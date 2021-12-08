اعرف سعر ومواصفات أفخم السيارات موديل 2022 هيونداي i20 بالقوة والأداء المتميز

تعد سيارة هيونداي i20 من أفخم السيارات بالقوة والأداء الأكثر تميزا، لأنها سيارة كورية الصنع لها تاريخ طويل وخطيرة في وقت واحد مع العديد من موديلات السيارات الأخرى وكذلك فقد كانت بداية هذه السيارة من صدورها في عام 2008، وبدأت صدورها مرة أخرة في عام 2014 بدأ الجيل الثاني بالظهور واستمر حتى عام 2020، وتعرف بمواصفات جديدة وحديثة وذي قوة في الأداء والمحركات قوية للغاية في هيونداي i20 قوي، وهناك مواصفات أخرى متميزة من أفخم السيارات الكورية في جذب العملاء لها في تحقيق النجاح الباهر منذ ظهورها.

ومن أهم المواصفات التي سنجدها في سيارات هيونداي i20 2022 ما يلي:

يبلغ محرك هيونداي سعته قدرها 1400 لتر MPI، وتنتوع قدراتها الفائقة بـ 100 حصان ومعرفة عزم الدوران للسيارة العملاقة 134 رطلاً

وبالنسبة لجوانب السيارة الجديدة فيبلغ طول هيونداي i20 4،040 ملم وعرض السيارة حوالي 1،775 ملم بينما سيكون الارتفاع 1،450 ملم واما بالنسبة حجم العجلات للسيارة هيونداى 2580 مم.

يعمل تشغيل السيارة باستخدام ناقل محرك أوتوماتيكي بست سرعات.

وكما يتواجد خلف السيارة حقيبة Hyundai i20 واسعة بسعة 351 لترًا وارتفاع 140 ملم عن الأرض.

بعد إطلاق الطراز الجديد العملاق Hyundai i20 2022 وبعد انتشارها في الأسواق العالمية من قوة أداها وتميزها، حيث ارتفعت أسعار طراز Hyundai i20 2021 بشكل طفيف في صالات عرض السيارات، وأصبح سعرها على النحو التالي: –

سعر السيارة التي هي موديل 2022 هيونداي i20 من الفئة الأولى سعر 270 ألف جنيه.

سيارة هيونداي i20 التي هي موديل 2022 من الفئة الرابعة في الأسواق بسعر 310 مليون جنيه.

كما يبلغ سعر هيونداي i20 2022 من الفئة الثالثة في الأسواق سعر 300 مليون جنيه.

سعر سيارة هيونداي التي هي i20 موديل 2022 من الفئة الثانية سعر290 ألف جنيه.

مميزات هيونداي i20 2022