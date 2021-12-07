وسع الوحش الياباني وصل.. سعر تويوتا فينزا 2021 أقوي منافس لأقوي السيارات في الاسواق

وسع الوحش الياباني وصل.. سعر تويوتا فينزا 2021 أقوي منافس لاحدث السيارات تعرف على أهم وأبرز مواصفات السيارة الاقتصادية تويوتا فينزا 2021 هو الموضوع الذي سنتحدث عنه اليوم حيث أن مؤشرات البحث مليئة بالبحث عن سيارة تويوتا فينزا 2021 الاقتصادية الموفرة لاستهلاك الوقود وتتميز السيارة بعدة مميزات ومواصفات تجعلك تقتنيها رغمًا عنك بالإضافة إلى سعرها المناسب وفوق كل ذلك هي من سيارات شركة تويوتا اليابانية الأصيلة وتأتي السيارة ضمن فئة سيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات الكروس أوفر الشهيرة. أهم وأبرز مواصفات السيارة الاقتصادية تويوتا فينزا 2021 تتكون السيارة من 4 محركات أولهم محرك هجين يعمل بالبنزين سعته 2500 سي سي (2.5 لتر).

الثلاث محركات الأخرى تحصل على قوتها من بطاريات الليثيوم الموجودة أسفل مقاعد السيارة.

أما القوة الإجمالية لكل المحركات الموجودة داخل السيارة تبلغ 219 حصان.

المحرك مرتبط بناقل حركة يعمل أوتوماتيكيًا مكون من 4 أسطوانات.

استهلاك السيارة من البنزين يصل إلى جالون وقود كامل لكل 40 ميل.

تحتوي من الأمام على شبكة عريضة تحطيها مصابيح مضيئة من الجوانب.

كما أنها تحتوي على مصد أمامي مطلي بمادة الكروم اللامعة.

العجلات الرياضية للسيارة مقاسها يتراوح بين 18 أو 19 بوصة.

المقصورة الداخلية فاخرة حيث أن المقاعد الداخلية للسيارة مصنوعة من الجلد المخملي الفاخر.

أنظمة خاصة بالتهوية والتدفئة كما أن العجلات ثلاثية الأضلاع. مميزات سيارة تويوتا الجديدة موديل 2021 أهم وأبرز مواصفات السيارة الاقتصادية تويوتا فينزا 2021مميزات سيارة تويوتا الجديدة موديل 2021 تتميز تويوتا فينزا 2021 بوجود العديد من وسائل الترفيه والتكنولوجيا الحديثة التي تتمثل فيما يلي:- شاشة لعرض الوسائط مركزية مقاسها 8 أو 12.3 بوصة لعرض المعلومات الخاصة بالسيارة وتعمل باللمس.

لوحة عدادات رقمية في شاشة أخرى تعمل باللمس مقاسها 4.2 أو 7 بوصة.

النظام الصوتي داخل السيارة يحتوي على 6 سماعات.

كما أنها تحتوي على شاشة وسائط ملونة مقاسها 10 بوصة تاتش.

نظام كبح الفرامل مانعة للانغلاق والوقوف الأمامي.

كاميرات بعضها لكشف الطريق كامل تدور بزاوية 360 درجة وكاميرا أخرى للرؤية الخلفية للمساعدة في ركن السيارة. عيوب سيارة تويوتا الجديدة موديل 2021 الصندوق الخلفي الخاص بحمل الأمتعة ضيق إلى حد ما مقارنة بمنافسيها.

وسائل القيادة في المنافسين أفضل قليلًا. سعر سيارة تويوتا موديل 2021 في الأسواق العالمية عيوب سيارة تويوتا الجديدة موديل 2021سعر سيارة تويوتا موديل 2021 في الأسواق العالمية تبدأ أسعار السيارة في السوق العالمية من سعر 32.470 دولار أميركي. الوسوم

وسع الوحش الياباني وصل.. سعر تويوتا فينزا 2021 أقوي منافس لاحدث السيارات تعرف على أهم وأبرز مواصفات السيارة الاقتصادية تويوتا فينزا 2021 هو الموضوع الذي سنتحدث عنه اليوم حيث أن مؤشرات البحث مليئة بالبحث عن سيارة تويوتا فينزا 2021 الاقتصادية الموفرة لاستهلاك الوقود وتتميز السيارة بعدة مميزات ومواصفات تجعلك تقتنيها رغمًا عنك بالإضافة إلى سعرها المناسب وفوق كل ذلك هي من سيارات شركة تويوتا اليابانية الأصيلة وتأتي السيارة ضمن فئة سيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات الكروس أوفر الشهيرة. أهم وأبرز مواصفات السيارة الاقتصادية تويوتا فينزا 2021 تتكون السيارة من 4 محركات أولهم محرك هجين يعمل بالبنزين سعته 2500 سي سي (2.5 لتر).

الثلاث محركات الأخرى تحصل على قوتها من بطاريات الليثيوم الموجودة أسفل مقاعد السيارة.

أما القوة الإجمالية لكل المحركات الموجودة داخل السيارة تبلغ 219 حصان.

المحرك مرتبط بناقل حركة يعمل أوتوماتيكيًا مكون من 4 أسطوانات.

استهلاك السيارة من البنزين يصل إلى جالون وقود كامل لكل 40 ميل.

تحتوي من الأمام على شبكة عريضة تحطيها مصابيح مضيئة من الجوانب.

كما أنها تحتوي على مصد أمامي مطلي بمادة الكروم اللامعة.

العجلات الرياضية للسيارة مقاسها يتراوح بين 18 أو 19 بوصة.

المقصورة الداخلية فاخرة حيث أن المقاعد الداخلية للسيارة مصنوعة من الجلد المخملي الفاخر.

أنظمة خاصة بالتهوية والتدفئة كما أن العجلات ثلاثية الأضلاع. مميزات سيارة تويوتا الجديدة موديل 2021 أهم وأبرز مواصفات السيارة الاقتصادية تويوتا فينزا 2021مميزات سيارة تويوتا الجديدة موديل 2021 تتميز تويوتا فينزا 2021 بوجود العديد من وسائل الترفيه والتكنولوجيا الحديثة التي تتمثل فيما يلي:- شاشة لعرض الوسائط مركزية مقاسها 8 أو 12.3 بوصة لعرض المعلومات الخاصة بالسيارة وتعمل باللمس.

لوحة عدادات رقمية في شاشة أخرى تعمل باللمس مقاسها 4.2 أو 7 بوصة.

النظام الصوتي داخل السيارة يحتوي على 6 سماعات.

كما أنها تحتوي على شاشة وسائط ملونة مقاسها 10 بوصة تاتش.

نظام كبح الفرامل مانعة للانغلاق والوقوف الأمامي.

كاميرات بعضها لكشف الطريق كامل تدور بزاوية 360 درجة وكاميرا أخرى للرؤية الخلفية للمساعدة في ركن السيارة. عيوب سيارة تويوتا الجديدة موديل 2021 الصندوق الخلفي الخاص بحمل الأمتعة ضيق إلى حد ما مقارنة بمنافسيها.

وسائل القيادة في المنافسين أفضل قليلًا. سعر سيارة تويوتا موديل 2021 في الأسواق العالمية عيوب سيارة تويوتا الجديدة موديل 2021سعر سيارة تويوتا موديل 2021 في الأسواق العالمية تبدأ أسعار السيارة في السوق العالمية من سعر 32.470 دولار أميركي.

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