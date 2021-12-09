تويوتا بأسعار رخيصة ومريحة إنها سيارات مستعملة للتنازل في السعودية. يمكنك الحصول عليها ومعرفة متوسط الأسعار وبعض الأماكن. وهذا نظام التقبيل المشهور في المملكة العربية السعودية الذي يفضله الكثير حيث يمكنك أن تتعامل مع البنك مباشرة. ولا تتعامل مع شخص آخر وتدفع بقية الاقساط. والآن سننشر بعض من الاعلانات الخاصة عن السيارات المستعملة للتنازل في السعودية.

نعرض لكم أيضًا متوسط سعر السيارة تويوتا – كورولا.

تلك التي يصل الموديل: 2014.

بالنسبة لـ حالة السيارة : مستعملة استعمال جيد من صاحبها.

وننتقل هنا إلى القير: عادي.

أما بالنسبة لـ الوقود : فهو بنزين.

وبالنسبة لـ أستمارة وفحص جديد.

أما السعر لـ الحد 25 ألف.

تويوتا يارس 2021 مستعملة للتنازل. ناقل الحركة أوتوماتيك.

كذلك والمسافة المقطوعة عند عرض السيارة للتنازل هي 49,999-.

أما الممشى فقد قطعت 40,000 لون السيارة الخارجي بني السيارة متواجدة حاليا في القصيم.

اسم البنك او شركة التمويل: عبداللطيف جميل للتمويل؟

قيمة القسط الشهري: 1,070 ريال.

سيارات مستعملة للتنازل في السعودية تويوتا بأسعار رخيصة ومريحة سعر سيارة تويوتا كورولا موديل 2014 معروضة للبيع في المملكة العربية السعوديةسيارات للتنازل في السعودية بنظام التقبيل

تويوتا فورتشنر 2021 مستعملة للتنازل. ناقل الحركة أوتوماتيك.

والمسافة المقطوعة عند عرض السيارة للتنازل هي 19,999-10,000..

لون السيارة الخارجي أبيض السيارة متواجدة حاليا في جدة.

اسم البنك او شركة التمويل: بنك الإمارات دبي الوطني.

قيمة السيارة: 130,000 ريال.

قيمة القسط الشهري: 1,648 ريال.

عدد الاقساط المتبقية: 50.

الدفعة الاخيرة: 45,000 ريال.

عقود الإيجار البنكي من البنك الوطني السويسري لخطة 5 سنوات.

القسط الشهري 937.

مطلوب تحويل عاجل.

المحرك 1.5.

4000 كم

اسم البنك او شركة التمويل: البنك الاهلي التجاري.

قيمة السيارة: 64,500 ريال.

قيمة القسط الشهري: 937 ريال.

عدد الاقساط المتبقية: 58.

الدفعة الاخيرة: 10,000 ريال.

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من ضمن السيارات المستعملة للتقبيل في السعودية حاليًا سيارة تويوتا راش 2020 مستعملة للتنازل.