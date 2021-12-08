انطلاق المذهلة.. تويوتا بيلتا 2022 الجديدة كليا واسعارها في المملكة السعودية بمواصفات عبقرية

انطلاق المذهلة.. تويوتا بيلتا 2022 الجديدة كليا ، أحدثت سيارة تويوتا بيلتا ضجة كبيرة جداً في سوق السيارات بالمملكة العربية السعودية، ومنذ أن بدأ الكشف عن إصدار السيارة انهالت عمليات البحث على جوجل لكونها واحدة من أفخم وأهم السيارة التي أصدرتها شركة تويوتا لصناعة السيارات الحديثة والفخمة، فالجميع في أرجاء المملكة ينتظرون اليوم الذي توجد به هذه السيارة بسوق السيارات بها، ولكنهم بدئوا البحث عن مواصفات واسعار سيارة تويوتا بيلتا 2022 في المملكة العربية السعودية، ونحن سوف نستعرض لكم أهم مواصفات واسعار السيارة.

انطلاق المذهلة.. تويوتا بيلتا 2022 الجديدة كليا

تمتلك السيارة مجموعة من المواصفات المميزة جداً التي تجعل السيارة واحدة من أفضل السيارات التي يريد كل شخص أن يمتلكها في سيارتها الخاصة ومنها التالي:

تتمتع السيارة بوجود محرك 1500 سي سي وتصل قوته لحوالي 105 حصان.

كما تمتلك السيارة ناقل حركة يعمل اوتوماتيك يحتوي على 4 سرعات، وكذلك ناقل يدوي به 5 سرعات.

في السيارة شاشة تعمل بنظام اللمس 7 بوصة وتعمل بنظام أي آو إس أندرويد.

تحتوي على صندوق خلفي يصل مساحته 495 لتر وبالنسبة لخزان الوقود فتصل سعته 42 لتر وتتسارع السيارة عند وضع الثبات حوالي 100 كيلو متر في الساعة حوالي 12 ثانية.

كما أنها تحتوي على مصابيح أمامية وخلفية ومن الممكن أن يتم التحكم بمستوى الإضاءة.

في السيارة مرآة تعتيم داخلية تقوم بالعمل أوتوماتيك، ولكن المقابض الخارجية للمركبة من الكروم.

سيارة تويوتا بيلتا بها تكييف أوتوماتيك ديجيتال.

مقاعد السيارة مصنوعة من الجلد.

السيارة مزودة بمحرك اسطوانات رباعية الشكل بسعة تخزين تتحمل 1.5 لتر.

تقوم السيارة بالعمل من خلال نظام الجر الأمامي للعجلات.

تحتوي السيارة على العديد من وسائل الأمان منها الوسائد الهوائية.

اسعار سيارة تويوتا بيلتا 2022

لكل من يريد التعرف على أسعار سيارة تويوتا بيلتا 2022 في السعودية فهي تحتوي على كثير من المواصفات والمميزات فالجميع يكون بحاجة لمثل هذه السيارة فهي تكون السيارة البديلة لسيارة ياريس التي تم إنتاجها من قبل شركة تويوتا اليابانية، وقد يصل سعر الفئة الأولى من السيارة 65 ألف ريال سعودي وسعر الفئة الثانية من السيارة 770 ألف ريال سعودي.