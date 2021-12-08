هيونداي النترا 2012 وكذلك تويوتا كامري 2021 من أشهر السيارات في المملكة العربية السعودية. يتم التعامل من خلالها عبر التقبيل وهو نظام شهير بين السعوديين يتم من خلال أن يتنازل صاحب السيارة عبر البنك لعميل آخر. والسبب وراء ذلك السعر المنخفض ويمكن البيع بصورة جديدة. سيارات مستعملة للتقبيل هيونداي النترا و تويوتا كامري سعر رخيص ومريح توجد سيارة هيونداي النترا 2012 في الرياض. كذلك حالة السيارة مستعملة. وبالنسبة للقير فهو اوتوماتيك. السيارة باللون الرمادي.

علاوة على ذلك الممشى 365. وأيضًا الوقود بنزين. إضافة لما سبق السيارة فل كامل فتحة سقف بدون بصمة. وكذلك تحكم بالطارة ماكينة 1600.

كذلك فحص دوري جديد. وأيضًا ماكينة قير ايرباق شاص على الشرط.

البودي فيه رشوش متفرقة وبعض التبهيت من الشمس. الموقع في الرياض. تابعة لمصرف الراجحي والقسط 1800 ريال شهري. سيارات مستعملة للتقبيل هيونداي النترا و تويوتا كامري سعر رخيص ومريح للبيع: سيارة دودج كرايسلر 7 راكب سنه 2009 اتوماتيك.

كذلك نجحت في عمل ممشي 210 الف كيلو فحص جديد واستمارة.

يطلب صاحب السيارة 10 الف ريال الرياض ويمكنكم الاطلاع على الصورة من هنا. سيارة تويوتا كامري موديل 2017 للبيع في السعودية السيارة: ⁨تويوتا⁩ – ⁨كامري⁩.

الموديل: ⁨2017.

حالة السيارة: ⁨مستعملة⁩.

القير: ⁨قير اوتوماتيك⁩.

نوع الوقود: ⁨بنزين⁩.

الممشى:102000

البدي سليم من الصدام إلى الصدام.

ارباقات سليمه.

المحركات : سليمه. سيارة تويوتا كامري موديل 2017 للبيع في السعودية سيارات مستعملة للبيع توسان 2014 في السعودية وإليكم التفاصيل للبيع مستعجل للضرورة. سيارة توسان ٢٠١٤.ضص ٢٠٠٠ سي سي. رش رفاف خلفي فقط وتغطية شخوط خفيفة. السيارة سليم ومكفول كامل. نص فل. السعر ٢٧٥٠٠ سيارات مستعملة للبيع توسان 2014 في السعودية وإليكم التفاصيل اسعار سيارات مستعملة للبيع في السعودية وكالة سعر سيارة تويوتا كورولا موديل 2014 معروضة للبيع في المملكة العربية السعودية نعرض لكم أيضًا متوسط سعر السيارة تويوتا – كورولا.

تلك التي يصل الموديل: 2014.

بالنسبة لـ حالة السيارة : مستعملة استعمال جيد من صاحبها.

وننتقل هنا إلى القير: عادي.

أما بالنسبة لـ الوقود : فهو بنزين.

وبالنسبة لـ أستمارة وفحص جديد.

أما السعر لـ الحد 25 ألف. سعر سيارة تويوتا كورولا موديل 2014 معروضة للبيع في المملكة العربية السعودية التنازل بدون مقابل سيارة كرايسلر 2020 300c. في جدة.

ممشى 40000-49999كم.

سعر التنازل: بدون مقابل.

القسط الشهري: 2335..

كذلك كرايسلر 300C 2020 مستعملة للتنازل. ناقل الحركة أوتوماتيك والمسافة المقطوعة عند عرض السيارة للتنازل هي 49,999-40,000 لون السيارة الخارجي رمادي السيارة متواجدة حاليا في جدة..

اسم البنك او شركة التمويل.

شركة توكيلات للتمويل.

قيمة السيارة: 135,000 ريال.

قيمة القسط الشهري: 2,335 ريال.

