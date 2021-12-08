سيارة تويوتا تندرا 2022″ العضلات التقنية” الجيل الجديد بمواصفات خيالية

سيارة تويوتا تندرا 2022، قامت شركة تويوتا اليابانية بإطلاق سيارة جديدة هذا العام 2022، بمواصفات جديدة اجعلها تتميز عن غيرها من السيارات، وعرفت ذلك السيارة باسم العضلات التقنية نظراً لقوتها ومواصفاتها المميزة القادرة على التحمل، ومن المعروف أن هناك الكثير من الأشخاص يبحثون عن كل ما هو جديد في عالم السيارات الحديثة، لذلك من خلال هذا المقال سوف نتعرف عن مواصفات سيارة تويوتا تندرا بالتفصيل من خلال اتباع النقاط التالية.

مواصفات سيارة تويوتا تندرا 2022

يبحث الكثير من الأشخاص عن مواصفات سيارة تويوتا تندرا 2022 والتي سوف تكون في الأسواق قريباً، وتتمثل هذه المواصفات في الآتي:

قادرة على معرفة إشارات المرور.

يتوفر بها مثبت يعمل على التحكم في التكييف.

تحتوي على خاصية تجعلها تعمل تلقائي في حالة الطوارئ.

يتوفر بها تخذي وذلك عند القيام مغادرة الطريق.

ما هي المواصفات الخارجية الخاصة بسيارة تويوتا تندرا 2022؟

عملت شركة تندرا على وضع الكثير من المواصفات المتطورة والجديدة عن السيارات الأخرى السابقة عن تلك السيارة، وتتمثل هذه المواصفات كالآتي:

تختلف العجلات والشبكة الأمامية عن السيارات التي تم إصدارها من قبل، أي أصبحت الشبكة باللون الأسود.

يتوفر بها كابينة مزدوجة مما يساعد على تحميل سرير شحن مختلف الأحجام.

صنعت الأبواب الأمامية من الفولاذ، بينما صنعت الرفارف من الصلب.

صنع غطاء المحرك بالإضافة إلى الأبواب الأمامية والكابينة من الألومنيوم.

يتوفر من تلك السيارة العديد من الألوان منها الأحمر والأبيض والرمادي، بالإضافة إلى اللون الفضي، والأخضر الغامق، كما تجد هناك أيضاً عدة ألوان أخرى من الممكن أن تسأل عنها في حاجة شراء غير الألوان التي تم ذكرها.

تتميز المصابيح الأمامية والخلفية بأنها LED.

ما هي المواصفات الداخلية للسيارة تويوتا تندرا 2022؟

يوجد العديد من مزايا الداخلية للشاحنة تويوتا تندرا الجديدة وهي كالتالي: