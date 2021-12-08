الغندورة وصلت… شوف مواصفات واسعار تويوتا يارس 2021 في السوق السعودي

الغندورة وصلت… شوف مواصفات واسعار تويوتا يارس 2021 من أجمل السيارات التي عليها إقبال كبير جدًا في الأسواق العالمية والمحلية من قبّل المشترين هي سيارة تويوتا يارس 2021 حيث تنعم هذه السيارة بعدة مواصفات ومميزات ليست موجودة وخاصة في منافسيها من نفس الجيل حيث أنها تتميز بشكلها الخارجي الجذاب وألوانها المتميزة التي تناسب الفئة الشبابية بالأخص واستطاعت السيارة الجديدة من تويوتا في نيل جائزة سيارة العام في أوروبا منذ صدورها في أواخر عام 2020 الماضي وتعد من أكثر السيارات التي تحظى بمصداقية عالية. مواصفات سيارة تويوتا يارس 2021 الجديدة مواصفات سيارة تويوتا يارس 2021 الجديدة يبلغ طول الفئة التي تحتوي على 4 أبواب منها حوالي 3.99 متر وعرضها 1.80 متر بينما ارتفاعها يصل إلى 1.45 متر.

طول قاعدة عجلات السيارة يبلغ 2.55 متر في نفس الفئة.

بينما يبلغ طول السيارة ذات الخمسة أبواب 3.94 متر وعرضها 1.74 متر وارتفاعها يبلغ 1.50 متر وطول قاعدة عجلاتها تبلغ 2.56 متر.

متوفر منها اللون الأحمر والرمادي والأسود والأبيض والأزرق.

سعة الصندوق الخلفي للسيارة تبلغ أبعاده الثلاثة 0.57 و1.08 و0.57 متر على الترتيب من الطول والعرض والارتفاع.

المقاعد الداخلية قابلة للطي في كل فئاتها.

محرك السيارة من النوع تيربو سعته حوالي 1600 سي سي وقوته الحصانية تبلغ 261 حصان.

يرتبط المحرك بناقل حركة يعمل أوتوماتيكيًا مكون من 6 سرعات و3 أسطوانات.

معدل استهلاك السيارة من البنزين يبلغ 8.2 عند قطعها مسافة 100 كيلو متر. مميزات سيارة تويوتا الجديدة موديل 2021 تتميز بالموثوقية والاعتمادية.

المقصورة الداخلية مريحة ذات تصميم أنيق وجذاب.

استهلاكها من الوقود اقتصادي إلى حد كبير بالنسبة لمنافسيها.

تحتوي على العديد من وسائل الترفية والأمان.

مساحة الرؤية وإيضاح الطريق مناسبة.

قطع غيارها متوفرة بشكل كبير في الأسواق.

التوزيع الجيد للفرامل والفرامل المانعة للانغلاق.

خاصية الدخول الذكي.

8 وسائد هوائية. عيوب سيارة تويوتا الجديدة موديل 2021 ثباتها على السرعات العالية ليس كافيًا.

تصميمها الخارجي غير جذاب لبعض الأذواق.

ليست ثابتة على العفشة الناعمة.

جودة المقصورة الداخلية والمقاعد ليست بالجودة المطلوبة. أسعار سيارة تويوتا الجديدة موديل 2021 في سوق السيارات السعودي مميزات سيارة تويوتا الجديدة موديل 2021عيوب سيارة تويوتا الجديدة موديل 2021أسعار سيارة تويوتا الجديدة موديل 2021 في سوق السيارات السعودي تبدأ أسعار السيارة في الأسواق السعودية من سعر 52.785 ريال سعودي كحد أدنى و59.685 ريال سعودي كحد أقصى للأسعار في المملكة العربية السعودية. الوسوم

الغندورة وصلت… شوف مواصفات واسعار تويوتا يارس 2021 من أجمل السيارات التي عليها إقبال كبير جدًا في الأسواق العالمية والمحلية من قبّل المشترين هي سيارة تويوتا يارس 2021 حيث تنعم هذه السيارة بعدة مواصفات ومميزات ليست موجودة وخاصة في منافسيها من نفس الجيل حيث أنها تتميز بشكلها الخارجي الجذاب وألوانها المتميزة التي تناسب الفئة الشبابية بالأخص واستطاعت السيارة الجديدة من تويوتا في نيل جائزة سيارة العام في أوروبا منذ صدورها في أواخر عام 2020 الماضي وتعد من أكثر السيارات التي تحظى بمصداقية عالية. مواصفات سيارة تويوتا يارس 2021 الجديدة مواصفات سيارة تويوتا يارس 2021 الجديدة يبلغ طول الفئة التي تحتوي على 4 أبواب منها حوالي 3.99 متر وعرضها 1.80 متر بينما ارتفاعها يصل إلى 1.45 متر.

طول قاعدة عجلات السيارة يبلغ 2.55 متر في نفس الفئة.

بينما يبلغ طول السيارة ذات الخمسة أبواب 3.94 متر وعرضها 1.74 متر وارتفاعها يبلغ 1.50 متر وطول قاعدة عجلاتها تبلغ 2.56 متر.

متوفر منها اللون الأحمر والرمادي والأسود والأبيض والأزرق.

سعة الصندوق الخلفي للسيارة تبلغ أبعاده الثلاثة 0.57 و1.08 و0.57 متر على الترتيب من الطول والعرض والارتفاع.

المقاعد الداخلية قابلة للطي في كل فئاتها.

محرك السيارة من النوع تيربو سعته حوالي 1600 سي سي وقوته الحصانية تبلغ 261 حصان.

يرتبط المحرك بناقل حركة يعمل أوتوماتيكيًا مكون من 6 سرعات و3 أسطوانات.

معدل استهلاك السيارة من البنزين يبلغ 8.2 عند قطعها مسافة 100 كيلو متر. مميزات سيارة تويوتا الجديدة موديل 2021 تتميز بالموثوقية والاعتمادية.

المقصورة الداخلية مريحة ذات تصميم أنيق وجذاب.

استهلاكها من الوقود اقتصادي إلى حد كبير بالنسبة لمنافسيها.

تحتوي على العديد من وسائل الترفية والأمان.

مساحة الرؤية وإيضاح الطريق مناسبة.

قطع غيارها متوفرة بشكل كبير في الأسواق.

التوزيع الجيد للفرامل والفرامل المانعة للانغلاق.

خاصية الدخول الذكي.

8 وسائد هوائية. عيوب سيارة تويوتا الجديدة موديل 2021 ثباتها على السرعات العالية ليس كافيًا.

تصميمها الخارجي غير جذاب لبعض الأذواق.

ليست ثابتة على العفشة الناعمة.

جودة المقصورة الداخلية والمقاعد ليست بالجودة المطلوبة. أسعار سيارة تويوتا الجديدة موديل 2021 في سوق السيارات السعودي مميزات سيارة تويوتا الجديدة موديل 2021عيوب سيارة تويوتا الجديدة موديل 2021أسعار سيارة تويوتا الجديدة موديل 2021 في سوق السيارات السعودي تبدأ أسعار السيارة في الأسواق السعودية من سعر 52.785 ريال سعودي كحد أدنى و59.685 ريال سعودي كحد أقصى للأسعار في المملكة العربية السعودية.

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