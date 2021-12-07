تخفيض مذهل 18% على تويوتا هايلاندر LE 2021 الاقتصادية العائلية تعرف على السعر الجديد

تخفيض مذهل %18 على تويوتا هايلاندر LE 2021 هايبرد الاقتصادية العائلية تعرف على السعر الجديد، نقدم لكم اليوم تخفيض مذهل لدى مؤسسة عبد اللطيف جميل للسيارات على السيارة العائلية الإقتصادية صاحبة المقاعد السبعة، السيارة الأكثر مبيعا في المملكة العربية السعودية، حيث تمكنك السيارة من السير مسافة 20.8 كيلو متر بواسطة المحرك الهجين بتقييم ممتاز بلس، تخفيض مذهل %18 على تويوتا هايلاندر LE 2021 هايبرد الاقتصادية العائلية تعرف على السعر الجديد.

تخفيض مذهل %18 على تويوتا هايلاندر LE 2021

تتميز السيارة الرياضية العائلية بمحرك هجين 4 سلندر 2500 سي سي هايبرد قوة 240 حصان، قير أوتوماتيك CVT يعمل بنظام الدفع الأمامي مع 8 وسائد هوائية، أًصبحت تتوفر سيارة تويوتا هايلاندر LE 2021 ستاندر هايبرد السيارة الاقتصادية العائلية ضمن عرض مؤسسة عبد اللطيف جميل للسيارات بسعر 126 ألف ريال بدلا من 152 ألف و 950 ريال، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة والتخفيض مذهل يتجاوز 18%.

تويوتا هايلاندر LE 2021 الإقتصادية

تتميز السيارة بشبك أمامي ضخم من الكروم بالإضافة إلى أنوار LED بالكامل، انوار LED عالي واطي، انوار LED نهارية، انوار LED خلفية و كشافات ضباب LED امامية، اشارات على المرايا الجانبية مع جناح خلفي، تتميز سيارة تويوتا هايلاندر LE 2021 ستاندر هايبرد الاقتصادية السيارة العائلية مواصفات الأمان نظام تحذير مغادرة المسار، مراقبة ضغط الهواء في الإطارات، التحكم في الانزلاق وتقنية دعم المكابح، تتميز بفرامل ABS، نظام الثبات الإلكتروني، حساس كفرات، ايرباقات امامية وجانبية وعدد سبع أحزمة أمان.

هايلاندر LE 2021 الاقتصادية العائلية

تتميز السيارة بإمكانية التحكم في المقود في نظام تثبيت سرعة ذكي، عداد رحلات باللغة العربية و البلوتوث، تتميز بإمكانية الدخول والتشغيل الذكي مع فتح السيارة بالريموت و زر تشغيل المحرك، أقفال آلية للأبواب، نوافذ كهربائية، مرايا جانبية كهربائية لمس بتحكم منفصل بين السائق والراكب، زجاج كهرباء اوتو لمسة واحدة، تتميز سيارة تويوتا هايلاندر LE 2021 ستاندر هايبرد الاقتصادية العائلية بجنوط مقاس 18 إنش، جلنط كهربائي بخاصية الهولو.

تتميز السيارة باتصال يو اس بي، مشغل سي دي، مدخل AUX، اتصال بالبلوتوث، أندرويد أوتو و6 مكبرات الصوت، كاميرا خلفية و شاشة معلومات، تحكم كهربائي بالمقاعد ومقاعد مخمل السيارة، مكيف لمس بتحكم منفصل و مكيف خلفي لمس بالإضافة إلى تكاية خلفية، هذا وقد قدمنا لكم تخفيض مذهل %18 على تويوتا هايلاندر LE 2021 الاقتصادية العائلية تعرف على السعر الجديد.