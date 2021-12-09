الوحش المنتظر لعشاق الهاتشباك.. «سوزوكي ألتو» موديل 2022 في السعودية أقوي السيارات الفخمة

الوحش المنتظر لعشاق الهاتشباك.. «سوزوكي ألتو» موديل 2022 من السيارات التي تتميز بأنها تحتوي على محرك قوي يصل قوته إلى ٨٠٠ سي سي، ويحتوي على قوة ٤٧ حصان وتتميز بأنها من نوعية السيارات الهاتشباك، بالإضافة إلى انها من أفضل السيارات في الصناعة اليابانية والتي تجعل السيارة هي الأفضل من حيث الفينيش النهائي والتكلفة المناسبة مقارنة بغيرها من السيارات، فهي حصلت على تقييمات إيجابية من قبل محبي القيادة سواء في أداء المحرك او توافر قطع الغيار في الأسواق أو التصميم الخارجي والداخلي ووسائل الأمان المتاحة وغيرها من الكماليات والأسعار.مميزات سوزوكي ألتو موديل 2022
تضم السيارة مجموعة مختلفة من المواصفات المميزة التي تتميز بها، فهي من السيارات الصغيرة المتوفرة في الجيل السابع من هذه الماركة التجارية لصناعة السيارة في اليابان.
وقد تمكنت هذه السيارة من الحصول على لقب أرخص سيارة في مصر، حيث أنها تتميز بمجموعة من التجهيزات الاقتصادية المختلفة التي تتمثل في المحرك الثلاثي الأسطوانات
ونظام الجر التي تعمل به السيارة بالإضافة إلى الجنوط المصنوعة من الحديد والتي تبلغ قطرها ثلاثة عشر بوصة، بالإضافة إلى المساحة الخاصة بالصندوق الخلفي للسيارة.
تحتوي السيارة على نظام فرامل مانع للانغلاق وتحتوي على قفل امام خلفي وانذار خاص بحزام الأمان واثنين من الوسائد الهوائيةمواصفات سوزوكي ألتو موديل ٢٠٢٢
هم مواصفات وتقنيات سيارة سوزوكي ألتو موديل 2022
- سيارة سوزوكي ألتو موديل 2022 تتميز بالتصميم الخارجي المميز والراقي والانيق بالمقارنة بسعرها
- فهي تتميز بمجموعة من الإمكانيات المختلفة التي تتمثل في الشبكة الامامية المميزة الشكل.
- وتتميز أيضا بأنها تحتوي على مجموعة من المصابيح الأمامية الانسيابية بالإضافة إلى وجود اضاءات في الرفارف الجانبية.
- وهذا بالإضافة لمعدلات استهلاك الوقود والتي تصل لاستهلاك ثلاثة لتر في المائة كيلو فقط.
- السيارة مزودة بجنوط معدنية مصنوعة من مادة الحديد
- مساحة الصندوق الخلفي في السيارة تصل إلى ١٨٠ لتر
- بالإضافة الى التصميم الخارجي المميز والانيق والراقي المناسب تماما مع السعر القليل الخاص بهذه السيارة
- تحتوي السيارة على ناقل حركة يحتوي على خمس سرعات مختلفة تعمل بشكل إلكتروني.
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الوحش المنتظر لعشاق الهاتشباك.. «سوزوكي ألتو» موديل 2022 من السيارات التي تتميز بأنها تحتوي على محرك قوي يصل قوته إلى ٨٠٠ سي سي، ويحتوي على قوة ٤٧ حصان وتتميز بأنها من نوعية السيارات الهاتشباك، بالإضافة إلى انها من أفضل السيارات في الصناعة اليابانية والتي تجعل السيارة هي الأفضل من حيث الفينيش النهائي والتكلفة المناسبة مقارنة بغيرها من السيارات، فهي حصلت على تقييمات إيجابية من قبل محبي القيادة سواء في أداء المحرك او توافر قطع الغيار في الأسواق أو التصميم الخارجي والداخلي ووسائل الأمان المتاحة وغيرها من الكماليات والأسعار.مميزات سوزوكي ألتو موديل 2022
تضم السيارة مجموعة مختلفة من المواصفات المميزة التي تتميز بها، فهي من السيارات الصغيرة المتوفرة في الجيل السابع من هذه الماركة التجارية لصناعة السيارة في اليابان.
وقد تمكنت هذه السيارة من الحصول على لقب أرخص سيارة في مصر، حيث أنها تتميز بمجموعة من التجهيزات الاقتصادية المختلفة التي تتمثل في المحرك الثلاثي الأسطوانات
ونظام الجر التي تعمل به السيارة بالإضافة إلى الجنوط المصنوعة من الحديد والتي تبلغ قطرها ثلاثة عشر بوصة، بالإضافة إلى المساحة الخاصة بالصندوق الخلفي للسيارة.
تحتوي السيارة على نظام فرامل مانع للانغلاق وتحتوي على قفل امام خلفي وانذار خاص بحزام الأمان واثنين من الوسائد الهوائيةمواصفات سوزوكي ألتو موديل ٢٠٢٢
هم مواصفات وتقنيات سيارة سوزوكي ألتو موديل 2022
- سيارة سوزوكي ألتو موديل 2022 تتميز بالتصميم الخارجي المميز والراقي والانيق بالمقارنة بسعرها
- فهي تتميز بمجموعة من الإمكانيات المختلفة التي تتمثل في الشبكة الامامية المميزة الشكل.
- وتتميز أيضا بأنها تحتوي على مجموعة من المصابيح الأمامية الانسيابية بالإضافة إلى وجود اضاءات في الرفارف الجانبية.
- وهذا بالإضافة لمعدلات استهلاك الوقود والتي تصل لاستهلاك ثلاثة لتر في المائة كيلو فقط.
- السيارة مزودة بجنوط معدنية مصنوعة من مادة الحديد
- مساحة الصندوق الخلفي في السيارة تصل إلى ١٨٠ لتر
- بالإضافة الى التصميم الخارجي المميز والانيق والراقي المناسب تماما مع السعر القليل الخاص بهذه السيارة
- تحتوي السيارة على ناقل حركة يحتوي على خمس سرعات مختلفة تعمل بشكل إلكتروني.
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