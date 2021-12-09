بيلتا 2022 وحش السيارات اليابانية يرفع معدلات الإقبال عليه أهم مواصفات التويوتا بيلتا الجديدة كلياً

أسعار ومواصفات السيارة تويوتا بيلتا 2022 في مصر والسعودية سيارة تويوتا بيلتا 2022، السيارة المنتظرة في العام الجديد من عملاق الصناعة اليابانية شركة تويوتا، التي تلفت الأنظار بمجرد ذكر الماركة التي تحظى بإعجاب وثقة الملايين حول العالم، و يترقب نزول السيارة تويوتا بيلتا 2022 الأسواق المصرية والسعودية، ويتهافت عدد كبير من الأشخاص الراغبين في شرائها في البحث عليها ومعرفة المعلومات عن مواصفات وسعر تويوتا بيلتا الجديدة ، وذلك بالنسبة للفئتين التي كشفت الشركة اليابانية الستار عنهم من السيارة التي بيلتا تنافس وبقوة افضل الماركات الأخرى من السيارات نفس الفئة، ونذكر اليوم أهم مواصفات الطراز الجديد من سيارات تويوتا بيلتا واسعارها في مصر والسعودية.

مواصفات واسعار سيارة تويوتا بيلتا 2022

وتأتي السيارة بيلتا الجديدة مزودة بأفضل وسائل التصنيع من الناحية التقنية والفنية ووسائل الأمان بالإضافة إلى وسائل الترفيه، وذلك بالنسبة للفئتين التي كشفت تويوتا إيجبت وكيل الشركة اليابانية في مصر عن أسعارهم، حيث يبلغ سعر الفئة الأولى 235 ألف جنيه، يبلغ سعر الفئة الثانية من السيارة بيلتا 2022 سعر 275 جنيه، وتتمتع السيارة من فئة السيدان بالعديد من المميزات المختلفة

فالبنسبة لسعة الموتور تبلغ 1500 سي سي بقوة 103 حصان بالإضافة إلى ناقل حركة أوتوماتيكي رباعي، فرامل مانعة الانغلاق، 15 من الجنوط، تحكم إلكتروني في المرايات الجانبية والمقاعد الخلفية والامامية مثبت سرعة بالإضافة إلى خاصية التشغيل الإلكتروني من خلال زورار، مصابيح ليد هيدروليك حساسية الركن وكاميرات مراقبة .

وسائل الامان بالسيارة وسائد هوائية ونظام إيموبليزر ضد السرقة، و أماكن تثبيت لمقعد الأطفال ISOFIX، نظام الفرامل المانع للإنزلاق

وسائل الترفيه شاشة باللمس 7 بوصة تسمح بالاتصال الإليكتروني بكل التطبيقات الذكية مكبرات صوتية متعددة ، وبلوتوث بالإضافة بمدخل AUX -USB، ومقاعد السيارة المصنوعة من الجلد الفاخر والعديد من المميزات الرائعة.

أسعار السيارة تويوتا بيلتا 2022

وبالنسبة عن أسعار السيارة في المملكة العربية السعودية ، من المقرر طرح نفس الفئتين من السيارة تويوتا بيلتا 2022 في أسواق السيارات بالمملكة، مما جعل عدد كبير الأشخاص في انتظار نزولها من أجل الحصول عليها بعد معرفة المواصفات المذهلة التي تحتوي عليها السيارة الجديدة، وكشفت تويوتا اليابانية أن السيارة بيلتا 2022 سوف يكون أسعارها كالتالي في السعودية :

يبلغ سعر الفئة الأولى من السيارة تويوتا بيلتا 65 ألف ريال سعودي.

يبلغ سعر الفئة الثانية من السيارة تويوتا بيلتا 770 ألف ريال سعودي