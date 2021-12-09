“جوهرة كيا” شوف مواصفات سيارة كيا كارينز 2022 الجديدة كليا بتقنيات حديثة ومبتكرة

“جوهرة كيا” شوف مواصفات سيارة كيا كارينز 2022 قامت شركة كيا الرائدة في صناعة السيارات في كوريا الجنوبية وثاني أشهر الشركات الكورية للسيارات بالكشف عن سيارتها الجديدة كيا كارينز 2022 حيث قامت منذ أيام بطرح صور تشويقية للسيارات وأعلنت أنه من المتوقع أن يتم تدشين السيارة في يوم 16 ديسمبر من عامنا الحالي 2021 وأنا ستكون متاحة في صالات وأسواق عرض السيارات في بدايات العام القادم 2022 وما هي إلا أيام قليلة وتنتمي السيارة إلى سيارات الـ SUV الرياضية متعددة المهام.

سعة محرك السيارة تبلغ 1600 سي سي (1.6 لتر) وقوتها 135 حصان.

مرتبطة بناقل حركة يعمل أوتوماتيكيًا مكون من 4 أسطوانات و16 صمام.

أقصى عزم دوران للسيارة 144 نيوتن لكل متر ويحتوي المحرك على 6 سرعات.

شاشات لعرض الوسائط الترفيهية والمعلوماتية مقاسها 10.25 بوصة في الفئات العليا.

في فئات السيارة الأولى مقاس الشاشة حوالي 8 بوصة.

خاصية الجر الأمامي للسيارة.

الجنوط الرياضية لعجلات السيارة مقاسها 18 بوصة.

تحتوي السيارة من 5 إلى 7 مقاعد مصنوعة من قماش فاخر ومخملي.

الفرامل مانعة للانغلاق من النوع ABS.

توزيع قوى الفرامل إلكترونيًا وخاصية مساعد الفرامل.

مشغل سي دي، راديو وMP3 وأزرار للتحكم في قوة الصوت.

مقاعد السيارة قابلة للطي والتحكم فيها.

خاصية الدخول الذكي.

كشف النقطة العمياء.

فتحة سقف بانورامية كهربائية.

وسائد هوائية جانبية وأمامية لحماية كل الركاب داخل السيارة.

مصابيح إضاءة أمامية وخلفية تعمل بالليد.

عجلة قيادة السيارة متعددة الأغراض والمهام.

مواصفات سيارة كيا كارينز 2022 الوحش الكوريمميزات سيارة كيا موديل 2022 الجديدة كليًاعيوب سيارة كيا موديل 2022 الجديدة كليًا

لم يتم الكشف عن أي عيوب خاصة بسيارة كيا كارينز 2022 حتى الآن وبمجرد ما إن يتم الكشف سنقوم بالإعلان عنها.

أسعار سيارة كيا موديل 2022 الجديدة كليًا في سوق السيارات السعودي

تبدأ أسعار السيارة في سوق السيارات السعودي من سعر 65 ألف ريال سعودي.

يبلغ سعر السيارة في الإمارات حوالي 63 ألف درهم إماراتي.

أما في الكويت تبدأ من 40 آلاف درهم إماراتي.

في قطر تبدأ أسعار السيارة من 62 ألف ريال قطري.

بينما في عمان تبدأ الأسعار من 6000 ريال.

وفي البحرين تبدأ الأسعار أيضًا من 6000 دينار بحريني.

أسعار سيارة كيا الجديدة في الأسواق الأخرى