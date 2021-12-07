أرخص عرض تقسيط .... تقسيط سيارة تويوتا فورتشنر 2022 من عبد اللطيف جميل لمدة 5 سنوات وأحدث مواصفات السيارة

تقسيط سيارة تويوتا فورتشنر 2022 من عبد اللطيف جميل لمدة 5 سنوات، إن سيارة تويوتا من أهم السيارات داخل المملكة العربية السعودية التي تساعد المواطنين على سرعة التنقل نظرا لقلة وسائل المواصلات المعتادة فكل مواطن لابد أن يمتلك سيارة، ومن أحدث السيارات سيارة تويوتا فورنشترGX2 من أهم السيارات التي تتميز بالتقنية العالية سواء داخل السيارة أو خارجها، بالإضافة إلى برامج الترفيه والأمان وبرامج الصوت ذات الجودة العالية. تقسيط سيارة تويوتا فورتشنر 2022 من عبد اللطيف جميل قد تصل فترة تقسيط سيارة تويوتا فورتشنر لمدة 5 سنوات، وهذه الفترة من الممكن أن تزيد بزيادة سعر السيارة .

لمدة 5 سنوات، وهذه الفترة من الممكن أن تزيد بزيادة سعر السيارة . الشركة قد تعفي العملاء من دفع القسط الأول من السيارة كدفعه 0% كدفعه أولي . تقسيط سيارة تويوتا فورتشنر 2022 من عبد اللطيف جميل احدث مواصفات سيارة تويوتا فورنشتر 2022 احدث مواصفات سيارة تويوتا فورنشتر 2022 في الدقيقة مع وجود دفع خلفي وناقل حركة أوتوماتيكي بدرجة 6 سرعات. ذلك بالنسبة للشكل الأول منها لكن الشكل الثاني GX2 يتميز بوجود إمكانية الدفع الرباعي وتصل مساحة الخزان الى 80 لتر وبقوة طاقة تصل إلى10.7 كم/لتر وتكفي 7 أفراد، بالإضافة إلى قائد السيارة. أيضا توجد داخل سيارة تويوتا فورتشنر عجلات مصنوعة من المعدن بمقياس 17 بوصة ويصل أطارها إلى حجم 265 65R17 ويوجد مصابيح بتقنية الليد ،بالإضافة إلى وجود مطلع جانبي لها.

عجلات مصنوعة من المعدن بمقياس 17 بوصة ويصل أطارها إلى حجم 265 65R17 ويوجد مصابيح بتقنية الليد ،بالإضافة إلى وجود مطلع جانبي لها. بالإضافة إلى التحكم في أرتفاع مقاعد السائق وعجلة قيادة تلسكوبية ويوجد مفاتيح للتحكم اتجاه السيارة. مميزات تويوتا فورنشتر اكس 2 ديزل تتميز سيارة تويوتا فورتشنر بعدد من الخصائص المميزة الحصرية وذلك لشكل fortuner GX2 والتي تحتوي على موديلين أساسين وهي 2*4,4*4 ومن أهم مميزاتها كالآتي:

بعدد من الخصائص المميزة الحصرية وذلك لشكل fortuner GX2 والتي تحتوي على موديلين أساسين وهي 2*4,4*4 ومن أهم مميزاتها كالآتي: تمتلك محرك قوي رباعي الدفع بسعة أسطوانات تصل إلى2.4 لتر بقوة كبيرة لمحرك السيارة 174 حصان ل 3400 دورة في الدقيقة بدرجة دوران 4000 نيوتن/متر ل 1600-2000 دورة خلال الدقيقة.

بالإضافة إلى وجود ناقل أوتوماتيكي ب 6 سرعات ويصل سعة الخزان للوقود إلى 80 لتر.

بالإضافة الى وجود الفرامل التي تحول دون حدوث الانغلاق ويوجد بها نظام لمراقبة ظبط الأطارات tpws وأيضا برنامج لضبط الجر TRS أسعار تويوتا فورنشتر 2022 سعر تويوتا فورنشتر fortunerGx2 يبلغ سعرها 127.995 ريال سعودي.

fortunerGx2 يبلغ سعرها 127.995 ريال سعودي. وسعر تويوتا فورنشتر v*1 يبلغ سعرها 151.685 ريال سعودي.

