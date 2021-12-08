سونيت 2022 كيا عرض تقسيط الجبر أقل من سعر ايفون 13 «التوفير والمغامرة»

سونيت 2022 كيا عرض تقسيط الجبر أقل من سعر ايفون 13. أي أنك تستطيع أن تشتري سيارة كيا سونيت موديل 2022 العام الجديد. وتقوم بالتقسيط بقسط بسيط سنشرحه في التفاصيل القادمة. السيارات المشمولة بالعرض هي كيا سونيت 2022 LX. سيارة المغامرات لأصحاب الشخصية الواثقة ذات الشكل المدهش والجذاب. والحاصلة على تقنيات متقدمة لعناءِ أقل. استعد للمغامرة.

عروض سونيت 2022 من كيا الجبر في ديسمبر 2021.

قامت كيا الجبر بإطلاق عرض جديد على سيارات كيا 2022 في السعودية ابتداء من 15/11/2021 و ينتهي بتاريخ 31/12/2021.

وفي هذا العرض نقدم لكم تفاصيل عرض تقسيط سونيت 2022 كيا من الجبر. والموجودة حاليًا سونيت 2022 إل إكس.

تقسيط سونيت يصل لـ 1110 ريال سعودي شهري.

تحصل على صيانة مجانية لمدة عام.

كذلك الدفعات الشهرية قابلة للتغيير في حال وجود عوامل مؤثرة مثل السجل الائتماني أو التكلفة الفعلية للتأمين بالإيجار التمويلي.

القسط الشهري يشمل ضريبة القيمة المضافة.

لا توجد أي مصايرف إدارية.

القسط الشهري محسوب على أساس المدة 60 شهر دفعة أولى.

قيمة الدفعة الأولى تصل لـ 10%.

أما عن قيمة التملك فهي في نهاية العقد.

معدل الفائدة السنوي يصل لـ 14.65%.

الأسعار تختلف باختلاف المواصلفات.

سونيت 2022 كيا عرض تقسيط الجبر أقل من سعر ايفون 13 «التوفير والأناقة»تفاصيل عرض سونيت 2022 إل إكس من كيا الجبر السودية شهر ديسمبر 2022كيفية التواصل مع شركة الجبر للتمويل للحصول على العرض والتقسيط؟

يمكنك الاتصال على الرقم الموحد 80003030004 لشركة الجبر للتمويل عليك أن تعرف انك تحصل على صيانة لمدة سنة أو بعد 200 ألف كيلومتر أيهما أقرب.

تتمتع كيا سونيت الجديدة بتصميم خارجي رياضي متعدد الاستخدامات sub.

وعناصر أنيقة تتماشى مع قدرات الانتقال من أي مكان.

هذا إلى جانب فتحة خلفية متعددة الاستخدامات تجعل السفر والانطلاق أمر في غاية السهولة فهي المزيج المثالي الذي يجمع بين متعة القيادة والقدرة الوظيفية المذهلة.

مصابيح ليد أمامية كاملة مع مصابيع ليد نهارية. إن الشكل الجذاب لشبكة سيارة سونيت الأمامية وأغطية مصابيع الاضاءة مستوحى من شكل عيني وأنف النمر. مصابيح ليد خلفية: تتميز مصابيح الليد الخلفية المصممة على نمط ضربات القلب بالشكل الأنيق وسهولة الاستخدام. الركائز C: تتمتع الركائز C المثبتة الموجودة خلف الأبواب الخلفية بلمسات رياضية تبرز أشكال باب الصندوق الخلفي والنوافذ الجانبية الخلفية. عجلات ألومونيوم ماسية الشكل مقاس 16 بوصة: تتمتع العجلات المصنوع من سبائك الألومنيوم، والمزودة بأسلاك معدنية مضيئة ناعمة ذات زوايا انطباعًا بالحركة الدائمة حتى عند توقف السيارة.

شبك أمامي ومصد أمامي ولوح انزلاق أمامي.

مصد خلفي ولوح انزلاق خلفي.

فتحة سقف.

مصابيح الضباب.

مرايا جانبية قابلة للطي تلقائيًا.

حماية للسقف.

حزام خارجي مصبوب من الكروم.

مقابض أبواب خارجية مصنوعة من الكروم.

قالب باب جانبي.

صندوق أغراض بسعة 392 لتر.

مقاعد أمامية للتهوية.

تهوية لركاب مقاعد الصف الثاني.

نظام تحكم تلقائي كامل في درجة الحرارة.

نظام تحكم تلقائي في الضوء.

التعرف على الصوت عبر خاصية البلوتوتث.

مثبت سرعة.

زر تشغيل وايقاف المحرك.

دواسات من الألومنيوم.

شكل سونيت 2022 كي ال اكستفاصيل خاصة بـ سونيت كيا 2022 ال اكسمواصفات كيا سونيت 2022 ال اكس

محرك G1.5 SmartStream.

الطاقة القصوى: 115 حصان.

أقصى عزم: 14.7 كجم/متر.

نمط القيادة ونظام التحكم في السحب: في الأنواع الأوتوماتيكية تعرض شاشة مجموعة عدادات المراقبة حالة نمط القيادة وأنظمة التحكم في السحب.

ناقل حركة أوتوماتيكي وناقل حركة يدوي 6 سرعات: يطابق ناقل الحركة الأوتوماتيكي النسب الفعالة تلقائيًا مع ظروف المحرك والقيادة. كما يتيح لك ناقل الحركة اليدوي المزود بـ 6 سرعات تبديل التروس بسرعة وبدقة.

وأيضًا يوجد نظام مراقبة ضغط الإطارات TPMS:إذا انخفض ضغط الإطار عن مستوى محدد سيظهر لك تحذير على شاشة مجموعة عدادات المراقبة يبين لك الإطار المتأثر.

علاوة على نظام ثبات مؤقت HAC يساعد هذا النظام في التحكم والسماح بثباتها للحظات قليلة لسهولة انتقال السائق من الفرامل إلى دواسة البنزين أثناء القيادة بالمرتفعات لكي يمنع انزلاق السيارة إلى الخلف.

كذلك نظام التحذير لمساحة انتظار السيارة PDW يساعدك هذا النظام في صف السيارة في المساحات الضيقة لأنه يعتمد على استخدام أجهزة استشعار بالموجات فوق الصوتية مثبتة على المصد الأمامي والخلفي للتحذير من أي معوقات قريبة.

مواصفات كيا سونيت موديل 2022 ال اكس