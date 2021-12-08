كيا ستينجر Kia Stinger 2022 افضل سيارة رياضية السرعة والتوفير

كيا ستينجر Kia Stinger 2022 من السيارات التي جمعت بين مواصفات السيارات الرياضية وكذلك قلة استهلاك الوقود، وسوف نتناول فى هذا المقال مواصفات هذه السيارة الخاصة بقوة المحرك، والمميزات لها، حيث المحرك رباعي الاسطوانات ومصممة بشكل مميز والمصابيح الخلفية تجذب أنظار المشتريين، كما أن صندوق الأمتعة واسع وهي مصممة بعجلات جديدة مقاسها يبلغ 19 بوصة مع أشكال التقنية والفنية الهندسية بالإضافة لشعار كيا الموجود في وسط غطاء المحرك الذي يعطي مظهر جذاب. كيا ستينجر 2022 ومواصفاتها سيارة كيا ستينجر 2022 محركها يبلغ سعته 2 لتر، كما يوجد بها شاحن توربيني وقوة هذه السيارة تبلغ 300 حصان، كما أن عزم الدوران بها 311 نيوتن/ متر، وهذه السيارة تتميز بالدفع الرباعي، يوجد به ناقل للحركة اتوماتيك بثمانية سرعات.

تحتوي السيارة على نظام الدفع الخلفي وكذلك توجيه عزم دوران بنظام الدفع بكل العجلات السيارة، وتتسارع السيارة من حالة الثبات حتى سرعة تصل إلى 60 ميل في الساعة خلال 5.2 ثانية.

تحتوي السيارة على مصابيح ليد أمامية ومصابيح خاصة بالإضاءة في النهار، كما يوجد مصابيح ليد خلفية قياسية بتصميم مميز وجديد، يجذب الأنطار وقياسها يبلغ 19 بوصة ولها أشكال فنية هندسية رائعة. كيا ستينجر 2022 ومواصفاتها مميزات Kia stinger 2022 سيارة كيا ستينجر 2022 مقصورتها الداخلية مريحة ومضاف لها لمسات وتفاصيل رائعة ومميزة، وتم صناعتها بأفضل الخامات وتحتوي على تقنيات داخلية متطورة حيث يوجد شاشة عرض معلومات وترفيه يبلغ مقاس 20 بوصة، وتدعم الأجهزة المختلفة مثل أبل كار والاندرويد اوتو، وتعمل هذه الشاشة باللمس وهناك شاشة عدادات خاصة برؤية السائق مقاسها يبلغ 7 بوصة.

تصميم سيارة جريء ومميز وهي سيارة أنيقة، وتحتوي على نظام صوتي به سبع مكبرات للصوت، ويوجد خاصية البلوتوث، وهناك مساحة للشحن حوالي 23 قدم مكعب.

مظهر السيارة من الخارج مميزة وهي موفرة لاستهلاك الوقود، وتحتوي على أنظمة قياسية منها نظام مراقبة النقطة العمياء، ونظام تثبيت السيارة والتحذير من مسافة الركن وكذلك التحكم ذاتيا في ثبات السرعة ونظام الكبح التلقائي الذي يستخدم في حالات الطوارئ وكذلك نظام المراقبة المحيطي 360 درجة، ويبلغ سعرها حوالى 14 و250 ألف ريال سعودي. مميزات Kia stinger 2022 سعر كيا ستينجر Kia Stinger 2022 وامكانياتها مظهر السيارة من الخارج مميزة وهي موفرة لاستهلاك الوقود، وتحتوي على أنظمة قياسية منها نظام مراقبة النقطة العمياء.

تحتوي على نظام تثبيت السيارة والتحذير من مسافة الركن وكذلك التحكم ذاتيا في ثبات السرعة ونظام الكبح التلقائي الذي يستخدم في حالات الطوارئ وكذلك نظام المراقبة المحيطي 360 درجة.

