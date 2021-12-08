مواصفات كيا سبورتاج 2021.. تعرف على مميزات وأسعار السيارة في السعودية

مواصفات سيارة كيا سبورتاج Kia Sportage 2021، تعد سيارة كيا سبورتاج من السيارات التي يوجد بها الكثير من المميزات، وهي من السيارات التي تصلح باستخدامها في الكثير من الأشياء، فهي من سيارات الرياضية الخاصة بالعائلة، وتتميز بالمساحة الكبيرة ويوجد بها العديد من الفئة لتناسب جميع احتياجات الأشخاص، لذلك يمكنك من خلال هذا المقال التعرف أكثر عن مميزات السيارات التي جذبت الكثير من المشترين لها وأصبحت أساسية لدى الكثير من الأفراد.

مواصفات سيارة كيا سبورتاج Kia Sportage 2021

مواصفات سيارة كيا سبورتاج كثيرة تجذب إليها الكثير من العملاء، ومن المعروف أن الشركة الكورية المصنعة لها منذ إنشاء هذه الشركة وهي تعمل على جذب العملاء لها، ووضع العديد من الفئات لمي تناسب الجميع، وعلى الرغم من المميزات التي تميز كل فئة إلا أنها تباع بسعر مغري يتنافس الكثير من السيارات الأخرى، حيث توفر بهذه السيارة 6 مقاعد، بالإضافة إلى أبواب مميزة وزجاج قوي،ويوجد بها سعة 466 لتر، كما تتميز بأنها ذات ارتفاع لتساعده على عدم الاحتكاك بالمطبات الصناعية.

فئات سيارة كيا سبورتاج

يوجد العديد من الفئات لسيارة كيا سبورتاج، والتي تتمثل كالآتي:

الفئة الأولى: يتوفر بها نظام خاص بغلق الفرامل من أجل منع السيارة من الانزلاق، مما تساعد على منع الحوادث، ويتوفر بها وسائد الهواء أمامية.

الفئة الثانية: يوجد بها نفس الأنظمة التي تتوفر في الفئة الأولى ولكن يضاف عليهم ما يسمى بالمستشعرات مثل الركن الخلفي.

الفئة الثالثة: يوجد بها وسائد هوائية أمامية وخلفية، بالإضافة إلى نظام صعود المنحدرات.

الفئة الرابعة والفئة الخامسة والفئة السادسة تجد نفس الأنظمة التي توجد في الفئات الآخر ولكن يزداد بهم فرامل يد كهربائية.

ما هي أنظمة الترفيهية في سيارة كيا سبورتاج ؟

يوجد بها العديد من الأنظمة الترفيهية التي تمثل في الآتي:

تحتوي على 6 مكبرات صوت.

يوجد بها شاشة 8 بوصة.

تحتوي على شبكة اتصال بالعديد من التطبيقات الهواتف المختلفة مثل الأندرويد وابل بلاي.

محرك سيارة كيا سبورتاج Kia Sportage 2021

يتوفر في هذه السيارة محرك مميز عن الكثير من السيارات ومن هذه المميزات الآتي:

يتوفر بها ناقل حركة أوتوماتيك يصل إلى 6 سرعان مختلفة.

يستهلك المحرك 6.7 لتر وهذا الاستهلاك خاص بكل 100 كيلو.

تحتوي على سعة خزان الوقود يصل إلى 62 لتر.

تمتلك 140 حصان.

أسعار سيارة سيارة كيا سبورتاج Kia Sportage 2021

تختلف أسعار سيارة كيا سبورتاج من مكان لآخر، حيث تباع بالسوق السعودي بداية من 90 ألف ريال سعودي، وتزداد بين كل فئة 5 آلاف ريال، حيث يصل الفئة الأخيرة إلى 136 ألف ريال سعودي.