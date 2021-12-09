بـ912 ريال احصل على كيا سبورتاج 2021 الجبارة القوية من معرض عبد اللطيف جميل

بـ912 ريال احصل على كيا سبورتاج 2021 الجبارة القوية قدمت شركة ومجموعة عبد اللطيف جميل في المملكة العربية السعودية عروض مميزة خاصة بتقسيط أسعار سيارة كيا سبورتاج 2021 حيث يبلغ القسط الشهري حوالي 912 ريال سعودي وعروض التقسيط من عبد اللطيف جميل تناسب فئة كبيرة جدًا من الأشخاص ولاقت السيارة الجديدة من كيا إقبال كبير جدًا من المشترين منذ وقت صدورها في أواخر عام 2020 في الأسواق العالمية والمحلية وحتى الآن تتمتع بمكانة عالية من عمليات البيع والشراء بالإضافة إلى تمتعها بالمصداقية لأنها منتج ياباني. مواصفات سيارة كيا سبورتاج 2021 الجديدة سعة محرك السيارة تبلغ 1600 سي سي (1.6 لتر) وقوتها الحصانية تبلغ 140 حصان.

مصابيح السيارة مضيئة جدًا تعمل بتقنية الليد التي تستطيع كشف أكبر قدر من الطريق أمام السائق.

الكاميرا الخارجية للسيارة تعمل بزاوية 360 درجة مئوية بحيث يمكن للسائق رؤية جميع الطريق من جميع النواحي.

مقاس الجنوط الرياضية لعجلات السيارة 17 بوصة. مميزات سيارة كيا الجديدة موديل 2021 فئاتها العليا تحتوي على خاصية التشغيل عن بعد والدخول الذكي.

تصميمها رياضي وجذاب مناسب جدًا للعديد من الأذواق.

تكييف السيارة أدائه ممتاز.

أنظمة التدفئة والتبريد داخل السيارة ممتازة.

تحتوي على منافذ يو إس بي وAUX.

الشحن اللاسلكي للهواتف الذكية.

كشف النقطة العمياء. عيوب سيارة كيا الجديدة موديل 2021 سعر السيارة مرتفع قليلًا مقارنة بالمنافسين لها من نفس الفئة.

مرتفع قليلًا مقارنة بالمنافسين لها من نفس الفئة. الفئات الأولى من السيارة لا تحتوي على خاصية الدخول الذكي وتشغيلها عن بعد.

ثباتها عند السرعات التي تتعدى 90 كيلو متر في الساعة غير جيد.

مساحة وسعة تخزينها صغيرة.

الوسائد الهوائية لا تنتفخ عند الاصطدام.

ليست بالجودة المطلوبة على الأراضي الوعرة.

عزلها للصوت الخارجي ضعيف مما يسبب ضوضاء للركاب وتتسبب في إزعاجهم. أسعار سيارة كيا الجديدة وتقسيط شركة عبد اللطيف جميل على أسعارها مميزات سيارة كيا الجديدة موديل 2021عيوب سيارة كيا الجديدة موديل 2021 يتميز قسط عبد اللطيف جميل على السيارات بالعديد من المميزات التي تجعلها فرصة رائعة لكل المشترين كالآتي:- لا يجب عليك دفع مقدم لحصولك على السيارة.

القسط الشهري يبلغ 912 ريال سعودي فقط.

لا تقوم بدفع غرامات عند تأخرك عن دفع القسط الشهري للسيارة.

يبدأ سعرها في سوق السيارات السعودي من 82,610 ريال سعودي. الوسوم

بـ912 ريال احصل على كيا سبورتاج 2021 الجبارة القوية قدمت شركة ومجموعة عبد اللطيف جميل في المملكة العربية السعودية عروض مميزة خاصة بتقسيط أسعار سيارة كيا سبورتاج 2021 حيث يبلغ القسط الشهري حوالي 912 ريال سعودي وعروض التقسيط من عبد اللطيف جميل تناسب فئة كبيرة جدًا من الأشخاص ولاقت السيارة الجديدة من كيا إقبال كبير جدًا من المشترين منذ وقت صدورها في أواخر عام 2020 في الأسواق العالمية والمحلية وحتى الآن تتمتع بمكانة عالية من عمليات البيع والشراء بالإضافة إلى تمتعها بالمصداقية لأنها منتج ياباني. مواصفات سيارة كيا سبورتاج 2021 الجديدة سعة محرك السيارة تبلغ 1600 سي سي (1.6 لتر) وقوتها الحصانية تبلغ 140 حصان.

مصابيح السيارة مضيئة جدًا تعمل بتقنية الليد التي تستطيع كشف أكبر قدر من الطريق أمام السائق.

الكاميرا الخارجية للسيارة تعمل بزاوية 360 درجة مئوية بحيث يمكن للسائق رؤية جميع الطريق من جميع النواحي.

مقاس الجنوط الرياضية لعجلات السيارة 17 بوصة. مميزات سيارة كيا الجديدة موديل 2021 فئاتها العليا تحتوي على خاصية التشغيل عن بعد والدخول الذكي.

تصميمها رياضي وجذاب مناسب جدًا للعديد من الأذواق.

تكييف السيارة أدائه ممتاز.

أنظمة التدفئة والتبريد داخل السيارة ممتازة.

تحتوي على منافذ يو إس بي وAUX.

الشحن اللاسلكي للهواتف الذكية.

كشف النقطة العمياء. عيوب سيارة كيا الجديدة موديل 2021 سعر السيارة مرتفع قليلًا مقارنة بالمنافسين لها من نفس الفئة.

مرتفع قليلًا مقارنة بالمنافسين لها من نفس الفئة. الفئات الأولى من السيارة لا تحتوي على خاصية الدخول الذكي وتشغيلها عن بعد.

ثباتها عند السرعات التي تتعدى 90 كيلو متر في الساعة غير جيد.

مساحة وسعة تخزينها صغيرة.

الوسائد الهوائية لا تنتفخ عند الاصطدام.

ليست بالجودة المطلوبة على الأراضي الوعرة.

عزلها للصوت الخارجي ضعيف مما يسبب ضوضاء للركاب وتتسبب في إزعاجهم. أسعار سيارة كيا الجديدة وتقسيط شركة عبد اللطيف جميل على أسعارها مميزات سيارة كيا الجديدة موديل 2021عيوب سيارة كيا الجديدة موديل 2021 يتميز قسط عبد اللطيف جميل على السيارات بالعديد من المميزات التي تجعلها فرصة رائعة لكل المشترين كالآتي:- لا يجب عليك دفع مقدم لحصولك على السيارة.

القسط الشهري يبلغ 912 ريال سعودي فقط.

لا تقوم بدفع غرامات عند تأخرك عن دفع القسط الشهري للسيارة.

يبدأ سعرها في سوق السيارات السعودي من 82,610 ريال سعودي.

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