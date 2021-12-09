الواعرة الجبارة سيارة بـ6 عجلات.. تويوتا لاندكروزر 6X6 الجديدة السيارة الخطيرة للطرق الواعرة المعدله عراقيا

بـ6 عجلات المعدله عراقيا.. سيارة تويوتا لاندكروزر 6X6 الجديدة لأول مرة في التاريخ قام أحد المواطنين العراقيين بعمل تعديلات على سيارة تويوتا لاندكروزر 6X6 بمثابة اختراع غير مسبوق وهذا هو موضوع مقالنا اليوم، حيث جاء التعديل بجعل السيارة تسير على 6 عجلات وسيتم الحديث عن هذا الحدث الرائع في “سبيشل كار” كما أنه سيتم وسنوضح في مقالنا اليوم أهم مواصفات سيارة تويوتا لاندكروزر 6X6 وأسعارها المتداولة ومميزاتها وعيوبها حيث أن التعديل الجديد الذي طرأ عليها جعلها تندرج ضمن فئات سيارات البيك اب. بـ6 عجلات المعدله عراقيا.. سيارة تويوتا لاندكروزر 6X6 الجديدة بـ6 عجلات المعدله عراقيا.. سيارة تويوتا لاندكروزر 6X6 الجديدة تأتي التعديلات العراقية التي تمت على سيارة تويوتا لاندكروزر 6X6 كالآتي:- تمت إضافة ونش أمامي للسيارة مما ساعد على زيادة حماية السيارة.

كما أنه تمت إضافة وايد بدي على جناحات السيارة الأمامي والخلفي وأيضًا على الأبواب الخلفية.

وكذلك عتبات جانبية على السيارة يتم فتحها وغلقها أوتوماتيكيًا عن الاقتراب منها.

محرك السيارة كما هو سعته 5700 سي سي.

السيارة مزودة بخاصية خروج الهواء عند الغرق داخل الماء مما يعمل على حماية الركاب.

الجنوط تم تركيبها ويحيط بها من كل جانب عجلات اوف رود.

شاشات داخلية كونسول وسطي من الخلف وتمت إضافة شاشات أخرى إحداهما أمام مرفق السائق والأخرى تظهر السرعة وعداد RPM. مميزات سيارة تويوتا لاندكروزر الجديدة المواد المصنوع منها المقصورة الداخلية بما فيها مواد عالية الجودة.

تشطيب السيارة تم بجودة عالية جدًا أيضًا.

تحتوي على ثلاثة صفوف والصف الثالث مناسب لجلوس الأطفال.

سعة الحقيبة الخلفية لها كبيرة حيث يمكنها حمل كمية ثقيلة من الحقائب والمتاع. عيوب سيارة تويوتا لاندكروزر تتصف سيارات لاند كروزر بأنها غالية الثمن حيث لا يمكن لكل الفئات تحمل هذه التكلفة.

استهلاكها من الوقود كبير مقارنة بمنافسيها من نفس الموديل.

هناك العديد من وسائل الترفيه الموجودة في سيارات سعرها أقل منها غير متوفرة بها.

الدواسة الخاصة بالسرعة غير دقيقة حيث يجد المستخدمين بعض الصعوبة في إيقاف السيارة بشكل جيد. أسعار تويوتا لاندكروزر مميزات سيارة تويوتا لاندكروزر الجديدةعيوب سيارة تويوتا لاندكروزرأسعار تويوتا لاندكروزر تبدأ أسعار سيارات تويوتا لاند كروزر من 2 مليون و300 ألف جنيه مصري كحد أقصى للأسعار. الوسوم

بـ6 عجلات المعدله عراقيا.. سيارة تويوتا لاندكروزر 6X6 الجديدة لأول مرة في التاريخ قام أحد المواطنين العراقيين بعمل تعديلات على سيارة تويوتا لاندكروزر 6X6 بمثابة اختراع غير مسبوق وهذا هو موضوع مقالنا اليوم، حيث جاء التعديل بجعل السيارة تسير على 6 عجلات وسيتم الحديث عن هذا الحدث الرائع في “سبيشل كار” كما أنه سيتم وسنوضح في مقالنا اليوم أهم مواصفات سيارة تويوتا لاندكروزر 6X6 وأسعارها المتداولة ومميزاتها وعيوبها حيث أن التعديل الجديد الذي طرأ عليها جعلها تندرج ضمن فئات سيارات البيك اب. بـ6 عجلات المعدله عراقيا.. سيارة تويوتا لاندكروزر 6X6 الجديدة بـ6 عجلات المعدله عراقيا.. سيارة تويوتا لاندكروزر 6X6 الجديدة تأتي التعديلات العراقية التي تمت على سيارة تويوتا لاندكروزر 6X6 كالآتي:- تمت إضافة ونش أمامي للسيارة مما ساعد على زيادة حماية السيارة.

كما أنه تمت إضافة وايد بدي على جناحات السيارة الأمامي والخلفي وأيضًا على الأبواب الخلفية.

وكذلك عتبات جانبية على السيارة يتم فتحها وغلقها أوتوماتيكيًا عن الاقتراب منها.

محرك السيارة كما هو سعته 5700 سي سي.

السيارة مزودة بخاصية خروج الهواء عند الغرق داخل الماء مما يعمل على حماية الركاب.

الجنوط تم تركيبها ويحيط بها من كل جانب عجلات اوف رود.

شاشات داخلية كونسول وسطي من الخلف وتمت إضافة شاشات أخرى إحداهما أمام مرفق السائق والأخرى تظهر السرعة وعداد RPM. مميزات سيارة تويوتا لاندكروزر الجديدة المواد المصنوع منها المقصورة الداخلية بما فيها مواد عالية الجودة.

تشطيب السيارة تم بجودة عالية جدًا أيضًا.

تحتوي على ثلاثة صفوف والصف الثالث مناسب لجلوس الأطفال.

سعة الحقيبة الخلفية لها كبيرة حيث يمكنها حمل كمية ثقيلة من الحقائب والمتاع. عيوب سيارة تويوتا لاندكروزر تتصف سيارات لاند كروزر بأنها غالية الثمن حيث لا يمكن لكل الفئات تحمل هذه التكلفة.

استهلاكها من الوقود كبير مقارنة بمنافسيها من نفس الموديل.

هناك العديد من وسائل الترفيه الموجودة في سيارات سعرها أقل منها غير متوفرة بها.

الدواسة الخاصة بالسرعة غير دقيقة حيث يجد المستخدمين بعض الصعوبة في إيقاف السيارة بشكل جيد. أسعار تويوتا لاندكروزر مميزات سيارة تويوتا لاندكروزر الجديدةعيوب سيارة تويوتا لاندكروزرأسعار تويوتا لاندكروزر تبدأ أسعار سيارات تويوتا لاند كروزر من 2 مليون و300 ألف جنيه مصري كحد أقصى للأسعار.

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