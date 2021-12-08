سيارة أحلامك.. سيارة تويوتا لاند كروزر 2022 في السعودية بشكلها الجديد بأسعار ومواصفات تنافسية

سيارة تويوتا لاند كروزر 2022 من أنواع السيارات التي تتمتع بالكثير من المواصفات المتميزة، ومن أهم الماركات العالمية هي ماركة تويوتا الياباني العالمية والتي تقوم بطرح نسخ جديدة من موديلاتها تواكب العصر وتكون مزودة بأفضل التجهيزات والكماليات والتي تمنح الراحة والتميز في القيادة لواحدة من أفضل السيارات والتي تتسم برحابة التصميم وجمال ورونق تصميم السيارة من الداخل يجعلها تنافس الكثير من أنواع السيارات الأخرى، ومن خلال الآتي من الفقرات القادمة نتعرف بالتفصيل على أهم المعلومات عن السيارة وتجهيزاتها وأهم ما تمتاز به عن غيرها مع تجهيزات الأمن أثناء القيادة وأهم الكماليات التي تتوفر بالسيارة.

مواصفات سيارة تويوتا لاند كروزر 2022

السيارة من موديل وماركة تويوتا لاند كروزر 2022 من أنواع المركبات التي تجمع ما بين الروعة في التصميم مع القوة في الأداء والثبات على الطريق، وبالنسبة لأهم المواصفات التي تتمتع بها السيارة فهذا ما نقدمه من خلال فقرتنا التالية:

مواصفات السيارة ماركة تويوتا موديل لاند كروزر 2022

من أهم المواصفات للسيارة تويوتا لاند كروزر 2022 ما يلي ذكره في النقاط القادمة:

السيارة تأتي بمظهر فخم فهي من السيارات الفارهة حيث يتجاوز طول السيارة الخمسة مترات، وأما عرضها فهو يصل إلى نحو المترين.

الجنوط الخاص بها يأتي من النوع الرياضي كما يتوفر أيضا بالمقاس الذي يساوي اثنين وعشرين إنش.

السيارة تعمل بالنظم المسمى بالدفع الكلي.

وزن السيارة يتخطى الثلاثة آلاف كيلو جرام، كما أن طول قاعدة العجلات أكثر من مترين.

مميزات سيارة تويوتا لاند كروزر 2022

العديد من المميزات التي تتمتع بها السيارة والتي نذكر منها ما يلي ذكره في النقاط القادمة:

السيارة يتوفر بها التكييف وهو أفضل الكماليات لضبط أجواء السيارة أثناء الطقس الحار.

يتوفر في نظامها الداخلي نظام لتشغيل شاشة، وراديو كما يتوفر المنفذ الخاص باليو إس بي.

السيارة من أهم ما تحتويه أنظمة المقاعد المريحة، حيث تحوي وسائد هوائية لمنع الارتطامات.

أسعار سيارة تويوتا لاند كروزر 2022

يصل السعر الخاص به بالأسواق المحلية بمصر حوالي مليون ومائتي ألف جنيه مصري، بينما يبلغ سعر سيارة تويوتا لاند كروزر في السعودية 265,545 ريال سعودي.