سعر تويوتا فورنشتر v*2 4*4 ديزل يبلغ سعرها 164.565 ريال سعودي. مميزات تويوتا فورنشتر اكس 2 ديزلأسعار تويوتا فورنشتر 2022 الوسوم

تقسيط سيارة تويوتا فورتشنر 2022 من عبد اللطيف جميل لمدة 5 سنوات، إن سيارة تويوتا من أهم السيارات داخل المملكة العربية السعودية التي تساعد المواطنين على سرعة التنقل نظرا لقلة وسائل المواصلات المعتادة فكل مواطن لابد أن يمتلك سيارة، ومن أحدث السيارات سيارة تويوتا فورنشترGX2 من أهم السيارات التي تتميز بالتقنية العالية سواء داخل السيارة أو خارجها، بالإضافة إلى برامج الترفيه والأمان وبرامج الصوت ذات الجودة العالية. تقسيط سيارة تويوتا فورتشنر 2022 من عبد اللطيف جميل قد تصل فترة تقسيط سيارة تويوتا فورتشنر لمدة 5 سنوات، وهذه الفترة من الممكن أن تزيد بزيادة سعر السيارة .

لمدة 5 سنوات، وهذه الفترة من الممكن أن تزيد بزيادة سعر السيارة . الشركة قد تعفي العملاء من دفع القسط الأول من السيارة كدفعه 0% كدفعه أولي . تقسيط سيارة تويوتا فورتشنر 2022 من عبد اللطيف جميل احدث مواصفات سيارة تويوتا فورنشتر 2022 احدث مواصفات سيارة تويوتا فورنشتر 2022 في الدقيقة مع وجود دفع خلفي وناقل حركة أوتوماتيكي بدرجة 6 سرعات. ذلك بالنسبة للشكل الأول منها لكن الشكل الثاني GX2 يتميز بوجود إمكانية الدفع الرباعي وتصل مساحة الخزان الى 80 لتر وبقوة طاقة تصل إلى10.7 كم/لتر وتكفي 7 أفراد، بالإضافة إلى قائد السيارة. أيضا توجد داخل سيارة تويوتا فورتشنر عجلات مصنوعة من المعدن بمقياس 17 بوصة ويصل أطارها إلى حجم 265 65R17 ويوجد مصابيح بتقنية الليد ،بالإضافة إلى وجود مطلع جانبي لها.

عجلات مصنوعة من المعدن بمقياس 17 بوصة ويصل أطارها إلى حجم 265 65R17 ويوجد مصابيح بتقنية الليد ،بالإضافة إلى وجود مطلع جانبي لها. بالإضافة إلى التحكم في أرتفاع مقاعد السائق وعجلة قيادة تلسكوبية ويوجد مفاتيح للتحكم اتجاه السيارة. مميزات تويوتا فورنشتر اكس 2 ديزل تتميز سيارة تويوتا فورتشنر بعدد من الخصائص المميزة الحصرية وذلك لشكل fortuner GX2 والتي تحتوي على موديلين أساسين وهي 2*4,4*4 ومن أهم مميزاتها كالآتي:

بعدد من الخصائص المميزة الحصرية وذلك لشكل fortuner GX2 والتي تحتوي على موديلين أساسين وهي 2*4,4*4 ومن أهم مميزاتها كالآتي: تمتلك محرك قوي رباعي الدفع بسعة أسطوانات تصل إلى2.4 لتر بقوة كبيرة لمحرك السيارة 174 حصان ل 3400 دورة في الدقيقة بدرجة دوران 4000 نيوتن/متر ل 1600-2000 دورة خلال الدقيقة.

بالإضافة إلى وجود ناقل أوتوماتيكي ب 6 سرعات ويصل سعة الخزان للوقود إلى 80 لتر.

بالإضافة الى وجود الفرامل التي تحول دون حدوث الانغلاق ويوجد بها نظام لمراقبة ظبط الأطارات tpws وأيضا برنامج لضبط الجر TRS أسعار تويوتا فورنشتر 2022 سعر تويوتا فورنشتر fortunerGx2 يبلغ سعرها 127.995 ريال سعودي.

fortunerGx2 يبلغ سعرها 127.995 ريال سعودي. وسعر تويوتا فورنشتر v*1 يبلغ سعرها 151.685 ريال سعودي.

سعر تويوتا فورنشتر v*2 4*4 ديزل يبلغ سعرها 164.565 ريال سعودي. مميزات تويوتا فورنشتر اكس 2 ديزلأسعار تويوتا فورنشتر 2022

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