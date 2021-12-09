تقتحم الاسواق.. تويوتا إيجو إكس 2022 الجديدة Toyota Aygo X 2022 سيارة الاحلام بمواصفات خرافية

ننشر لكم أبرز وأهم مواصفات ومميزات السيارة الصغيرة تويوتا إيجو إكس 2022 الجديدة في الأسواق وأسعارها في السوق السعودي حيث أنها تتميز بشكلها الخارجي اللامع والجذاب وسقفها المصنوع من القماش الفاخر وتتميز أيضًا بصغر حجمها وتفوقت السيارة الصغيرة على منافسيها في السوق المحلية والعالمية من نفس الفئة والجيل في عدة مواصفات تميزت بها ومن المتوقع أن تنتشر السيارة في الأسواق في بداية العام القادم 2022 وكل هذا سنناقشه في سطور المقال التالية. مواصفات السيارة الصغيرة تويوتا إيجو إكس 2022 الجديدة في الأسواق مواصفات السيارة الصغيرة تويوتا إيجو إكس 2022 الجديدة في الأسواق يبلغ طول السيارة حوالي 3700 مللي متر حيث أنها أطول من الفئات السابقة من نفس النوع بحوالي 325 مللي متر.

طول قاعدة عجلات السيارة 90 مللي متر وسعة الحقيبة الخلفية للسيارة تبلغ 829 لتر.

عرض السيارة أكبر من عرض الفئات القديمة بمقدار 20 مللي متر حيث يبلغ 1740 مللي متر.

مقاس الشاشة المعلوماتية والترفيهية داخل السيارة يبلغ 9 بوصة وتعمل باللمس.

محرك السيارة يعمل بالبنزين تبلغ سعته 1000 سي سي (1.0 لتر) والقوة الحصانية حوالي 71 حصان.

يقترن محرك السيارة بناقل حركة يعمل أوتوماتيكيًا مكون من 5 سرعات من النوع CVT.

الجنوط الرياضية يختلف باختلاف جيل وفئة السيارة ويتراوح بين 17 و18 إنش.

ترتفع عن الأرض بمسافة 11 مللي متر.

المصابيح الأمامية ذات إضاءة عالية من الليد الحديث.

يبلغ الوزن الكلي للسيارة حوالي 940 كيلو جرام. مميزات سيارة تويوتا الجديدة موديل 2022 خاصية الدخول الذكي بدون استخدام المفاتيح.

الشحن اللاسلكي للسيارة ووصلات USB لاتصال الهواتف الذكية بالسيارة.

النظام الصوتي داخل السيارة من النوع JBL يحتوي على 4 مكبرات صوتية.

كشف النقطة العمياء وإشارات المرور.

المقصورة الداخلية تحتوي على إضاءات من جميع الجوانب.

الصندوق الخلفي للسيارة يحتوي على مضخم للصوت.

أنظمة خاصة بتجنب الصدمات الأمامية. عيوب سيارة تويوتا الجديدة موديل 2022 مميزات سيارة تويوتا الجديدة موديل 2022عيوب سيارة تويوتا الجديدة موديل 2022 السيارة لا تزال جديدة كليًا وغير متوفرة بالشكل الذي يبرز عيوبها ولكن بمجرد الكشف عن عيوبها سنقوم بالإعلان عنها بشكل فوري. أسعار سيارة تويوتا إيجو الجديدة كليًا موديل 2022 في سوق السيارات السعودي أسعار سيارة تويوتا إيجو الجديدة كليًا موديل 2022 في سوق السيارات السعودي تبدأ أسعار السيارة في الأسواق العالمية والمحلية ابتداءً من الفئات الأولى لها من سعر 18.760 دولار أميركي. الوسوم

ننشر لكم أبرز وأهم مواصفات ومميزات السيارة الصغيرة تويوتا إيجو إكس 2022 الجديدة في الأسواق وأسعارها في السوق السعودي حيث أنها تتميز بشكلها الخارجي اللامع والجذاب وسقفها المصنوع من القماش الفاخر وتتميز أيضًا بصغر حجمها وتفوقت السيارة الصغيرة على منافسيها في السوق المحلية والعالمية من نفس الفئة والجيل في عدة مواصفات تميزت بها ومن المتوقع أن تنتشر السيارة في الأسواق في بداية العام القادم 2022 وكل هذا سنناقشه في سطور المقال التالية. مواصفات السيارة الصغيرة تويوتا إيجو إكس 2022 الجديدة في الأسواق مواصفات السيارة الصغيرة تويوتا إيجو إكس 2022 الجديدة في الأسواق يبلغ طول السيارة حوالي 3700 مللي متر حيث أنها أطول من الفئات السابقة من نفس النوع بحوالي 325 مللي متر.

طول قاعدة عجلات السيارة 90 مللي متر وسعة الحقيبة الخلفية للسيارة تبلغ 829 لتر.

عرض السيارة أكبر من عرض الفئات القديمة بمقدار 20 مللي متر حيث يبلغ 1740 مللي متر.

مقاس الشاشة المعلوماتية والترفيهية داخل السيارة يبلغ 9 بوصة وتعمل باللمس.

محرك السيارة يعمل بالبنزين تبلغ سعته 1000 سي سي (1.0 لتر) والقوة الحصانية حوالي 71 حصان.

يقترن محرك السيارة بناقل حركة يعمل أوتوماتيكيًا مكون من 5 سرعات من النوع CVT.

الجنوط الرياضية يختلف باختلاف جيل وفئة السيارة ويتراوح بين 17 و18 إنش.

ترتفع عن الأرض بمسافة 11 مللي متر.

المصابيح الأمامية ذات إضاءة عالية من الليد الحديث.

يبلغ الوزن الكلي للسيارة حوالي 940 كيلو جرام. مميزات سيارة تويوتا الجديدة موديل 2022 خاصية الدخول الذكي بدون استخدام المفاتيح.

الشحن اللاسلكي للسيارة ووصلات USB لاتصال الهواتف الذكية بالسيارة.

النظام الصوتي داخل السيارة من النوع JBL يحتوي على 4 مكبرات صوتية.

كشف النقطة العمياء وإشارات المرور.

المقصورة الداخلية تحتوي على إضاءات من جميع الجوانب.

الصندوق الخلفي للسيارة يحتوي على مضخم للصوت.

أنظمة خاصة بتجنب الصدمات الأمامية. عيوب سيارة تويوتا الجديدة موديل 2022 مميزات سيارة تويوتا الجديدة موديل 2022عيوب سيارة تويوتا الجديدة موديل 2022 السيارة لا تزال جديدة كليًا وغير متوفرة بالشكل الذي يبرز عيوبها ولكن بمجرد الكشف عن عيوبها سنقوم بالإعلان عنها بشكل فوري. أسعار سيارة تويوتا إيجو الجديدة كليًا موديل 2022 في سوق السيارات السعودي أسعار سيارة تويوتا إيجو الجديدة كليًا موديل 2022 في سوق السيارات السعودي تبدأ أسعار السيارة في الأسواق العالمية والمحلية ابتداءً من الفئات الأولى لها من سعر 18.760 دولار أميركي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تقتحم الاسواق.. تويوتا إيجو إكس 2022 الجديدة Toyota Aygo X 2022 سيارة الاحلام بمواصفات خرافية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.