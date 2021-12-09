37,400 ألف ريال سعودي أرخص أنواع السيارات في السعودية مواصفات ومميزات ولا فى الأحلام

أرخص أنواع السيارات في السعودية، تتعدد أنواع السيارات في السُّعُودية بشكل يسمح لكل عميل باختيار الموديل الذي يناسب ذوقه والإمكانات التي يحلم بها بالإضافة إلي السعر القليل مقارنة بأسعار السيارات في السوق السعودي التي ترتفع أثمانها بصورة كبيرة مثل سيارة هيزنداي جراند 10 موديل 2021 وسيارة ميتسوبيشي spacestar موديل 2021، وسيارة هوندا سيتي موديل 2021، بالإضافة إلي سيارة BYD F3 موديل 2021 والعديد من الفئات الأخري. أرخص أنواع السيارات في السعودية أرخص أنواع السيارات في السعودية سيارة هيونداي جراند 10 موديل 2021 تعمل هيونداي جراند 10 موديل 2021 عن طريق محرك يتكون من 4 أسطوانات وتبلغ قوته 83 حصان، ويصل عزم دوران الدوران إلي 114 نيوتن/ متر.

معدل تسارع السيارة خلال 15.4 ثانية مسافة ما بين 0 إلي 100 كم.

خلال 15.4 ثانية مسافة ما بين 0 إلي 100 كم. سعة المحرك تصل إلي 1200 سي سي سيارة هيونداي جراند 10 موديل 2021 وتباع السيارة في السوق السعودي بأسعار تبدأ من 54 ريال سعودي. سيارة ميتسوبيشي spacestar موديل 2021 سيارة هيونداي جراند 10 موديل 2021سيارة ميتسوبيشي spacestar موديل 2021 تتراوح أبعاد السيارة ما بين 3795 للطول و 1665 للعرض، وتعمل من خلال محرك بقوة 78 حصان عن طريق ناقل حركة أوتوماتيكي.

تبلغ سعة المحرك 1200 سي سي بينما عزم الدوران يصل إلي 106 نيوتن/ متر.

أقصي سرعة للسيارة تبلغ 173 كم/ساعة ومحركها يتكون من 3 سليندرات. سعر سيارة ميتسوبيشي spacestar موديل 2021 تبدأ أسعار السيارة في السعودية من 37,400 ريال سعودي بينما أقصي سعر لها هو 40,453 ريال سعودي. هوندا سيتي موديل 2021 سعر سيارة ميتسوبيشي spacestar موديل 2021هوندا سيتي موديل 2021 تعمل سيارة هوندا سيتي موديل 2021 بواسطة محرك يتكون من 4 أسطوانات، وتبلغ سعته إلي 1500 سي سي بينما تصل قوته إلي 119 حصان.

أقصي سرعة للسيارة تبلغ 190 كيلومتر في الساعة ويبلغ معدل تسارعها في مدة 11.5 ثانية مسافة ما بين 0 إلي 100 كم.

أما عزم دوران السيارة فيقدر 145 نيوتن/ متر. سعر سيارة هوندا سيتي موديل 2021 سعر السيارة في السوق السعودي يتراوح ما بين 55,200 ريال وحتي 72,220 ريال سعودي. BYD F3 موديل 2021 سعر سيارة هوندا سيتي موديل 2021BYD F3 موديل 2021 عزم دوران سيارة BYD F3 يصل إلي 145 نيوتن/ متر، أما سعة المحرك فتبلغ 1500 سي سي.

يعمل المحرك بقوة 110 حصان، وأقصي سرعة للسيارة 170 كيلومتر في الساعة بينما تبلغ قوة المحرك 110 حصان ويعمل من خلال 4 سليندرات. سعر سيارة BYD F3 موديل 2021 سعر سيارة BYD F3 موديل 2021 تباع السيارة في السعودية بسعر يبدأ من 44,275 ريال وأقصي سعر لها 49,450 ريال سعودي. الوسوم

أرخص أنواع السيارات في السعودية، تتعدد أنواع السيارات في السُّعُودية بشكل يسمح لكل عميل باختيار الموديل الذي يناسب ذوقه والإمكانات التي يحلم بها بالإضافة إلي السعر القليل مقارنة بأسعار السيارات في السوق السعودي التي ترتفع أثمانها بصورة كبيرة مثل سيارة هيزنداي جراند 10 موديل 2021 وسيارة ميتسوبيشي spacestar موديل 2021، وسيارة هوندا سيتي موديل 2021، بالإضافة إلي سيارة BYD F3 موديل 2021 والعديد من الفئات الأخري. أرخص أنواع السيارات في السعودية أرخص أنواع السيارات في السعودية سيارة هيونداي جراند 10 موديل 2021 تعمل هيونداي جراند 10 موديل 2021 عن طريق محرك يتكون من 4 أسطوانات وتبلغ قوته 83 حصان، ويصل عزم دوران الدوران إلي 114 نيوتن/ متر.

معدل تسارع السيارة خلال 15.4 ثانية مسافة ما بين 0 إلي 100 كم.

خلال 15.4 ثانية مسافة ما بين 0 إلي 100 كم. سعة المحرك تصل إلي 1200 سي سي سيارة هيونداي جراند 10 موديل 2021 وتباع السيارة في السوق السعودي بأسعار تبدأ من 54 ريال سعودي. سيارة ميتسوبيشي spacestar موديل 2021 سيارة هيونداي جراند 10 موديل 2021سيارة ميتسوبيشي spacestar موديل 2021 تتراوح أبعاد السيارة ما بين 3795 للطول و 1665 للعرض، وتعمل من خلال محرك بقوة 78 حصان عن طريق ناقل حركة أوتوماتيكي.

تبلغ سعة المحرك 1200 سي سي بينما عزم الدوران يصل إلي 106 نيوتن/ متر.

أقصي سرعة للسيارة تبلغ 173 كم/ساعة ومحركها يتكون من 3 سليندرات. سعر سيارة ميتسوبيشي spacestar موديل 2021 تبدأ أسعار السيارة في السعودية من 37,400 ريال سعودي بينما أقصي سعر لها هو 40,453 ريال سعودي. هوندا سيتي موديل 2021 سعر سيارة ميتسوبيشي spacestar موديل 2021هوندا سيتي موديل 2021 تعمل سيارة هوندا سيتي موديل 2021 بواسطة محرك يتكون من 4 أسطوانات، وتبلغ سعته إلي 1500 سي سي بينما تصل قوته إلي 119 حصان.

أقصي سرعة للسيارة تبلغ 190 كيلومتر في الساعة ويبلغ معدل تسارعها في مدة 11.5 ثانية مسافة ما بين 0 إلي 100 كم.

أما عزم دوران السيارة فيقدر 145 نيوتن/ متر. سعر سيارة هوندا سيتي موديل 2021 سعر السيارة في السوق السعودي يتراوح ما بين 55,200 ريال وحتي 72,220 ريال سعودي. BYD F3 موديل 2021 سعر سيارة هوندا سيتي موديل 2021BYD F3 موديل 2021 عزم دوران سيارة BYD F3 يصل إلي 145 نيوتن/ متر، أما سعة المحرك فتبلغ 1500 سي سي.

يعمل المحرك بقوة 110 حصان، وأقصي سرعة للسيارة 170 كيلومتر في الساعة بينما تبلغ قوة المحرك 110 حصان ويعمل من خلال 4 سليندرات. سعر سيارة BYD F3 موديل 2021 سعر سيارة BYD F3 موديل 2021 تباع السيارة في السعودية بسعر يبدأ من 44,275 ريال وأقصي سعر لها 49,450 ريال سعودي.

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