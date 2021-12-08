تخفيض خيالي في سعر هيونداي كونا كومفورت 2021 الاقتصادية الأنيقة بنسبة 14%، يعد طراز كونا الرياضية من الطرازات التي لاقت قبولاً واسعاً من العملاء، فهي تتمتع بتصميم رياضي يناسب كلا الجنسين مع تجهيزات ترفيهية عالية ومواصفات أمان متطورة، كما أن محركها اقتصادي وموفر للغاية في استهلاك الوقود، حيث يمكنك من السير مسافة 15.7 كيلو متر لكل لتر من البنزين فئة 91 بتقييم ممتاز. نتحدث اليوم عن المواصفات والتجهيزات المميزة لسيارة هيونداي كونا 2021 فئة كومفورت،كما نكشف لكم عن أقوى عروض التخفيض على السيارة بالسعودية، وبسعر شامل ضريبة القيمة المضافة وأقل من الوكيل بحوالي 13 ألف ريال..

تخفيض سعر هيونداي كونا كومفورت 2021

مع انطلاق موسم التخفيضات والعروض الخاصة على موديلات 2021، أعلنت مؤسسة عماد الدين للسيارات عن خصم كبير على هيونداي كونا 2021 فئة كومفورت، لتصبح بسعر 79 ألف و925 ريال شامل القيمة المضافة، وهو سعر أقل من الوعلان بحوالي 13 ألف ريال، حيث توفرت السيارة لدى الوكيل بسعر 92 ألف و385 ريال. طُرحت كونا الجديدة بمحرك 4 سلندر سعة 2000 سي سي وقير أوتوماتيك 6 سرعات، السيارة تعمل بنظام الدفع أمامي وبها جميع تجهيزات الامان لقيادة آمنة ومريحة.

تتميز هيونداي كمفورت الجديدة بتصميم جذاب يخطف الأنظار من اللحظة الأولى، فهي مزودة بسقف باللون الاسود مع شبك أمامي بنفس اللون، كما أن بها إضاءات ليد بالكامل إلى جانب جناح خلفي وحنايا عفش وجنوط مقاس17 إنش. تتميز السيارة بكشافات ضباب أمامية وكاميرا خلفية مدمجة وحساسات خلفية وفتحة سقف، لذا فهي تتمتع بتصميم جذاب لكل الفئات وعملي جداً في نفس الوقت مع تجهيزات خارجية مميزة للسيارة الرياضية كونا كومفورت 2021.

مزايا kona كمفورت موديل 2021

تتميز فئة كمفورت بإمكانية smart start on operation للتشغيل الذكي مع الدخول الذكي وتقنية التشغيل عن بعد، مقاعد قماش فاخرة وزجاج كهربائي بالكامل، عجلة قيادة مكسوة بالجلد متعددة الأغراض بحيث يمكنك من خلالها التحكم في النظام الصوتي، البلوتوث ومثبت سرعة. السيارة مزودة بعداد رحلات وشاشة معلومات تدعم أبل كاربلاي وأندرويد أوتو، مسند أمامي درج للمقاعد الأمامية بالإَضافة إلى مسند خلفي لمقاعد الصف الثاني، مع مكيف لمس أوتوماتيكي وشاحن لاسلكي في كونا 2021 فئة كومفورت.