أرخص عروض سيارات مستعملة موديلات 2014 – 2019 في ديسمبر، السيارة الأولى في متابعتنا الليلة هي نيسان سنترا 2016 بنزين وتتوفر للبيع بمدينة جدة، محرك 1600 سي سي قير أوتوماتيك والممشى 139 ألف كيلو متر، الإستمارة والفحص جاريان والمحركات على الشرط. السيارة باللون الأبيض مع داخلية باللون البيج وبها رشوش متفرقة على نظافة في الرفرف الأيسر، التكييف ممتاز جداً كما أن استهلاك البنزين قليل، تتميز بزجاج كهرباء ودخول ريموت بالإَضافة إلى منافذ USB وAux، وصل أعلى سوم إلى 23 ألف ريال من معارض الجنوب بجدة والسعرالمطلوب 26 ألف ريال قابل للتفاوض البسيط.

أرخص عروض سيارات مستعملة في ديسمبر

تتوفر للبيع بمدينة جدة سيارة كيا سورينتو 2014 فل كامل بنزين، محرك 6 سلندر 3500 سي سي قير أوتوماتيك 6 سرعات والممشى 230 ألف كيلو متر. السيارة مجددة ومفحوصة والماكينة على الشرط، داخلية قماش ممتازة باللون البيج وشبك أمامي ضخم من الكروم والبودي مرشوش كامل على نظافة. تتميز السيارة بمكيف أوتوماتيك ونوافذ كهربائية بالكامل مع إشارات انعطاف على المرايا الجانبية، فتحة سقف بانوراما وحساسات خلفية مع إمكانية التحكم من خلال عجلة القيادة في مثبت السرعة، حد البيع المطلوب 26 ألف ريال.

تتوفر للبيع بمدينة مكة المكرمة سيارة تويوتا كامري مستعمل GL 2014 بنزين، محرك 4 سلندر 2500 سي سي قير أوتوماتيك والممشى 300 ألف كيلو متر، السيارة باللون الأبيض مرشوشة نظيف جداً مجددة ومفحوصة والماكينة شد بلد. تتميز بمثبت سرعة يمكنك التحكم فيه عن طريق عجلة القيادة متعددة الاغراض، شاشة عرض معلومات مع نظام صوتي رائع يحتوى على عدد 6 سماعات، السعر المطلوب للبيع 30 ألف ريال قابل للتفاوض البسيط.

سيارات مستعملة للبيع بحد رخيص

تتوفرللبيع بمدينة جدة سيارة كيا ريو مستعمل موديل 2019 باللون الأبيض اللؤلؤي، البودي بحالة الوكالة حتى الصدامات بحالة الوكالة ولا يوجد بها أي سمكرة أبداً ولا يوجد رش أيضاً، محرك 4 سلندر 1400 سي سي قير أوتوماتيك والممشى 73 ألف كيلو متر فقط. تتميز بوجود نظام لتوفير الوقود ECO، تحكم كامل من المقود، حساسات، زجاج كهرباء، مكيف خلفي، والمبلغ المطلوب للبيع 43 ألف ريال.

تتوفر للبيع بمدينة تبوك سيارة تويوتا أنوفا 2016 فل كامل بنزين استعمال نظيف، محرك 4 سلندر 2700 سي سي قير أوتوماتيك 6 سرعات، الممشى 280 ألف كيلو متر والبودي والمحركات على الشرط. تتميز السيارة بحساسات أمامية وخلفية، مقاعد قماش فاخرة وقابلة للطي، شبك أمامي ومقابض للأبواب من الكروم، مكيف اوتوماتيكي أمامي وخلفي، مصابيح أمامية ضباببية بتقنية ليد، عجلة القيادة متعددة الاغراض إلى جانب مثبت سرعة وشاشة معلومات، وصل أعلى سوم إلى 53 ألف ريال والبيع قريب.