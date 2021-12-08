مواصفات تويوتا لاندكروزر 70 Toyota Land Cruiser 70 2021 ستاندرد وديلوكس

تويوتا لاندكروزر 70 Toyota Land Cruiser 70 2021 لأصحاب الذوق الرفيع، سيارة ذات طابع كلاسيكي على غرار الجيب الأميركي، تمتلك قوة مهولة على الطرقات الوعرة، بجميع أنواعها رملية، أو منحدرات، تلال، مياه، تسير بكل سلاسة في أصعب الظروف، والتضاريس، تمنح السائق قيادة ممتعة، يسهل التعامل معها، سيارة أسطورية، ملكة الدفع الرباعي، بداية ظهورها كان الغرض منها عسكري، لكن بسبب استخدامتها المتعددة، انتشرت، وأصبحت من أفضل السيارات في منطقة الخليج والسعودية.

مواصفات تويوتا لاندكروزر 70 Toyota Land Cruiser 70 2021

أكثر مايميز لاندكروزر 70 شكلها الخارجي المنفرد، السهل الممتنع، تصميم بسيط تقليدي مع إضافة بعض اللمسات العصرية، التي تمنحه مظهر جذاب وجريء، حتى الأطفال قد يميزون ذلك الطراز بسهولة، يأتي بمقدمة قوية صلبة، تحمل شعار الشركة فوق الشبكة الأمامية ذات اللون الأسود الأنيق، الكروم يغطي معظم أجزاء السيارة من الأمام والجوانب، تملك مصابيح أمامية نهارية، وإضاءات للترحيب في الأسفل.

تدعم Cruiser 70 بعض الإضافات الخاصة بالركوب، للمساعدة على دخول السيارة بكل سلاسة، دون عناء توجد في الأمام والخلف، يزين الظهر أيضا إطار إضافي يمنح تويوتا لاندكروزر 70 مظهر مميز، وفخم، كما أنها تملك عجلات شرسة بقياس 16 إنش.

تصميم Toyota Land Cruiser 70 2021 الداخلي

المقصورة الداخلية تم تجهيزها بشكل فاخر، من أجود الخامات، المقاعد جلدية مقاومة للمياه، مازالت تحتفظ بالشكل الكلاسيكي المعروف لكروزر 70، مع بعض الإضافات الخشبية، تم دعمها ببعض الوسائل الترفيهية والمعلوماتية، لتزيد من متعة قيادتها، مع نظام صوتي فاخر jbl، تدعم تقنية البلوتوث وال GPS، النوافذ يتم التحكم بها بشكل كهربائي، مازالت تملك تكييف يدوي قوي، الصف الأول يدعم نظام التدفئة، يوجد بها شاشة تعمل باللمس قياس 9 بوصة.

سعر Toyota Land Cruiser 70

سعر السيارة يختلف حسب الطراز فهي متاح منها أكثر من حجم ومحرك منها ستاندرد 3 أبواب فقط، و ديلوكس تعمل بالبنزين أو الديزل ب 5 أبواب، سعر تويوتا كروزر 70 ستاندرد في المملكة تقريبا 113،900 ريال، أما ديلوكس بنزين ب 12،600 ريال، والديزل ب 153،800 ريال.

محرك لاندكروزر 70 2021

تأتي تلك السيارة بمحرك قوي، موفر للوقود تصل قوته إلى 228 حصان، من النوع سداسي الأسطوانات، ناقل الحركة المستخدم مازال من النوع العادي يدعم 5 سرعات، سعة خزان الوقود 4 لتر.