عدد الاقساط المتبقية: 51. التنازل بدون مقابل سيارة كرايسلر 2020 300c. الوسوم

هيونداي النترا 2012 وكذلك تويوتا كامري 2021 من أشهر السيارات في المملكة العربية السعودية. يتم التعامل من خلالها عبر التقبيل وهو نظام شهير بين السعوديين يتم من خلال أن يتنازل صاحب السيارة عبر البنك لعميل آخر. والسبب وراء ذلك السعر المنخفض ويمكن البيع بصورة جديدة. سيارات مستعملة للتقبيل هيونداي النترا و تويوتا كامري سعر رخيص ومريح توجد سيارة هيونداي النترا 2012 في الرياض. كذلك حالة السيارة مستعملة. وبالنسبة للقير فهو اوتوماتيك. السيارة باللون الرمادي.

علاوة على ذلك الممشى 365. وأيضًا الوقود بنزين. إضافة لما سبق السيارة فل كامل فتحة سقف بدون بصمة. وكذلك تحكم بالطارة ماكينة 1600.

كذلك فحص دوري جديد. وأيضًا ماكينة قير ايرباق شاص على الشرط.

البودي فيه رشوش متفرقة وبعض التبهيت من الشمس. الموقع في الرياض. تابعة لمصرف الراجحي والقسط 1800 ريال شهري. سيارات مستعملة للتقبيل هيونداي النترا و تويوتا كامري سعر رخيص ومريح للبيع: سيارة دودج كرايسلر 7 راكب سنه 2009 اتوماتيك.

كذلك نجحت في عمل ممشي 210 الف كيلو فحص جديد واستمارة.

يطلب صاحب السيارة 10 الف ريال الرياض ويمكنكم الاطلاع على الصورة من هنا. سيارة تويوتا كامري موديل 2017 للبيع في السعودية السيارة: ⁨تويوتا⁩ – ⁨كامري⁩.

الموديل: ⁨2017.

حالة السيارة: ⁨مستعملة⁩.

القير: ⁨قير اوتوماتيك⁩.

نوع الوقود: ⁨بنزين⁩.

الممشى:102000

البدي سليم من الصدام إلى الصدام.

ارباقات سليمه.

المحركات : سليمه. سيارة تويوتا كامري موديل 2017 للبيع في السعودية سيارات مستعملة للبيع توسان 2014 في السعودية وإليكم التفاصيل للبيع مستعجل للضرورة. سيارة توسان ٢٠١٤.ضص ٢٠٠٠ سي سي. رش رفاف خلفي فقط وتغطية شخوط خفيفة. السيارة سليم ومكفول كامل. نص فل. السعر ٢٧٥٠٠ سيارات مستعملة للبيع توسان 2014 في السعودية وإليكم التفاصيل اسعار سيارات مستعملة للبيع في السعودية وكالة سعر سيارة تويوتا كورولا موديل 2014 معروضة للبيع في المملكة العربية السعودية نعرض لكم أيضًا متوسط سعر السيارة تويوتا – كورولا.

تلك التي يصل الموديل: 2014.

بالنسبة لـ حالة السيارة : مستعملة استعمال جيد من صاحبها.

وننتقل هنا إلى القير: عادي.

أما بالنسبة لـ الوقود : فهو بنزين.

وبالنسبة لـ أستمارة وفحص جديد.

أما السعر لـ الحد 25 ألف. سعر سيارة تويوتا كورولا موديل 2014 معروضة للبيع في المملكة العربية السعودية التنازل بدون مقابل سيارة كرايسلر 2020 300c. في جدة.

ممشى 40000-49999كم.

سعر التنازل: بدون مقابل.

القسط الشهري: 2335..

كذلك كرايسلر 300C 2020 مستعملة للتنازل. ناقل الحركة أوتوماتيك والمسافة المقطوعة عند عرض السيارة للتنازل هي 49,999-40,000 لون السيارة الخارجي رمادي السيارة متواجدة حاليا في جدة..

اسم البنك او شركة التمويل.

شركة توكيلات للتمويل.

قيمة السيارة: 135,000 ريال.

قيمة القسط الشهري: 2,335 ريال.

عدد الاقساط المتبقية: 51. التنازل بدون مقابل سيارة كرايسلر 2020 300c.

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