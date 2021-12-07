بالتقسيط على 5 سنوات سيارة تويوتا برادو 2022 من عبد اللطيف جميل أقوي السيارات

بالتقسيط على 5 سنوات سيارة تويوتا برادو 2022 قامت مجموعة عبد اللطيف جميل السعودية بتقديم عروض مميزة خاصة بتقسيط أسعار سيارة تويوتا برادو 2022 الجديدة كليًا في الأسواق وهي سيارة يابانية المنشأ يتسابق عليها المشترين في سوق السيارات المحلي والعالمي وسنوضح لكم بالتفصيل أبرز المواصفات ومميزات السيارة الجديدة من شركة تويوتا اليابانية وتعد من أفضل السيارات التي سيتم انتشارها في الربع الثاني من عام 2022 كما أننا سنوضح لكم عيوبها أيضًا وفقًا للأمانة التجارية التي يجب أن يتحلى بها أصحاب الشركات.

مواصفات سيارة تويوتا برادو 2022 الجديدة كليًا في الأسواق

تبلغ سعة محرك السيارة حوالي 2700 سي سي (2.7 لتر) وقوته حوالي 161 حصان.

أقصى عزم دوران للسيارة 264 حصان ويرتبط بناقل حركة يعمل أوتوماتيكيًا مكون من 6 سرعات.

استهلاك السيارة من البنزين يبلغ 10.6 لتر في مسافة قدرها 100 كيلو متر.

وزن السيارة الكلي يبلغ 2510 كيلو جرام.

حجم خزان الوقود يبلغ 87 لتر.

وسائد هوائية موضوعة أمام السائق والمقاعد الأمامية مزدوجة الستائر.

سقف السيارة يحتوي على فتحات لإدخال الهواء والتحكم به وخاصة عند السرعات العالية.

خاصية الدخول الذكي وكشف النقطة العمياء.

منافذ يو إس بي و خاصية البلوتوث.

المقاعد يمكن طيها والتحكم بها بشكل سهل.

تحتوي في فئاتها الأعلى على 7 مقاعد بحيث تكفي للرحلات العائلية.

المصابيح تعمل بتقنية الليد المضيئة.

مميزات سيارة تويوتا الجديدة كليًا موديل عام 2022عيوب سيارة تويوتا الجديدة كليًا موديل عام 2022

لم يتم الكشف عن عيوب كثيرة للسيارة نظرًا لأنها إصدار جديد تمامًا ولكن قام بعض الخبراء بالإعلان عن عيب ظاهر بها وهو أن سعرها مرتفع قليلًا مقارنة بمنافسيها ومقارنة بالمواصفات الداخلية لها.

أسعار سيارة تويوتا الجديدة كليًا موديل عام 2022 والتقسيط من عبد اللطيف جميل

أعلنت شركة عبد اللطيف جميل عن عروض مميزة على سيارة تويوتا برادو الجديدة كليًا من تويوتا بتقسيط سعر السيارة ولكن بشروط معينة:-