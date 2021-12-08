الوحش الأسطوري.. سيارة سوزوكي التو 2022 الشكل الجديد في الأسواق بأسعار ومواصفات ولا في الأحلام

سعر ومواصفات سيارة سوزوكي التو 2022 نقوم بنشره من خلال الآتي من الفقرات القادمة حيث تعتبر تلك النوعية من السيارات من أهم أنواع ماركات السيارات ذات الموصفات القياسية العالمية، وبالنسبة لنوع السيارة من ماركة سوزوكي التو من أنواع سيارات التصميم الفاخر، والصالون ذي الخصائص التي تبرز جمال التصميم مع وجود مقاعد مريحة وعن أهم المواصفات لتلك السيارة ومختلف تجهيزاتها وكمالياتها نتحدث بالتفصيل من خلال الآتي من الفقرات القادمة حيث تعتبر الماركة ذات مواصفات عالمية، وفيما يأتي أهم التفاصيل التي تخص السيارة.

سعر ومواصفات سيارة سوزوكي التو 2022

سعر ومواصفات سيارة سوزوكي التو 2022 من أهم التفاصيل التي يرغب في أن يتعرف عليها مختلف الأشخاص ممن يريد ن الاقتناء لتلك السيارة من الطراز المصمم خصيصا لراحة تامة وعوامل سلامة للسيارة تمكن من القيادة بمزيد من الأمان بالتصميم الأفضل والمتسم بالأناقة مع القوة، وفيما يلي البيان الكامل عن المواصفات بالتفصيل:

مواصفات سيارة سوزوكي التو 2022

المواصفات لسيارة سوزوكي التو 2022 نتحدث عنها من خلال الآتي في النقاط القادمة:

سيارة عالية الأداء والجودة ومن الفئة هاتشباك.

الأبعاد تجعلها من النوع الصغير في الحجم.

تنتمي للجيل السابع من السيارات التابعة لسوزوكي العالمية بالتقنيات اليابانية.

الأبعاد الخاصة بها من الخارج طولها يتعدى الثلاثة أمتار بينما البعد الخاص بعرض السيارة يبلغ متر ونصف.

السعة الخاصة بالمحرك تبلغ ما يعدل ثمانمئة سي سي.

القوة الحصانية والتي تتولد من هذا المحرك للسيارة من نوع سوزوكي ألتو تبلغ حوالي سبعة وأربعين حصان.

العزم لدوران المحرك يكون ثمانية وستين نيوتن لكل متر.

النظام الذي تعمل به هو نظام الجر من الأمام.

المتوسط لاستهلاك الوقود يبلغ حوالي ثلاثة لتر لكل مائة كم.

الجنوط المعدني من خام الحديد يتوفر في السيارة بالقياس ثلاثة عشر بوصة.

تتوفر الفرامل والتي تمنع الانغلاق من النظام إي بي إس.

تتوفر أيضا خاصية التوزيع من نوعه الإلكتروني إي بي دي.

السيارة تعد من أنواع السيارات التي تكون منتمية للفئة السعرية الأقل.

يبلغ السعر لسيارة سوزوكي التو 2022 مائة واحد وعشرين ألف جنيه.

تكلفة الشراء للسيارة: