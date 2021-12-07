سعر ومميزات سيارة Toyota اليابانية للجيل الجديد تويوتا لاندكروزر Toyota Land Cruiser 2022في السعودية وقطر

قامت الشركة اليابانية Toyota بإطلاق أقوي السيارات موديلات تويوتا وهي من طراز تم اطلاق عليه تويوتا لاندكروزر 2022 “Land Cruiser” وهذا الموديل الجديد يعتبر من أقوى السيارات في السوق لعام 2022 كما أنه يمنحها ميزة تجعلها أسطورة السيارات، وموديل تويوتا لاند كروزر 2022 هو بتصميم متطور أسطوري هي حلم يتمنى كل محبي سيارات تويوتا أن يحصل عليه، حيث أنها توفر لك الاحتياجات من الرفاهية والاقتصادية التي تريدها في سيارتك. مميزات سيارة لاند كروزر 2022 مميزات تقدم شركة Toyota اليابانية للسيارات موديلات رائعة وذات ميزات جديدة: سيارات تويوتا من بين أكثر السيارات المفضلة لدى عدد هائل من الناس وذلك بسبب مبادرة تويوتا في عالم السيارات وأصولها الجذابة فضلاً عن توافر ميزات الأمان والسعة العالية التي تساعدك على الجري. سيارة تويوتا لاند كروزر 2022 مميزة من الداخل والخارج بكل التفاصيل. مواصفات تويوتا لاند كروزر 2022 يبلغ طول تويوتا لاند كروزر 2022 اكثر من خمس أمتار كما يبلغ عرضها الذي تم تقديره 1،980 متراً وسنج أن ارتفاعها 1،890 متر

تتوفر سيارة لاند كروزر 2022 بأنها تكون ذات محرك يتميز بأنه جديد كما أن سعة المحرك 3.5 لتر ونجده مزود بمحرك هذا الموتور يتميز بأنه يكون ثنائي كما أنه له ست اسطوانات حيث أن به قوة 409 حصان كما ان عزم دوران 650 نيوتن متر.

تزداد قوة السيارة الجديدة وذلك بأنه يبلغ 50 حصانًا وأن له عزم الدوران يكون مقداره يبلغ 120 نيوتن متر

تتميز السيارة الخاصة بموديل تويوتا لاند كروزر 2022 توجد به وحدة تحكم وهي تكون مركزية جديدة تساعد السائق سعر تويوتا لاند كروزر 2022 في المملكة العربية السعودية لائحة الأسعار الجديدة لشراء تويوتا لاند كروزر 2022 جاءت: GXR2: بسعر 263،120 ريال سعودي.

GXR3: بسعر 293،020 ريال سعودي.

GXR4: 307،970 ريال سعودي.

GX DSL: بسعر 242190 ريال سعودي.

GXR2 DSL: 260360 ريال.

GXR3 DSL: بسعر 290،605 ريال سعودي.

GXR4 DSL: 302،680 ريال سعودي.

VX: بسعر 362.250 ريال سعودي.

VXR: 404،570 ريال سعودي.

VX DSL: بسعر 357190 ريال.

GR-S DSL: سعرها 405605 ريال. سعر تويوتا لاند كروزر 2022 في قطر وفقًا لقائمة الأسعار الجديدة لشراء تويوتا لاند كروزر 2022 يبدو الأمر كما يلي: يبلغ سعر موديل GX حوالي 208،000 ريال

يبلغ سعر موديل GXR حوالي 240-255 ألف ريال

يبلغ سعر GXR trubo حوالي 295 – 305 – 315 ألف ريال

يبلغ سعر VX حوالي 345 ألف ريال

يبلغ سعر VXR حوالي 375 الف ريال (إختيار كامل). الوسوم

قامت الشركة اليابانية Toyota بإطلاق أقوي السيارات موديلات تويوتا وهي من طراز تم اطلاق عليه تويوتا لاندكروزر 2022 “Land Cruiser” وهذا الموديل الجديد يعتبر من أقوى السيارات في السوق لعام 2022 كما أنه يمنحها ميزة تجعلها أسطورة السيارات، وموديل تويوتا لاند كروزر 2022 هو بتصميم متطور أسطوري هي حلم يتمنى كل محبي سيارات تويوتا أن يحصل عليه، حيث أنها توفر لك الاحتياجات من الرفاهية والاقتصادية التي تريدها في سيارتك. مميزات سيارة لاند كروزر 2022 مميزات تقدم شركة Toyota اليابانية للسيارات موديلات رائعة وذات ميزات جديدة: سيارات تويوتا من بين أكثر السيارات المفضلة لدى عدد هائل من الناس وذلك بسبب مبادرة تويوتا في عالم السيارات وأصولها الجذابة فضلاً عن توافر ميزات الأمان والسعة العالية التي تساعدك على الجري. سيارة تويوتا لاند كروزر 2022 مميزة من الداخل والخارج بكل التفاصيل. مواصفات تويوتا لاند كروزر 2022 يبلغ طول تويوتا لاند كروزر 2022 اكثر من خمس أمتار كما يبلغ عرضها الذي تم تقديره 1،980 متراً وسنج أن ارتفاعها 1،890 متر

تتوفر سيارة لاند كروزر 2022 بأنها تكون ذات محرك يتميز بأنه جديد كما أن سعة المحرك 3.5 لتر ونجده مزود بمحرك هذا الموتور يتميز بأنه يكون ثنائي كما أنه له ست اسطوانات حيث أن به قوة 409 حصان كما ان عزم دوران 650 نيوتن متر.

تزداد قوة السيارة الجديدة وذلك بأنه يبلغ 50 حصانًا وأن له عزم الدوران يكون مقداره يبلغ 120 نيوتن متر

تتميز السيارة الخاصة بموديل تويوتا لاند كروزر 2022 توجد به وحدة تحكم وهي تكون مركزية جديدة تساعد السائق سعر تويوتا لاند كروزر 2022 في المملكة العربية السعودية لائحة الأسعار الجديدة لشراء تويوتا لاند كروزر 2022 جاءت: GXR2: بسعر 263،120 ريال سعودي.

GXR3: بسعر 293،020 ريال سعودي.

GXR4: 307،970 ريال سعودي.

GX DSL: بسعر 242190 ريال سعودي.

GXR2 DSL: 260360 ريال.

GXR3 DSL: بسعر 290،605 ريال سعودي.

GXR4 DSL: 302،680 ريال سعودي.

VX: بسعر 362.250 ريال سعودي.

VXR: 404،570 ريال سعودي.

VX DSL: بسعر 357190 ريال.

GR-S DSL: سعرها 405605 ريال. سعر تويوتا لاند كروزر 2022 في قطر وفقًا لقائمة الأسعار الجديدة لشراء تويوتا لاند كروزر 2022 يبدو الأمر كما يلي: يبلغ سعر موديل GX حوالي 208،000 ريال

يبلغ سعر موديل GXR حوالي 240-255 ألف ريال

يبلغ سعر GXR trubo حوالي 295 – 305 – 315 ألف ريال

يبلغ سعر VX حوالي 345 ألف ريال

يبلغ سعر VXR حوالي 375 الف ريال (إختيار كامل).

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سعر ومميزات سيارة Toyota اليابانية للجيل الجديد تويوتا لاندكروزر Toyota Land Cruiser 2022في السعودية وقطر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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