا التي تجعلها مميزة في الأسواق وعليها الكثير من الإقبال.

تسلا رودستر والتي تضم 3 فئات وهي الفئة الأولى “Roadster” ويبدأ سعرها من 200 ألف دولار، والفئة الثانية تحمل اسم “Founder Series Roadster” وسعرها يبدأ من 250 ألف دولار، فيما سيتم طرح شاحنة “تسلا سايبر تراك” والتي يبدأ سعرها من 400 ألف دولار.

سيارة تسلا X ويتوفر من تل السيارة فئتين هما فئة “Long Range Plus” حيث تصل تكلفتها إلى 104 آلاف دولار، وفئة “Performance” ويبلغ سعرها 199 ألف دولار.

سيارة تسلا موديل اس ويبلغ سعر هذه الفئة في المملكة 350 ألف ريال، كما يوجد وصل سعر المجموعة الثانية من Tesla S إلى 420 ألف ريال.

سيارة تيسلا موديل سيمي وتستخدم في لنقل الأوزان ويجد منها ثلاث فئات في السوق، حيث يبلغ سعر الفئة الأولى 5,625,098 ريال، ولفئة الثانية بـ180 مليون ريال، والفئة الثالثة بسع يبلغ نحو 83 مليون ريال.

ويمكن التعرف على مواصفات وأسعار السيارات الجديد للشركة كالتالي:

وتفع شركة تسلا في كاليفورنيا فهي متخصصة في صناعة السيارات الكهربائية والمكونات الكهربائيّة للقطارات الكهربائية، كما نجحت في تحقيق أرباح بعد 10 سنوات في الربع الأول من عام 2013، وتعمل على إنتاج سيارات كهربائية من نوعِ سيدان وعملية مثل السيارة تسلا طراز إس، إلى جانب القيام ببيع مجموعات بطاريات الليثيوم أيون لشركات عالمية لاستخدامها في القطارات الكهربائية.

وحققت سيارات تسلا قفزات عالمية في معدلات الإنتاج خلال السنوات الأخيرة، حيث وصلت في يوليو 2020 إلى قيمة سوقية بلغت قرابة 206 بليون دولار لتتجاوز بذلك شركة “تويوتا” للسيارات وتصبح أعلى قيمة سوقية في قطاع إنتاج السيارات.