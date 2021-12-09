أرخص عروض التقسيط …… تقسيط سيارة كيا بيجاس LX 2020 من الجبر للتمويل لمدة 5 سنوات

عروض التقسيط سيارة كيا بيجاس LX 2020، يوفر الجبر للتمويل عروض تقسيط مريحه لسيارة كيا بيجاس LX 2020 التي تعد من إصدارات العام 2019 وهي من إنتاج شركه كيا في كوريا وتتميز السيارة وسعرها الاقتصادي الذي يناسب الكثير من العملاء وتتميز بإمكانيات عديده على مستوى الأمان والرفاهية تجعل العملاء يقبلون على شرائها بالكاش أو بالتقسيط المريح على 60 شهر من الجبر للتمويل. عروض التقسيط سيارة كيا بيجاس LX 2020 تباع سيارة كيا بيجاس LX 2020 بأسعار تبدأ من 64,688 ريال سعودي ويمكن تقسيطها من الجبر للتمويل علي مدة زمنية تصل إلي 5 سنوات.

بحيث يدفع عميل الجبر للتمويل قسطا شهريا بقيمة 866 ريال ويكون المقدم المدفوع خلال الدفعة الأولي هو مبلغ 4699 ريال بينما الدفعة الأخيرة من قسط سيارة كيا بيجاس تصل إلي 14007 ريال سعودي. عروض التقسيط سيارة كيا بيجاس LX 2020 مواصفات كيا بيجاس LX 2020 يوجد بها ناقل حركة يدوي يعمل بواسطة 5 سرعات.

يبلغ سعة المحرك 1400 سي سي أي ما يعادل 1.4 لتر.

حقيبة السيارة الخلفية واسعة بحيث تصل سعتها إلي 475 لتر.

مقابض السيارة الخارجية تم طلائها بمادة الكروم التي تعطي لمظهرها الجاذبية والرقي.

يمكن التحكم في توازن السيارة وثباتها إلكترونيا.

معدل تسارع سيارة كيا بيجاس LX 2020 يبلغ 180 كم/ ساعة. مواصفات كيا بيجاس LX 2020 مميزات سيارة كيا بيجاس LX 2020 تتميز سيارة كيا بيجاس LX 2020 بصوتها الهادئ أثناء القيادة.

بيجاس LX 2020 بصوتها الهادئ أثناء القيادة. ارتفاعها عن الأرض مناسب مما يقي السيارة من الاحتكاك وتضرر هيكلها الخارجي.

فتيس السيارة قوي بحيث يعمل بواسطة 6 سرعات.

بها شاشة لعرض المعلومات بمقاس 2.8 بوصة.

بها مكبرات صوتية تعمل بواسطة عدد من السماعات يصل إلي 6 سماعات.

كما أن تهوية سيارة كيا جيدة من خلال 8 وحدات يمكن دخول الهواء بواسطتها.

جيدة من خلال 8 وحدات يمكن دخول الهواء بواسطتها. تتميز بوجود فتحة سقف بانوراميه.

تحتوي علي مرايا جانبي تعمل بالكهرباء.

كما تعمل مؤشرات السيارة بواسطة تقنية LED.

كما يتوفر بها شاشة لتساعد السائق في الرؤية الخلفية أثناء القيادة.

تساعد الشاشة الخلفية في توجيه السيارة عند قيام السائق بإيقافها. الفرق بين جميع أنواع سيارات كيا بيجاس يوجد داخل هذه الفئة من السيارة فتحة سقف بانورامية .

تحتوى على هيكل خارجي أفضل من باقي فئات سيارة كيا بيجاس .

تحتوي على العديد من وسائل الأمان التى تعمل على حماية الأفراد . مميزات سيارة كيا بيجاس LX 2020الفرق بين جميع أنواع سيارات كيا بيجاس الوسوم

عروض التقسيط سيارة كيا بيجاس LX 2020، يوفر الجبر للتمويل عروض تقسيط مريحه لسيارة كيا بيجاس LX 2020 التي تعد من إصدارات العام 2019 وهي من إنتاج شركه كيا في كوريا وتتميز السيارة وسعرها الاقتصادي الذي يناسب الكثير من العملاء وتتميز بإمكانيات عديده على مستوى الأمان والرفاهية تجعل العملاء يقبلون على شرائها بالكاش أو بالتقسيط المريح على 60 شهر من الجبر للتمويل. عروض التقسيط سيارة كيا بيجاس LX 2020 تباع سيارة كيا بيجاس LX 2020 بأسعار تبدأ من 64,688 ريال سعودي ويمكن تقسيطها من الجبر للتمويل علي مدة زمنية تصل إلي 5 سنوات.

بحيث يدفع عميل الجبر للتمويل قسطا شهريا بقيمة 866 ريال ويكون المقدم المدفوع خلال الدفعة الأولي هو مبلغ 4699 ريال بينما الدفعة الأخيرة من قسط سيارة كيا بيجاس تصل إلي 14007 ريال سعودي. عروض التقسيط سيارة كيا بيجاس LX 2020 مواصفات كيا بيجاس LX 2020 يوجد بها ناقل حركة يدوي يعمل بواسطة 5 سرعات.

يبلغ سعة المحرك 1400 سي سي أي ما يعادل 1.4 لتر.

حقيبة السيارة الخلفية واسعة بحيث تصل سعتها إلي 475 لتر.

مقابض السيارة الخارجية تم طلائها بمادة الكروم التي تعطي لمظهرها الجاذبية والرقي.

يمكن التحكم في توازن السيارة وثباتها إلكترونيا.

معدل تسارع سيارة كيا بيجاس LX 2020 يبلغ 180 كم/ ساعة. مواصفات كيا بيجاس LX 2020 مميزات سيارة كيا بيجاس LX 2020 تتميز سيارة كيا بيجاس LX 2020 بصوتها الهادئ أثناء القيادة.

بيجاس LX 2020 بصوتها الهادئ أثناء القيادة. ارتفاعها عن الأرض مناسب مما يقي السيارة من الاحتكاك وتضرر هيكلها الخارجي.

فتيس السيارة قوي بحيث يعمل بواسطة 6 سرعات.

بها شاشة لعرض المعلومات بمقاس 2.8 بوصة.

بها مكبرات صوتية تعمل بواسطة عدد من السماعات يصل إلي 6 سماعات.

كما أن تهوية سيارة كيا جيدة من خلال 8 وحدات يمكن دخول الهواء بواسطتها.

جيدة من خلال 8 وحدات يمكن دخول الهواء بواسطتها. تتميز بوجود فتحة سقف بانوراميه.

تحتوي علي مرايا جانبي تعمل بالكهرباء.

كما تعمل مؤشرات السيارة بواسطة تقنية LED.

كما يتوفر بها شاشة لتساعد السائق في الرؤية الخلفية أثناء القيادة.

تساعد الشاشة الخلفية في توجيه السيارة عند قيام السائق بإيقافها. الفرق بين جميع أنواع سيارات كيا بيجاس يوجد داخل هذه الفئة من السيارة فتحة سقف بانورامية .

تحتوى على هيكل خارجي أفضل من باقي فئات سيارة كيا بيجاس .

تحتوي على العديد من وسائل الأمان التى تعمل على حماية الأفراد . مميزات سيارة كيا بيجاس LX 2020الفرق بين جميع أنواع سيارات كيا بيجاس

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