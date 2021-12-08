أشهر السيارات الجذابة..اعرف سعر ومواصفات Toyota Yaris 2022تويوتا يارس في السعودية

سيارة Toyota Yaris 2022 التي تعد من أشهر السيارات في الأسواق العالمية والمحلية من قبل المشترين هي تويوتا يارس 2022، وتأتي هذه السيارة بعدة مواصفات ومميزات غير موجودة خاصة بين منافسيها ومن نفس الجيل، وتتميز شكله الخارجي الجذاب وألوانه المميزة التي تناسب فئة الشباب على وجه الخصوص، وذلك تمكنت سيارة تويوتا الجديدة من الفوز بجائزة سيارة العام الأوروبية منذ رصيدها في عام 2020 وتعتبر واحدة من أكثر السيارات مصداقية.

تعد السيارة الرائعة تويوتا يارس 2022 من أشهر سيارات تويوتا في سوق السيارات السعودي، وهي نسخة 2021 التي أعلنت عنها شركة تويوتا موتور مؤخرًا.

تتمتع هذه الأصول بقدرات إجرائية عالية ، فضلاً عن المواصفات الجمالية للسيارة ، والتي أعطت السيارة خلفية من الفخامة والصقل.

يبلغ طول فئة الأبواب الأربعة حوالي 3.99 مترًا ، وارتفاعها 1.80 مترًا وارتفاعها 1.45 مترًا.

قاعدة عجلات سيارة تويونا يارس يبلغ 2.55 متر وذلك في نفس الفئة.

طول هذه السيارة اهو 3.94 مترًا، كما اننا نجد أن عرضها هو 1.74 مترًا ، وارتفاع السيارة هو 1.50 مترًا ، وكذلك تبلغ قاعدة عجلاتها هو 2.56 مترًا.

متوفر باللون الأحمر والرمادي والأسود والأبيض والأزرق.

تتكون سعة صندوق السيارة من ثلاثة جوانب: 0.57 و 1.08 و 0.57 متر على التوالي من حيث الطول والعرض والارتفاع.

المقاعد الداخلية قابلة للطي في جميع الفئات.

محرك السيارة مصير عظيم ، حيث تبلغ إزاحته حوالي 1600 سم مكعب وناتج 261 حصانًا.

المحرك مقترن بناقل حركة أوتوماتيكي 3 أسطوانات 6 متوافق.

يبلغ متوسط ​​استهلاك السيارة للوقود 8.2 أكثر من 100 كم.

يتميز بالموثوقية والموثوقية.

الداخل مريح وذو تصميم أنيق وجذاب.

استهلاك الوقود هو تقارب قياسي اقتصادي للغاية لمنافسيها.

يحتوي على العديد من وسائل الترفيه والأمن.

رؤية كافية ومسار واضح.

قطع غيارها متوفرة على نطاق واسع في السوق.

رؤية كافية ومسار واضح. قطع غيارها متوفرة على نطاق واسع في السوق. التوزيع الجيد للمكابح والمكابح المانعة للانغلاق.

وظيفة الإدخال الذكية.

8 وسائد هوائية.

عيوب موديل تويوتا الجديد 2022

استقرارها عالي السرعة لا يكفي.

غير مثبتة على الأمتعة الخفيفة.

جودة المقصورة الداخلية والمقاعد ليست بالجودة التي ينبغي أن تكون.

عندما نتكلم عن أسعار سيارات تويوتا في السوق السعودي الخاص بالسيارات فهو يبدأ من سعر لا يقل عن 52،785 ريال سعودي ويصل الي حد أقصى 59،685 ريال سعودي في المملكة العربية السعودية.