السيارة الفخمة وصلت السعودية..... سيارة تويوتا لاند كروزر2022 وأحدث مواصفات ومميزات السيارة وأسعارها في السعودية

تعتبر سيارة تويوتا لاند كروزر ٢٠٢٢ النسخة اليابانية من أقوى وأرقى السيارات المتاحة في الأسواق المصرية والعربية، حيث يوجد بها أنظمة وأمان مختلف، بالإضافة إلى برامج التحكم مع العناصر المساعدة للقائد، كما يمكن لتصميمها الخارجي الضخم قدرة التعامل مع الطرق الوعرة.

سيارة تويوتا لاند كروزر2022

قد تتميز سيارة تويوتا لاند كروزر2022 بالعديد من المواصفات والمميزات التى قد تفضلها عن غيرها من السيارات والان من خلا موقع ثقفني سوف نقدم لكم أحدث مواصفات ومميزات السيارة

مواصفات سيارة تويوتا لاند كروزر2022

قد تحتوي سيارة تويوتا لاند كروزر2022 علي العديد من المواصفات ومن أهمها :-

يوجد بالسيارة محرك أسطوانات ٦ سلندرات بسعة قدرها ٣٥٠٠ سي سي.

قوة محرك السيارة ٤٠٩ حصان.

كما أن عزم دوران السيارة ٦٥٠ نيوتن/متر.

يوجد بعجلات السيارة ناقل حركي أوتوماتيكي.

يبلغ طول سيارة تويوتا لاند كروزر ٥.١٤٥ متر.

ويبلغ عرض السيارة ١.٩٨٠متر.

وتوجد السيارة بارتفاع ١.٨٩٠.

يوجد بالسيارة خزان يسع إلى ١١٠ لتر على الأكثر.

المقصورة الداخلية في السيارة تسع ٧ مقاعد.

مع وجود شبكة أمامية بالسيارة تمنحها أفضل تعامل مع حركة الهواء الديناميكية.

ويوجد أيضًا مرآيات جانبية ضوئية.

يوجد بسيارة تويوتا لاند كروزر أنظمة آبل كار.

أنظمة آبل كار. كما يوجد شاشة عرض أمامية كبيرة.

ويوجد فتحة سقف، وباب خلفي كهربائي، ونظام صوتي JbL قوي.

يوجد بصمة أصبع لزر مفتاح التشغيل.

كما يوجد منقي لهواء السيارة.

صنعت سيارة تويوتا لاند كروز بنظام أمان عالي يمنحها القدرة على السير في الطرقات الوعرة، كما يوجد بها أنظمة أمان مختلفة مثل نظام الوسادة الهوائية، ونظام التحذير من الاصطدام.

بنظام أمان عالي يمنحها القدرة على السير في الطرقات الوعرة، كما يوجد بها أنظمة أمان مختلفة مثل نظام الوسادة الهوائية، ونظام التحذير من الاصطدام. ونظام الضوء المكثف.

وتحتوي السيارة على نظام التوجيه عند حالات الطوارئ.

ويوجد بها أيضاً نظام تتبع السير.

وتحتوي سيارة تويوتا لاند كروزر2022 على نظام تتبع السرعة الديناميكية.

على نظام تتبع السرعة الديناميكية. كما يوجد داخل سيارة تويوتا لاند كروزر2022 الستائر الجانبية.

مميزات سيارة تويتا لاند كروزر 2022

تباع سيارة تويوتا لاند كروزر في مصر بسعر ٤ ملايين الجنيهات حيث توجد في مصر بفئة تجهيزات واحدة.

في مصر بسعر ٤ ملايين الجنيهات حيث توجد في مصر بفئة تجهيزات واحدة. كما تباع في السعودية بسعر ٤٠٤.٥٧٠ مع اختلاف فئاتها وأسعارها.

أسعار سيارة تويوتا لاند كروزر 2022