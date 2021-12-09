فولكس فاجن تاوس 2022 Volkswagen السيارة الألمانية القوية، والعملية، من فئة suv متوسطة الحجم، تناسب الاستخدام العائلي، والمغامرة، جيدة على الطرقات الوعرة، مصنعة من أجود الخامات من الداخل، التصميم الخارجي جذاب وأنيق، كعادة طرازات فاجن، تم إدخال بعض التحديثات على النسخة الجديدة 2022، وتقنيات معلوماتية، وترفيهية، متطورة، تمنح السائق متعة فائقة عند القيادة، لما تتضمنه من وسائل آمان تساعد القائد، في السير علي أصعب الطرقات بكل سلاسة، وأقل مجهود، وأعلى درجات السلامة، تأتي ب 3 فئات تجمعهم كل المميزات مع إضافات بعض الكماليات في الطرازات الأعلى.

مواصفات فولكس فاجن تاوس 2022 Volkswagen والأسعار

سيارات الدفع الرباعي فاجن تاوس 2022 من أفضل سيارات تلك الفئة، موفرة للوقود، تقدم أداء ثابت وقوي، على الطرقات، سهلة القيادة، تملك مساحة تحميل كبيرة في الخلف، تأتي بمجموعتين من مقاعد الأطفال، مع مثبت ربط بالخلف، الشكل الخارجي لها يشبه إلى حد كبير كروس سبورت، تأتي بشباك عريض في الأمام يحمل شعار فولكس فاجن، مع فتحات أكبر لتهوية المحرك، وصادم هجومي يمنحها مظهر جريء.

يوجد بها كشافات ضبابية سواء في الأمام أو الخلف، تأتي بقياسات متعددة للجنوط حسب الفئة تبدأ من 17 إنش إلى 19 إنش لتصل السيارة إلى أعلى درجات الثبات.

تصميم فاجن تاوس 2022 Volkswagen

مقصورة سيارة فولكس فاجن تاوس 2022 مذهلة ومريحة، مساحات واسعة بين كل مقعد، للأرجل والرأس، مصنعة من أجود خامات الجلد، 5 مقاعد، الصف الأمامي يدعم مقعد السائق 8 أوضاع للتعديل، تدعم أيضا نظام للتدفئة، والتبريد لتتكيف مع أوضاع الطقس المختلفة، تملك نظام ترفيهي mib3، لجعل القيادة أكثر إمتاعاً، مع نظام صوت رائع 8 مكبرات للصوت من بيتس، يدعم العديد من تقنيات الاتصال بالهاتف الذكي من بلوتوث وواي فاي وغيرها.

تدعم خاصية شحن الهاتف المميزة، تملك تكييف رائع يعمل علي تنقية الهواء، قوي يصل إلى كافة أنحاء السيارة، مع فتحة سقف تمنح فاجن المزيد من الأناقة والشكل المميز.