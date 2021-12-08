تعد تويوتا لاندكروزر هي ملكة السيارات في المملكة العربية السعودية وذلك لأنها واحدة من أكثر السيارات التي يمكن استعمالها في كافة المغامرات وكذلك للاستعمال داخل المدينة بالإضافة إلى أنها تضيف راحة كبيرة عند استعمالها للسفر وذلك لأنها سيارة رحبة بمقاعد مريحة للغاية، وتحظى لاند كروزر بتجهيزات تضمن لها مستوى أمان جيد ومن بين هذه التجهيزات الوسائد الهوائية بالإضافة إلى أنظمة كشف الطريق التكنولوجية من الأمام والخلف.

هناك تويوتا لاندكروزر موديل 2010، حالة السيارة مستعملة، القير اتوماتيك، نوع الوقود بنزين، فئة السيارة GXR V8، اللون الأسود.

وفي الوقت نفسه ممشى السيارة هو 300 ألف كيلومتر، تقع السيارة في جدة، حالة السيارة مقبولة من الخارج وكذلك الحال من الداخل في الصالون.

سعر السيارة 80 ألف ريال وهو قابل للتفاوض البسيط، وحالة المحرك ونظام تعليق السيارة جيدة لكن يجب أن تخضع للكشف الدقيق.

سيارات للبيع مستعملة لاندكروزر بأرخص الأسعار أقل من 85 ألف ريال

هناك لاندكروزر موديل 2010 فئة V8، اللون ابيض، الحالة مستعملة، يوجد دبل، ممشى السيارة هو 366 ألف ريال.

وفي الوقت نفسه السيارة 6 سلندر، فل كامل، الوقود بنزين، ناقل الحركة يعمل اليا، البودي بحالة جيدة عدا الرفرف الأمامي يمين.

سعر السيارة هو 85 ألف ريال قابل للتفاوض البسيط، حالة صالون السيارة من الداخل تحتاج إلى تجديد.

السيارة لا تحتاج مصروف فوري وهي من أول مالك، وموقع السيارة في جدة أيضا.

سيارات تويوتا لاند كروزر بأسعار أقل من 100 ألف ريال في المملكة العربية السعودية

موديل 2011، حالة السيارة مستعملة، القير اتومامتيك، نوع الوقود بنزين، ممشى السيارة 337 ألف كيلومتر.

وفي الوقت نفسه السيارة 8 سلندر، السيارة فل كامل تحتوي على ثلاجة وشاشة وحساسات أمامية وخلفية.

سعر السيارة 80 ألف ريال سعودي، حالة السيارة من الخارج جيدة، لون السيارة ابيض.

وفي الوقت نفسه حالة السيارة من الداخل جيدة ولكن تحتاج إلى التجديد للحصول على مظهر أفضل.

ملحوظة: السيارات المستعملة يجدر بمن يعزم شرائها فحص جميع أجزائها جيد بالكمبيوتر.

لاند كروزر بأسعار رخيصة في المملكة العربية السعودية