أرخص قسط شهري بـ600 ريال .. سيارة لاند كروزر 2021 الجبارة الواعرة بأقوي المواصفات

أرخص قسط شهري بـ600 ريال .. سيارة لاند كروزر 2021 سيارة لاندكروزر ٢٠٢١ من السيارات الأشهر على الإطلاق في السعودية والتي تتميز بأنها الأكثر مبيعا، حيث أنها من السيارات اليابانية العملاقة والتي تتميز بأنها متعددة الاستخدامات، حيث أنها تتميز بالعديد من الاستخدامات المختلفة التي تناسب العملاء وهذا لأنها تحتوي على باقة مختلفة من المقومات المميزة والشكل الخارجي الفعال بالإضافة إلى الارتفاع المناسب الذي يجعل القائدين لديهم الإحساس بالمغامرة أثناء القيادة في جميع الظروف المختلفة. مميزات سيارة لاندكروزر ٢٠٢١ تتميز لاندكروزر ٢٠٢١ بمجموعة مختلفة من الإمكانيات المميزة التي تتمثل في محرك الدفع الرباعي بقوة عالية تصل إلى ٣٦٢ حصان

بمجموعة مختلفة من الإمكانيات المميزة التي تتمثل في محرك الدفع الرباعي بقوة عالية تصل إلى ٣٦٢ حصان وهذه القوة جبارة للغاية حيث تعمل على التشجيع على خوض المغامرات المختلفة

وتتميز السيارة بالخامات العالية الجودة التي استخدمت في تجهيز السيارة من الداخل وهذا حتى تعطيها الفخامة العالية.

وقد تتميز بأنها مزودة برادار يعمل على مراقبة الطرق وتحقيق اعلى قدر من الأمان من خلال التنبيه للقائد الموجود في السيارة

بالإضافة إلى احتوائها على كاميرا ٣٦٠ درجة تعمل على الرؤية بشكل كامل في كافة الطرق القاسية.

كما انها مزودة بحقيبة تخزين كبيرة في الشنطة الخارجية.

تحتوي أيضا على لوحة مليئة بأزرار التحكم المختلفة حتى يتم التحكم في السيارة بدون أي صعوبة أثناء القيادة أسعار وتقسيط سيارة لاندكروزر ٢٠٢١ مميزات سيارة لاندكروزر ٢٠٢١أسعار وتقسيط سيارة لاندكروزر ٢٠٢١ تتوفر السيارة من الفئة التي تحتوي على ٦ سلندر بمبلغ 180 الف ريال سعودي والمتوفرة بأسطوانات ذات سعة ٤٫٠ لتر وبقوة ٢٧١ حصان.

كما ن السيارة من الفئة الأعلى المزودة ب٨ سلندر متوفرة بسعر 199 الف ريال سعودي التي تتمتع بقوة ٣٠٤ حصان، وسعة أسطوانات ٤٫٦ لتر تجهيزات الفئة الأولى من السيارة لاندكروزر ٢٠٢١ تحتوي على مكيف للهواء

تضم العجلات الرياضية بمقاس ١٨ بوصة

تتمتع بنظام مراقبة وفتحة سقف

كما أنها تحتوي على سبعة مقاعد وشاشة بمقاس تسعة بوصة

تحتوي على ثلاجة داخلية وشبكة مصنوعة من الكروم

تضم أيضا كاميرا خلفية واطار خارجي من الجلد

كما انها تحتوي على مصابيح الليد ومثبت قوي للسرعة

فهي من السيارات المميزة التي تتمتع بالعديد من الإمكانيات المختلفة التي جعلت السيارة تحقق اعلى نسبة مبيعات تجهيزات الفئة الأولى من السيارة لاندكروزر ٢٠٢١ الوسوم

أرخص قسط شهري بـ600 ريال .. سيارة لاند كروزر 2021 سيارة لاندكروزر ٢٠٢١ من السيارات الأشهر على الإطلاق في السعودية والتي تتميز بأنها الأكثر مبيعا، حيث أنها من السيارات اليابانية العملاقة والتي تتميز بأنها متعددة الاستخدامات، حيث أنها تتميز بالعديد من الاستخدامات المختلفة التي تناسب العملاء وهذا لأنها تحتوي على باقة مختلفة من المقومات المميزة والشكل الخارجي الفعال بالإضافة إلى الارتفاع المناسب الذي يجعل القائدين لديهم الإحساس بالمغامرة أثناء القيادة في جميع الظروف المختلفة. مميزات سيارة لاندكروزر ٢٠٢١ تتميز لاندكروزر ٢٠٢١ بمجموعة مختلفة من الإمكانيات المميزة التي تتمثل في محرك الدفع الرباعي بقوة عالية تصل إلى ٣٦٢ حصان

بمجموعة مختلفة من الإمكانيات المميزة التي تتمثل في محرك الدفع الرباعي بقوة عالية تصل إلى ٣٦٢ حصان وهذه القوة جبارة للغاية حيث تعمل على التشجيع على خوض المغامرات المختلفة

وتتميز السيارة بالخامات العالية الجودة التي استخدمت في تجهيز السيارة من الداخل وهذا حتى تعطيها الفخامة العالية.

وقد تتميز بأنها مزودة برادار يعمل على مراقبة الطرق وتحقيق اعلى قدر من الأمان من خلال التنبيه للقائد الموجود في السيارة

بالإضافة إلى احتوائها على كاميرا ٣٦٠ درجة تعمل على الرؤية بشكل كامل في كافة الطرق القاسية.

كما انها مزودة بحقيبة تخزين كبيرة في الشنطة الخارجية.

تحتوي أيضا على لوحة مليئة بأزرار التحكم المختلفة حتى يتم التحكم في السيارة بدون أي صعوبة أثناء القيادة أسعار وتقسيط سيارة لاندكروزر ٢٠٢١ مميزات سيارة لاندكروزر ٢٠٢١أسعار وتقسيط سيارة لاندكروزر ٢٠٢١ تتوفر السيارة من الفئة التي تحتوي على ٦ سلندر بمبلغ 180 الف ريال سعودي والمتوفرة بأسطوانات ذات سعة ٤٫٠ لتر وبقوة ٢٧١ حصان.

كما ن السيارة من الفئة الأعلى المزودة ب٨ سلندر متوفرة بسعر 199 الف ريال سعودي التي تتمتع بقوة ٣٠٤ حصان، وسعة أسطوانات ٤٫٦ لتر تجهيزات الفئة الأولى من السيارة لاندكروزر ٢٠٢١ تحتوي على مكيف للهواء

تضم العجلات الرياضية بمقاس ١٨ بوصة

تتمتع بنظام مراقبة وفتحة سقف

كما أنها تحتوي على سبعة مقاعد وشاشة بمقاس تسعة بوصة

تحتوي على ثلاجة داخلية وشبكة مصنوعة من الكروم

تضم أيضا كاميرا خلفية واطار خارجي من الجلد

كما انها تحتوي على مصابيح الليد ومثبت قوي للسرعة

فهي من السيارات المميزة التي تتمتع بالعديد من الإمكانيات المختلفة التي جعلت السيارة تحقق اعلى نسبة مبيعات تجهيزات الفئة الأولى من السيارة لاندكروزر ٢٠٢١

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