يبلغ سعرها حوالى 14 و250 ألف ريال سعودي وتمتاز بأدائها وامكانياتها الفريدة فهي من السيارات الرائع من الداخل والخارجي ولها تصميم أنيق ومميز. سعر كيا ستينجر Kia Stinger 2022 وامكانياتها في ختام هذا المقال نكون قد ذكرنا العديد من المعلومات المختلفة حول سيارة كيا ستينجر 2022 كما ذكرنا مواصفاتها ومميزاتها المختلفة وشكلها الخارجى والداخلى وقوة المحرك. الوسوم

كيا ستينجر Kia Stinger 2022 من السيارات التي جمعت بين مواصفات السيارات الرياضية وكذلك قلة استهلاك الوقود، وسوف نتناول فى هذا المقال مواصفات هذه السيارة الخاصة بقوة المحرك، والمميزات لها، حيث المحرك رباعي الاسطوانات ومصممة بشكل مميز والمصابيح الخلفية تجذب أنظار المشتريين، كما أن صندوق الأمتعة واسع وهي مصممة بعجلات جديدة مقاسها يبلغ 19 بوصة مع أشكال التقنية والفنية الهندسية بالإضافة لشعار كيا الموجود في وسط غطاء المحرك الذي يعطي مظهر جذاب. كيا ستينجر 2022 ومواصفاتها سيارة كيا ستينجر 2022 محركها يبلغ سعته 2 لتر، كما يوجد بها شاحن توربيني وقوة هذه السيارة تبلغ 300 حصان، كما أن عزم الدوران بها 311 نيوتن/ متر، وهذه السيارة تتميز بالدفع الرباعي، يوجد به ناقل للحركة اتوماتيك بثمانية سرعات.

تحتوي السيارة على نظام الدفع الخلفي وكذلك توجيه عزم دوران بنظام الدفع بكل العجلات السيارة، وتتسارع السيارة من حالة الثبات حتى سرعة تصل إلى 60 ميل في الساعة خلال 5.2 ثانية.

تحتوي السيارة على مصابيح ليد أمامية ومصابيح خاصة بالإضاءة في النهار، كما يوجد مصابيح ليد خلفية قياسية بتصميم مميز وجديد، يجذب الأنطار وقياسها يبلغ 19 بوصة ولها أشكال فنية هندسية رائعة. كيا ستينجر 2022 ومواصفاتها مميزات Kia stinger 2022 سيارة كيا ستينجر 2022 مقصورتها الداخلية مريحة ومضاف لها لمسات وتفاصيل رائعة ومميزة، وتم صناعتها بأفضل الخامات وتحتوي على تقنيات داخلية متطورة حيث يوجد شاشة عرض معلومات وترفيه يبلغ مقاس 20 بوصة، وتدعم الأجهزة المختلفة مثل أبل كار والاندرويد اوتو، وتعمل هذه الشاشة باللمس وهناك شاشة عدادات خاصة برؤية السائق مقاسها يبلغ 7 بوصة.

تصميم سيارة جريء ومميز وهي سيارة أنيقة، وتحتوي على نظام صوتي به سبع مكبرات للصوت، ويوجد خاصية البلوتوث، وهناك مساحة للشحن حوالي 23 قدم مكعب.

مظهر السيارة من الخارج مميزة وهي موفرة لاستهلاك الوقود، وتحتوي على أنظمة قياسية منها نظام مراقبة النقطة العمياء، ونظام تثبيت السيارة والتحذير من مسافة الركن وكذلك التحكم ذاتيا في ثبات السرعة ونظام الكبح التلقائي الذي يستخدم في حالات الطوارئ وكذلك نظام المراقبة المحيطي 360 درجة، ويبلغ سعرها حوالى 14 و250 ألف ريال سعودي. مميزات Kia stinger 2022 سعر كيا ستينجر Kia Stinger 2022 وامكانياتها مظهر السيارة من الخارج مميزة وهي موفرة لاستهلاك الوقود، وتحتوي على أنظمة قياسية منها نظام مراقبة النقطة العمياء.

تحتوي على نظام تثبيت السيارة والتحذير من مسافة الركن وكذلك التحكم ذاتيا في ثبات السرعة ونظام الكبح التلقائي الذي يستخدم في حالات الطوارئ وكذلك نظام المراقبة المحيطي 360 درجة.

يبلغ سعرها حوالى 14 و250 ألف ريال سعودي وتمتاز بأدائها وامكانياتها الفريدة فهي من السيارات الرائع من الداخل والخارجي ولها تصميم أنيق ومميز. سعر كيا ستينجر Kia Stinger 2022 وامكانياتها في ختام هذا المقال نكون قد ذكرنا العديد من المعلومات المختلفة حول سيارة كيا ستينجر 2022 كما ذكرنا مواصفاتها ومميزاتها المختلفة وشكلها الخارجى والداخلى وقوة المحرك.

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