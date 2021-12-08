سعر ومواصفات سيارات هيونداي i20 موديل 2022 السيارة العملاقة

سعر ومواصفات سيارات هيونداي i20 موديل 2022 حيث تعتبر هيونداي i20 من أكثر سيارات التي ظهرت في الأونة الأخيرة لتكون هي الأكثر تميزًا، حيث إنها سيارة كورية الصنع ولها تاريخ طويل ومنافس قوي للعديد من موديلات السيارات الاخرى، حيث ظهر الجيل الأول منها وكان ذلك عام 2008، ومنذ عام 2014 بدأ ظهور الجيل الثاني الذي استمر حتي سنة 2020، ويتميز محرك سيارة هيونداي i20 بأنه قوي كما هنام العديد من المميزات الاخري في هذه السيارة العملاقة.

مواصفات سيارات هيونداي i20 موديل 2022

من أبرز المواصفات التي سنجدها في سيارات هيونداي i20 موديل 2022 هي كالتالي:

سنجد أن محرك السيارة يكون سعتة 1400 لتر MPI كما أنه يتميز بأن قوته تقدر 100 حصان وبالنسبة لعزم الدوران غهو 134 رطل

أما بالنسبة لمقاسات السيارة فان طول سيارة هيونداي i20 4،040 ملم ويبلغ عرض السيارة حوالي 1،775 ملم بينما سيكون ارتفاع ارتفاعها 1،450 ملم.

مقاس عجلات السيارة هي بطول 2580 مم.

. يتم تشغيل السيارة عن طريق ناقل حركة يكون ذات أداء أوتوماتيكي من ست سرعات.•

الحقيبة التي تتواجد خلف سيارة هيونداي i20 تتميز بأنها واسعة حيث يبلغ سعتها 351 لترًا وارتفاع أرضي 140 ملم.

سعر سيارة هيونداي i20 موديل 2022

بعد أن تم طرح موديل سيارة هيونداي i20 2022 وبعد أن انتشرت السيارة الكورية في الأسواق منذ شهور، فان أسعار موديل هيونداي i20 2021 قد زادت قليلا في معارض السيارات حيث أصبح سعرها كالتالي: –

يبلغ سعر سيارة هيونداي i20 موديل 2022 الفئة الأولى في الاسواق هو 270 الف جنيه.

يبلغ سعر سيارة هيونداي i20 موديل 2022 الفئة الثانية في الاسواق هو 290 الف جنيه.

يبلغ سعر سيارة هيونداي i20 موديل 2022 الفئة الثالثة في الاسواق هو 300 مليون جنيه.

يبلغ سعر سيارة هيونداي i20 موديل 2022 الفئة الرابعة في الاسواق هو 310 مليون جنيه.

تتمتع بنظام فرامل من نوع ABS الذي يتميز بأنه مانعة للانغلاق. تتميز السيارة التحكم يكون الكتروني في توزيع القوة الخاصة بالفرامل . يتواجد في السيارة مصابيح LED سواء كانت المصابيح الأمامية والمصابيح الخلفية . يمتاز زجاج السيارة بأن لونه داكن.

مميزات سيارة هيونداي i20 موديل 2022