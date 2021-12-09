الفخامة... سيارة كاديلاك إسكاليد 2022 مواصفاتها وأسعارها في السعودية

سيارة كاديلاك إسكاليد 2022 مواصفاتها، أصبحت سيارة كاديلاك من أكثر السيارات التي يرغي في اقتنائها العديد من الأشخاص، وتتميز بالتطور والحداثة، حيث أنها تتمتع بالكثير من المزايا التي تجعلها من العلامات التجارية المتميزة والشهيرة في كافة أنحاء العالم، حيث أن السيارة تتميز بالقوة والصلابة والتي تجعلها تتغلب على كافة الصعوبات بطريقها، كما أنه مصنفة من بين السيارات الرياضية، وسوف تغزو السوق السعودي بقوة، لأنها تتناسب مع الطرق الجبلية الصعبة بالمملكة العربية السعودية.

سيارة كاديلاك إسكاليد 2022 مواصفاتها مواصفات سيارة كاديلاك إسكاليد 2022

تحمل السيارة الكثير من المواصفات المميزة حيث أنها تعتبر سيارة رياضية يرغب بها الكثير من الأشخاص وتتمثل مواصفات السيارة في الآتي:

السيارة بحجم عائلي كبير من الداخل يناسب العديد من الأشخاص.

والسيارة تتميز بموجود مصابيح ليد صغيرة عمودية.

السيارة تأتي بشكل قياسي مع مقاعد صف ثاني ومقاعد تتسع من الداخل لحوالي 7 أفراد.

بإمكانك رفع سعة المقاعد إلى ثمانية من خلال التبديل لمقعد متوسط الطول بكل سهولة.

يتوفر في السيارة مساند أمامية مريحة جداً، مع توفير التدفئة والتعديلات الكهربائية بحوالي 12 اتجاه، وللكثير من التدليل.

يوجد في السيارة شاشة عرض رقمية بثلاث شاشات بمعدل 38 بوصة.

يوجد في الخلف باب يعمل بالكهرباء.

السيارة مزودة بفتحة سقف بانورامية.

جنوط السيارة بمقاس 22 إنش وبإطارات بريد جستون.

السيارة مزودة بكاميرا قيادة متطورة منحنية بمقاس 38 بوصة.

سعر سيارة كاديلادك إسكاليد

تتميز النسخة البلاتينية لسيارة كاديلادك لعام 2022 من الفئات الأخرى لأنها توجد على واجهة كروم وتحمل ألوان متعددة مما يجعلها من الخيارات المميزة في عام 2022 في السعودية، وتعتبر النسخة البلاتينية هي الأغلى حيث أن سعرها يصل حتى حوالي ذ010745 دولار أمريكي فيما يعادل 381,543 ريال سعودي، كما أن السيارة تتميز بوظيفة الدفع الرباعي، مما يجعلها من أكثر الإصدارات تداول من خلال المستخدمين.

فئات سيارة كاديلادك إسكاليد

تتواجد سيارة كاديلاك بالكثير من الفئات والأنواع والإصدارات المتنوعة بعام 2022، وسعر السيارة يتغير على حسب الفئة بالقليل من المال، طبقاً للمواصفات التي تتواجد بالسيارة، ومن فئات السيارة كاديلاك بلاتينيوم، وسبورت وإسكاليد وكلاديك بريميوم لأكشري.