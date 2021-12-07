بالتقسيط على 5 سنوات سيارة تويوتا برادو 2022 من عبد اللطيف جميل أقوي السيارات

- 1/2
- 2/2
بالتقسيط على 5 سنوات سيارة تويوتا برادو 2022 قامت مجموعة عبد اللطيف جميل السعودية بتقديم عروض مميزة خاصة بتقسيط أسعار سيارة تويوتا برادو 2022 الجديدة كليًا في الأسواق وهي سيارة يابانية المنشأ يتسابق عليها المشترين في سوق السيارات المحلي والعالمي وسنوضح لكم بالتفصيل أبرز المواصفات ومميزات السيارة الجديدة من شركة تويوتا اليابانية وتعد من أفضل السيارات التي سيتم انتشارها في الربع الثاني من عام 2022 كما أننا سنوضح لكم عيوبها أيضًا وفقًا للأمانة التجارية التي يجب أن يتحلى بها أصحاب الشركات.
مواصفات سيارة تويوتا برادو 2022 الجديدة كليًا في الأسواق
- تبلغ سعة محرك السيارة حوالي 2700 سي سي (2.7 لتر) وقوته حوالي 161 حصان.
- أقصى عزم دوران للسيارة 264 حصان ويرتبط بناقل حركة يعمل أوتوماتيكيًا مكون من 6 سرعات.
- استهلاك السيارة من البنزين يبلغ 10.6 لتر في مسافة قدرها 100 كيلو متر.
- وزن السيارة الكلي يبلغ 2510 كيلو جرام.
- حجم خزان الوقود يبلغ 87 لتر.
- وسائد هوائية موضوعة أمام السائق والمقاعد الأمامية مزدوجة الستائر.
- سقف السيارة يحتوي على فتحات لإدخال الهواء والتحكم به وخاصة عند السرعات العالية.
- خاصية الدخول الذكي وكشف النقطة العمياء.
- منافذ يو إس بي و خاصية البلوتوث.
- المقاعد يمكن طيها والتحكم بها بشكل سهل.
- تحتوي في فئاتها الأعلى على 7 مقاعد بحيث تكفي للرحلات العائلية.
- المصابيح تعمل بتقنية الليد المضيئة.
لم يتم الكشف عن عيوب كثيرة للسيارة نظرًا لأنها إصدار جديد تمامًا ولكن قام بعض الخبراء بالإعلان عن عيب ظاهر بها وهو أن سعرها مرتفع قليلًا مقارنة بمنافسيها ومقارنة بالمواصفات الداخلية لها.أسعار سيارة تويوتا الجديدة كليًا موديل عام 2022 والتقسيط من عبد اللطيف جميل
أعلنت شركة عبد اللطيف جميل عن عروض مميزة على سيارة تويوتا برادو الجديدة كليًا من تويوتا بتقسيط سعر السيارة ولكن بشروط معينة:-
- المدة الزمنية لتسديد المبلغ الكلي لا تزيد عن 5 سنوات حوالى ستون شهر.
- يمكنك الذهاب الى معارض عبد اللطيف او التواصل معهم لكي يتم حساب قسط السيارة وحساب الدفعه الاولي.
- سعر السيارة في الأسواق السعودية الكلي يبدأ من 174 ألف ريال سعودي.
الوسوم
بالتقسيط على 5 سنوات سيارة تويوتا برادو 2022 قامت مجموعة عبد اللطيف جميل السعودية بتقديم عروض مميزة خاصة بتقسيط أسعار سيارة تويوتا برادو 2022 الجديدة كليًا في الأسواق وهي سيارة يابانية المنشأ يتسابق عليها المشترين في سوق السيارات المحلي والعالمي وسنوضح لكم بالتفصيل أبرز المواصفات ومميزات السيارة الجديدة من شركة تويوتا اليابانية وتعد من أفضل السيارات التي سيتم انتشارها في الربع الثاني من عام 2022 كما أننا سنوضح لكم عيوبها أيضًا وفقًا للأمانة التجارية التي يجب أن يتحلى بها أصحاب الشركات.
مواصفات سيارة تويوتا برادو 2022 الجديدة كليًا في الأسواق
- تبلغ سعة محرك السيارة حوالي 2700 سي سي (2.7 لتر) وقوته حوالي 161 حصان.
- أقصى عزم دوران للسيارة 264 حصان ويرتبط بناقل حركة يعمل أوتوماتيكيًا مكون من 6 سرعات.
- استهلاك السيارة من البنزين يبلغ 10.6 لتر في مسافة قدرها 100 كيلو متر.
- وزن السيارة الكلي يبلغ 2510 كيلو جرام.
- حجم خزان الوقود يبلغ 87 لتر.
- وسائد هوائية موضوعة أمام السائق والمقاعد الأمامية مزدوجة الستائر.
- سقف السيارة يحتوي على فتحات لإدخال الهواء والتحكم به وخاصة عند السرعات العالية.
- خاصية الدخول الذكي وكشف النقطة العمياء.
- منافذ يو إس بي و خاصية البلوتوث.
- المقاعد يمكن طيها والتحكم بها بشكل سهل.
- تحتوي في فئاتها الأعلى على 7 مقاعد بحيث تكفي للرحلات العائلية.
- المصابيح تعمل بتقنية الليد المضيئة.
لم يتم الكشف عن عيوب كثيرة للسيارة نظرًا لأنها إصدار جديد تمامًا ولكن قام بعض الخبراء بالإعلان عن عيب ظاهر بها وهو أن سعرها مرتفع قليلًا مقارنة بمنافسيها ومقارنة بالمواصفات الداخلية لها.أسعار سيارة تويوتا الجديدة كليًا موديل عام 2022 والتقسيط من عبد اللطيف جميل
أعلنت شركة عبد اللطيف جميل عن عروض مميزة على سيارة تويوتا برادو الجديدة كليًا من تويوتا بتقسيط سعر السيارة ولكن بشروط معينة:-
- المدة الزمنية لتسديد المبلغ الكلي لا تزيد عن 5 سنوات حوالى ستون شهر.
- يمكنك الذهاب الى معارض عبد اللطيف او التواصل معهم لكي يتم حساب قسط السيارة وحساب الدفعه الاولي.
- سعر السيارة في الأسواق السعودية الكلي يبدأ من 174 ألف ريال سعودي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بالتقسيط على 5 سنوات سيارة تويوتا برادو 2022 من عبد اللطيف جميل أقوي السيارات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.