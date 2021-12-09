افخم انواع السيارات.. سيارة تويوتا تندرا 2022 في السعودية بأسعار ومواصفات تنافسية

سيارة تويوتا تندرا 2022 في السعودية من أهم نوعيات ماركات السيارات الأكثر تميز حيث تعتبر واحدة من الموديلات التي تتمتع بالمستوى العالي من الجودة في التصميم وروعة الأداء وجمال صالونها من الداخل مع الكثير من التجهيزات الأساسية الممتازة، وبالنسبة لمختلف عوامل السلامة والأمان للقيادة للسيارة فهي متوفرة بالموديل تندرا ومن الماركة العالمية تويوتا، وفيما يلي بيان بأهم المعلومات عن التفاصيل الخاصة بالسيارة، وتجهيزاتها ومواصفاتها الأساسية.

سيارة تويوتا تندرا 2022 في السعودية

السيارة من ماركة تجارية عالمية يابانية مثل تويوتا تندرا 2022 في السعودية من أنواع السيارات المتميزة والتي تجمع ما بين مواصفات السيارة الفاخرة، وعراقة التصميم وإبداعه من الداخل بالصالون المتميز بمقاعده المريحة مع الأبعاد المناسبة من الداخل والخاصة بالسيارة، مع التصميم من الخارج والذي يتسم بكونه هيكل بالغ القوة، وتتوفر السيارة تويوتا تندرا 2022 في السعودية بكبرى الشركات الموكلة بعرض هذا الموديل للعام ألفين اثنين وعشرين بالمواصفات التالية:

مواصفات سيارة تويوتا تندرا 2022 في السعودية

السيارة من العلامة التجارية الأشهر تويوتا وموديل تندرا 2022 في السعودية تحديدا له الكثير من المواصفات الخاصة والتي نذكر منها ما يلي:

قوة المحرك تبلغ أربعمائة سبعة وثلاثين حصان.

السيارة من الفئة المسماة البيك أب.

المحرك بالشكل v6.

التكوين الداخلي الخاص بها من النوع الدوبل كابين.

أفضل المستويات التقنية تتوفر بالتركيب الداخلي للسيارة.

المحرك من النوع التربو القوي.

أفضل المميزات للراحة والأمان متواجدة بالسيارة.

نظام الوسائد الهوائية لتفادي الارتطامات والصدمات.

السيارة تتوفر بحوالي ستة نسخ لستة فئات لموديل عام ألفين اثنين وعشرين.يتوفر عدد من الخيارات للشباك الأمامي حوالي سبعة

المصابيح الليد تتواجد بناحية السيارة من الأمام.

تتوفر التصميمات الخاصة بالسي على الطرق الوعرة مع توفر شبكة سوداء من الأحرف لكلمة تويوتا بالإنجليزية.

الحروف لكلمة تندرا بالناحية الخلفية من السيارة.

الجنوط متوفر بالمقاس ثمانية عشر إنش.

توفر نوع الفرامل والتي تمنع الانغلاق والتي تحافظ على السيارة وعلى من يقودها على أصعب الطرق وأكثرها وعورة.

نظام الوسائد الهوائية على المقاعد للوقاية من الرضوض والوقاية من الاصطدامات.

أهم عوامل السلامة في سيارة تويوتا تندرا 2022